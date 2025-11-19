羊大骨吸管直接吸！苗栗頭份最狂羊肉爐吃到飽，炸物咖哩甜點全都無限拿。

「不打羊」靠羊大骨吸骨髓爆紅，羊膝、羊排、牛雜四寶到炸物港點全部無限拿，自助冰箱近 50 種蔬菜火鍋料超誇張，是頭份 CP 值極高的吃到飽選擇。

靠近頭份交流道 300 公尺的「不打羊羊肉爐吃到飽」主打誇張的狂派吃法，羊膝、羊排、羊腳筋、羊肚到羊大骨通通無限量，最熱門的羊大骨可直接插吸管吸骨髓，濃郁又滿滿膠質。不敢吃羊也不用擔心，店內提供牛雜、牛腩、牛肚、牛筋，牛、豬、雞、羊四大肉種現切現涮，各種鍋底風味多元，麻辣鍋香麻過癮、元氣鍋蒜香清甜、藥燉鍋醇厚溫潤、紅燒鍋濃郁順口，重口味和清爽派都能找到自己喜歡的湯底。

被稱作被羊肉爐耽誤的炸物店 鹹酥雞、港點、咖哩飯全是老闆當天現做

這家店因為炸物太強大，被網友笑稱是「被羊肉爐耽誤的炸物店」。鹹酥雞外酥內嫩、炸湯圓、炸干貝、雞塊、薯條都很受歡迎，還有滷白菜、港式點心、麻辣鴨血與香濃咖哩飯，每天菜色都會輪替，通通是老闆當天親自料理。熱食區料理紮實又家常，獅子頭、臭豆腐、鴨血等菜色豐富，是大人小孩都會喜歡的味道。

自助冰箱超過 50 種火鍋料 蔬菜、菇類滿到像小菜市場

自助冰箱裡近 50 種蔬菜與火鍋料任你拿，包括水蓮、秋葵、玉米筍、南瓜、菇類等，顏色繽紛又療癒，吃肉吃菜都能吃得超滿足。很多熟客甚至不是為了羊肉而來，而是直接專攻蔬菜、火鍋料和炸物，每次來都能吃到不同內容。羊肉類更是完整呈現，羊膝厚實帶筋、羊排油花剛好香氣足、羊腳筋膠質飽滿，羊肚與羊心處理乾淨完全無腥味。

羊膝、羊排到牛雜四寶全都無限量 不敢吃羊也能輕鬆回本

不打羊羊肉爐的好處就是品項多到不會無聊，羊大骨、羊膝、羊排、羊腳筋外，少見的羊心、羊肚也能一次吃到。不敢吃羊的人更能靠牛雜四寶回本，牛雜、牛腩、牛肚、牛筋隨便涮上一輪就超級滿足，肉量誠意十足，吃多少都不怕被收費的自由感讓人超放鬆。

甜點櫃、小菜區選擇爆炸多 平日 $560 起吃到飽超佛心

店內甜點櫃是小朋友的天堂，有蛋糕、泡芙、布丁、豆花、養樂多等，種類多到會忍不住多拿幾個。小菜區還有豬頭皮、海帶絲、黃金泡菜、韓式泡菜，搭火鍋超級對味。平日最低只要 $560，就能享受羊肉、牛肉、炸物、甜點通通吃到飽，老闆所有料理都親自掌廚，用料乾淨、份量充足，就算是不吃羊的朋友也能吃得開心，是頭份非常適合家庭聚餐、朋友聚會的佛心吃到飽選擇。

不打羊-頭份店 羊肉爐牛肉爐吃到飽

地址 : 苗栗縣頭份市中華路1413號

電話 : 03 768 0456

時間 :週一至週五：16:00～00:00；週六週日及國定假日：11:30～00:00