主觀廚房｜不用飛日本~台中也有銷魂滑蛋漢堡排飯，超厚實爆汁口感實在太浮誇！

主觀廚房 環境分享

▼【主觀廚房】位於台中市西區公正路，鄰近勤美商圈一帶，看到時髦的灰色店面就是了，開車可停放於附近收費停車場。

▼【主觀廚房】用餐空間延續店外風格，以新潮的工業風為設計主軸，讓人用餐起來很舒適放鬆。

▼【主觀廚房】採取自助式用餐模式，提供餐具等自行取用，不額外收取服務費。

▼【主觀廚房】提供酒精和無酒精飲品，個人很推薦他們的飲品，都是現點現做非常用心，無論是顏值或口味都很讚!

主觀廚房 菜單

主觀廚房 餐點介紹

滑蛋漢堡排飯（多密醬）附贈綠茶一杯💰320元

▼充滿日式風格的滑蛋漢堡排飯，光看這賣相就覺得好誘人，頂頭疊上超厚實的漢堡排，趁熱切下還有肉汁湧出，飽滿紮實的肉感，尬上柔嫩的滑蛋，還有鹹甜鹹甜的多蜜醬，每一口都讓人大滿足~

派對鴨胸早午餐 💰390元

▼不能吃牛的話可以點派對鴨胸早午餐，看看這鴨胸會不會太粉嫩，咬下去也是柔軟不乾柴，還有搭配生菜、歐氏菌菇濃湯、太陽蛋和法式吐司，激推法式吐司口感帶點Q彈，而且吃起來超香我好愛!

加州女孩鬆餅（手打肉排）💰330元

▼如果是肉肉控推薦加州女孩鬆餅，一次可以吃到兩顆漢堡排和超大培根，使用台灣溫體牛手打的漢堡肉，現點現煎咬下整個超過癮，搭配美式鬆餅、炒蛋、薯餅和歐氏菌菇濃湯，吃這一份直接飽到晚上!

主觀廚房 用餐心得

各位肉肉控絕對要收藏!這家【主觀廚房】果然有在厲害，無論是漢堡排、培根或是鴨胸，口味和口感都完全沒話說，可以揪上朋友一起出發拉!

主觀廚房 店家資訊

地址：台中市西區公正路126號

營業電話：04 2302 0699

營業時間 : 11:00-15:30／17:00-20:00

