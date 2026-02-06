> 美食 > 瑞安街三十年溫州大餛飩，必吃手工鮮肉湯圓，蝦米肉絲湯頭古早味。

瑞安街三十年溫州大餛飩，必吃手工鮮肉湯圓，蝦米肉絲湯頭古早味。

2026-02-06 
台北三十年老店「溫州大餛飩」，老夫妻手作鮮肉湯圓，湯頭加入蝦米肉絲與茼蒿，是讓人願意專程造訪的古早美味。

在台北大安區瑞安街的美食巷弄中，有一間彷彿被時光遺忘的「溫州大餛飩」。這間經營了三、四十年的老店，沒有光鮮亮麗的裝潢，只有磨石子地板與斑駁的舊桌椅，空氣中瀰漫著濃濃的居家生活感。掌廚的是一對上了年紀的老夫妻，偶爾還能看見小孫女在一旁幫忙。雖然環境衛生較為隨性，桌面或許有些黏膩，角落堆放著雜物，且老老闆的聽力不太好，需要多點耐心溝通，但這裡藏著許多人記憶中即將失傳的古早味，特別是那碗手工製作的鮮肉湯圓，讓許多老饕願意為了這口美味而妥協。

瑞安街老店居家感濃厚，環境隨性時光倒流

店家位置鄰近安東市場，門面低調不起眼，煮麵台就設在騎樓下冒著裊裊白煙。走進店內，昏暗的燈光與陳舊的擺設，給人一種強烈的居家感，甚至帶點混亂的生活氣息。這裡沒有標準化的服務流程，只有老人家為了過日子而烹煮出的樸實食物。必須誠實地說，這裡的環境整潔度真的比較隨性，對於衛生要求較高的人可能會感到卻步。建議在意的食客可以自行攜帶餐具或清潔用品，調整好心態，單純為了品嚐那份老手藝而來。

蝦米肉絲香菇湯頭，加茼蒿提味才是經典

不同於坊間許多鹹湯圓僅用熱水加鹽巴、芹菜充數，這裡的湯頭顯得格外認真且誠意十足。湯底使用了大量的蝦米、香菇與肉絲進行爆香熬煮，喝起來鮮味濃郁，層次豐富。最令人感動的是，老闆堅持加入了「茼蒿」這一味靈魂配菜。在懂吃的老饕心中，鹹湯圓就是要配上茼蒿才對味，那股獨特的清香與濃郁的湯頭相互襯托，每一口都能喝到傳統料理的堅持與用心，光是這點就值得給予高分評價。

手工湯圓皮白胖軟糯，內餡多汁油脂豐富

這碗鮮肉湯圓的主角絕對是那白白胖胖的手工湯圓。外皮煮得恰到好處，咬下去口感軟糯中帶有一點點 Q 度，能吃到純正糯米的迷人香氣，且不會爛糊糊地黏牙。內餡部分則是一咬開就會流出豐富的肉汁，豬肉餡鮮甜且帶有適當比例的肥肉。正是因為這點油脂，讓肉餡吃起來油潤順口不乾柴，油香在嘴裡化開，與軟 Q 的外皮完美融合，重現了小時候記憶中那種令人懷念的古早滋味。

吃手藝大於氣氛老店，不在意環境再來訪

總結來說，這間瑞安街的溫州大餛飩是一間讓人心情矛盾卻又難以割捨的店。你必須包容它像是三十年前那種不太乾淨、有點混亂的用餐環境，以及老人家手腳稍微緩慢的節奏。但當你吃到那碗手工鮮肉湯圓，喝到那口用料實在的認真湯頭時，會覺得這一切的忍受都是值得的。這是一間「吃手藝大於吃氣氛」的店，適合那些不在意環境細節、只想在都市角落中找回傳統老味道的旅人。

溫州大餛飩（瑞安街老店）

所在地址：106臺灣台北市大安區瑞安街155號
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:00
店家電話：02-27062109

溫州大餛鈍

02- 27062109
台北市大安區瑞安街155號
0