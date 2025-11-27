六張犁在地人最愛！「老宋記真善美牛肉麵」半筋半肉及滷味越吃越上癮。

隱身在安居街的老宋記真善美牛肉麵，是六張犁最常客滿的排隊名店。半筋半肉麵、銷魂滷味與銅板價格，是熟客一再回訪的理由。

老宋記真善美牛肉麵位在大安區安居街，是附近居民口中最常客滿的排隊小吃。晚上營業時經常不開招牌燈，卻依然能看到熟門熟路的在地客自動報到。從捷運六張犁站步行不遠，晚餐時段幾乎一定會併桌，是附近住戶從小吃到大的老味道。

在地人帶路的好味道，走到安居街就知道人氣有多旺

用餐環境以街邊店為主，座位寬度比一般傳統小吃店更舒適些。老客人最常提的，就是「價格很可以」，在台北要吃到 140 元的半筋半肉麵不算多見，也因此吸引不少人下班特地繞來這裡吃一碗熱呼呼的牛肉麵。

滷味一不小心就拿爆，越吃越上癮的必點配角

滷味區永遠是客人最容易失手的地方，從蘿蔔、花干到各式滷味都是常客必拿的組合。蘿蔔燉得軟透入味，花干吸滿湯汁，每桌幾乎都會堆上一大盤，兩款辣椒（麻與辣）也讓風味更完整。

半筋半肉最剛好，紅燒香氣濃厚又不死鹹

店內自家推薦的紅燒半筋半肉麵，是第一次來最不會踩雷的選擇。湯頭屬於中度濃郁，帶著淡淡豆瓣與牛骨香氣，喝起來不會太鹹。牛筋燉到軟而不爛，帶肉的部分保有彈性，搭細麵口感最協調。

牛筋軟嫩入口化開，帶肉筋的口感更過癮

這碗的亮點在「筋」。部分牛筋完全軟透，部分則帶點肉纖維，吃起來層次明顯。牛肉本身滷得很透，吸附湯頭後風味更完整。加上一點桌上的辣油與酸菜，濃郁的紅燒風味會更提香。

平價又實在的好味道，讓人不自覺一吃再回訪

老宋記真善美牛肉麵之所以能在安居街深受歡迎，是因為價格實在、配料大方、味道穩定。紅燒半筋半肉麵與滷味都是必點組合，不少人吃過一次就會把這裡列入固定輪值清單。下次路過六張犁，不妨繞過來吃碗麵。