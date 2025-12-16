> 美食 > 紀文黑麻油薑豆腐麵，每碗超低卡路里 177.4 大卡，飲控人必備冬季好夥伴。

紀文黑麻油薑豆腐麵，每碗超低卡路里 177.4 大卡，飲控人必備冬季好夥伴。

tiger Walker 玩樂季豆腐麵飲控低卡路里麻油風味
2025-12-16 23:55文字：肉依小姐吃什麼 
肉依小姐吃什麼

肉依小姐吃什麼

紀文黑麻油薑豆腐麵｜每碗超低卡路里 177.4 大卡，飲控人必備冬季好夥伴。

減肥中必備好夥伴！！！前陣子出國每天大吃大喝
不小心又變胖了，回來開始決定認真飲控，在逛全聯發現超讚的【紀文黑麻油薑豆腐麵】，卡路里超級低，整碗居然只有177.4 大卡，等於外食不到一半的熱量，0麵粉、0 麩質、0 糖質，只要微波兩分鐘即可食用，在冷冷冬天吃起來格外暖呼呼！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

【紀文】新推出的黑麻油薑豆腐麵，即日起在全台全聯販售中，擺放於冷藏櫃的區域當中！

【紀文黑麻油薑豆腐麵】主打方便快速，裏頭內含一包豆腐麵+一包黑麻油，可以煮成熱湯麵或是熱拌麵，只要微波兩分鐘或在鍋中煮就能完成！

紀文黑麻油薑豆腐麵 介紹

▼還沒吃就聞到香氣的黑麻油薑豆腐麵，帶有濃濃的黑麻油香氣，喝起來溫潤順口很暖胃。

▼第一次吃到這麼酷的豆腐麵，口感完全不違和，像是麵線一樣是細條狀，但帶有微微嚼勁感，讓人一口口停不下來，最重要的吃完很有飽足感，是優質蛋白質不會暈碳！

紀文黑麻油薑豆腐麵 食用心得

誰說飲控期間只能吃得很無聊，【紀文黑麻油薑豆腐麵】，推出的黑麻油口味香到不行，每一口都是暖心暖胃的享受，真的是從小吃到大的味道，喜歡的朋友趕快到全聯搶購吧🛒

紀文黑麻油薑豆腐麵 產品資訊

【憶霖紀文黑麻油薑豆腐麵】

全台全聯販售中


延伸閱讀

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
雞百分黑糖薑塊冬季必喝！黑糖老薑暖心超推，西西里檸檬咖啡與紅棗桂圓薑 一次評測三款亮點。
新竹林依晨
【普橘教你做】天冷必喝「蒜頭蛤蠣香菇雞湯」！雞肉煎香再煮、香氣更濃郁，一鍋到底暖心又暖胃｜普橘島
普橘島 Gama Island
冬天必吃濃湯麵！灣guán第五季黑白新菜單登場，藥燉紅麵線與酸菜白肉濃湯麵暖胃又吸睛。
貪食瑞秋a口袋名單
一年只賣3個月的台南雞湯！馨味胡椒白菜雞暖胃入味，三杯雞也是招牌料理。
記者 楊婷雅
川田屋日式拉麵職人｜免飛日本，台灣就能吃到正宗博多味，湯頭濃到化不開！逢甲必吃拉麵推薦～ - 糖糖&#039;s 享...
糖糖‘s 享食生活
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

全聯福利中心

03-2207503
桃園市桃園區國際路１段1136號
3.9