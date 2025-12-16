紀文黑麻油薑豆腐麵｜每碗超低卡路里 177.4 大卡，飲控人必備冬季好夥伴。

減肥中必備好夥伴！！！前陣子出國每天大吃大喝

不小心又變胖了，回來開始決定認真飲控，在逛全聯發現超讚的【紀文黑麻油薑豆腐麵】，卡路里超級低，整碗居然只有177.4 大卡，等於外食不到一半的熱量，0麵粉、0 麩質、0 糖質，只要微波兩分鐘即可食用，在冷冷冬天吃起來格外暖呼呼！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

▼【紀文】新推出的黑麻油薑豆腐麵，即日起在全台全聯販售中，擺放於冷藏櫃的區域當中！

▼【紀文黑麻油薑豆腐麵】主打方便快速，裏頭內含一包豆腐麵+一包黑麻油，可以煮成熱湯麵或是熱拌麵，只要微波兩分鐘或在鍋中煮就能完成！

紀文黑麻油薑豆腐麵 介紹

▼還沒吃就聞到香氣的黑麻油薑豆腐麵，帶有濃濃的黑麻油香氣，喝起來溫潤順口很暖胃。

▼第一次吃到這麼酷的豆腐麵，口感完全不違和，像是麵線一樣是細條狀，但帶有微微嚼勁感，讓人一口口停不下來，最重要的吃完很有飽足感，是優質蛋白質不會暈碳！

紀文黑麻油薑豆腐麵 食用心得

誰說飲控期間只能吃得很無聊，【紀文黑麻油薑豆腐麵】，推出的黑麻油口味香到不行，每一口都是暖心暖胃的享受，真的是從小吃到大的味道，喜歡的朋友趕快到全聯搶購吧🛒

紀文黑麻油薑豆腐麵 產品資訊

【憶霖紀文黑麻油薑豆腐麵】

全台全聯販售中