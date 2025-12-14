通化街豐盛海鮮飯湯，950ml巨無霸古早味超浮誇，現流活海鮮高CP值必吃。

「豐盛海鮮飯湯」插旗通化街，近信義安和站。主打南部古早味，堅持湯飯分離，保留米粒口感與鮮甜湯頭。

位於美食一級戰區通化街，鄰近捷運信義安和站，「豐盛海鮮飯湯」雖是新開幕卻人氣爆棚。店面裝潢帶有日式居酒屋氛圍，環境乾淨明亮，專注於提供熱騰騰的鮮美料理。這裡不像一般小吃店，反而更像個隱藏版海鮮食堂，不少饕客都是衝著門口水族箱的生猛活海鮮，以及那碗傳說中料多到滿出來的巨無霸飯湯而來。

南部割稻飯堅持湯飯分離，米粒分明吸附湯頭鮮甜不軟爛

這裡主打正宗南部「割稻飯」，最大特色是「飯湯分離」，絕非煮到糊爛的廣東粥。食用時才將熱湯倒進白飯中，讓米粒吸附高湯鮮味卻仍保有嚼勁，口感類似日式茶泡飯。簡單來說，飯湯就是湯與飯最爽快、直球對決的組合，吃得到食材原味與米香，也是這家店的靈魂所在。

950ml巨無霸飯湯宛如小火鍋，蔬果高湯清甜鮮蚵肥嫩飽滿

招牌飯湯一上桌絕對讓人驚艷，950ml 超大份量宛如個人小火鍋，價格卻只要兩百元。清澈湯頭以大量豬骨蔬菜熬煮，堆滿彈牙小卷、肥嫩鮮蚵與甜美蝦子，搭配分開盛裝的台梗九號米，建議分次加入湯中食用，每一口都能吃到濕潤米飯與濃郁海味，飽足感與視覺效果兼具。

漁港等級現流活海鮮代客料理，爆蛋麵包蟹與活龍蝦鮮度破表

最大亮點絕對是水族箱裡的現流活海鮮，採透明時價只需加點料理費即可享用。這天點的麵包蟹蟹黃如鹹蛋黃般濃郁炸裂，口感綿密紮實；波士頓龍蝦則是活體現蒸，肉質緊實Q彈、鮮甜多汁；喜愛細緻口感則推薦爆蛋小紅蟳，每一口都能吃到濃縮的蛋香與海洋鮮味，新鮮度沒話說。

冰箱自取開胃小菜涼拌黃瓜清脆，豬耳朵口感脆彈膠質滿滿

等待活海鮮料理的同時，不妨先到冰箱拿幾盤開胃小菜，品項依當日安排為主。清脆爽口的涼拌黃瓜蒜味適中，非常適合飯前解膩；豬耳朵處理得相當乾淨，切片薄厚適中，口感脆彈且帶有滿滿膠質；涼拌干絲則走清爽路線，質地軟嫩入味，三樣都是標準且耐吃的台式經典風味。

重現南部怕你吃不飽豪邁精神，信義安和暖胃宵夜高CP值首選

「豐盛海鮮飯湯」完美重現南部怕你吃不飽的豪邁精神，兩百元就能吃到用料實在的巨無霸飯湯。鮮甜天然的湯頭加上每日提供的活體海鮮（如爆蛋紅蟳、麵包蟹），只需加點料理費就能享受漁港等級的新鮮美味，便宜又划算，是通化街商圈想喝熱湯、大啖海鮮的療癒美食。

豐盛海鮮飯湯

所在地址：106臺灣台北市大安區通化街8號

營業時間：日、一、二、三、四、五、六：11:30-22:00

店家電話：0905 355 328 (電話建議以現場或粉專公告為主)

評價：★★★★★



