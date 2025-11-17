一個人吃燒肉也不尷尬！信義威秀「燒肉like」捷運市政府站步行可到，台北獨食推薦。

「燒肉like 信義威秀」是一人燒肉的代表餐廳！鄰近捷運市政府站，主打單人烤爐與快速點餐流程，很適合在信義區想輕鬆吃燒肉的獨食族。

來自日本東京的「燒肉like」在台北一向受到獨食者喜愛，而「燒肉like 信義威秀店」更成為信義區「一人燒肉」的代表選擇。店面位在信義威秀2樓，無論是逛街、看電影或下班後想安靜吃頓飯，這裡都能提供快速、自在、不被打擾的用餐空間。店內以單人座與個人烤爐為主，讓每位客人都能按照自己的節奏慢慢烤、慢慢吃，是信義區相當受歡迎的「台北獨食」地標。

捷運步行可達，信義威秀周邊交通便利

「燒肉like 信義威秀」位於松壽路的影城2樓，從捷運市政府站或象山站步行都很方便。位置就在售票口一旁，因此用餐前後若有安排電影行程，動線十分順暢。室內座位設計接近自習室風格，每個座位都配置獨立烤爐，對於喜歡安靜吃飯的人來說，可以完全沈浸在自己的節奏裡。

點餐流程迅速直觀，個人爐台搭配多款醬料

入座後以手機掃描QRCode即可點餐，筷子、濕紙巾收在桌邊抽屜裡。桌面提供六種醬料，包括蒜香沾肉醬、柚子胡椒醬等，不過店內也準備海鹽，適合喜歡以原味吃肉的客人。水自取、節奏自訂，是其深受獨食族喜愛的原因。

套餐價格實在，180元起享受單人燒肉

菜單設計直觀，主要以肉量區分為100g、200g與300g三種選擇。所有套餐均附白飯、味噌湯與泡菜或沙拉。最親民的套餐180元起，而這次品嚐的「牛五花套餐」200g為290元，以信義區的消費水準來說相當划算。

牛五花穩定發揮，白飯表現中規中矩

點了「牛五花套餐」200g，份量對於想慢慢享受餐點的人來說剛剛好。牛五花雖然切得偏薄，但放上烤網時油脂逼出的香氣依舊迷人。筆者習慣一片片慢慢烤，僅用海鹽提味，反而能吃出牛肉本身的甜味。白飯部分表現較為普通，口感偏中規中矩，若以日本燒肉常見的「肉配飯」標準來看略顯可惜。味噌湯與泡菜則屬可有可無類型，提供簡單的搭配功能。

加點海鮮風味清爽，胭脂蝦與魷魚增添層次

為了讓餐點更均衡，也加點了胭脂蝦與魷魚。胭脂蝦已事先去殼，烤後肉質Q彈鮮甜；魷魚烤到微微捲曲後口感清脆，份量不多但適合想「加點點綴」的客人。搭配可樂一起享用，整體用餐滿足度頗高。

整體氛圍輕鬆，信義區最自在的獨食燒肉

總結來說，「燒肉like 信義威秀」是信義區最適合「一個人吃燒肉」的選擇。從點餐到取餐的流程快速有效率，環境舒適、不會被打擾，加上價格在信義區屬於友善區間，是許多獨食族看電影前後的常見選項。雖然白飯表現還有進步空間，但牛五花的原味鹹香仍是用餐亮點，整體體驗依然值得回訪。

燒肉like 信義威秀店

地址：110臺灣台北市信義區松壽路20號2樓

營業時間：11:00－21:00

電話：無（採現場候位）

評價：★★★★★