> 美食 > 主觀廚房｜不用飛日本~台中也有銷魂滑蛋漢堡排飯，超厚實爆汁口感實在太浮誇！

主觀廚房｜不用飛日本~台中也有銷魂滑蛋漢堡排飯，超厚實爆汁口感實在太浮誇！

tiger Walker 玩樂季
2025-12-05 10:00文字：肉依小姐吃什麼 

肉依小姐吃什麼

主觀廚房｜不用飛日本~台中也有銷魂滑蛋漢堡排飯，超厚實爆汁口感實在太浮誇！

不用飛日本~台中也能吃到滑蛋漢堡排飯，這家在網路超夯的【主觀廚房】，主打真材實料的肉肉料理，無論是早午餐、飯類、漢堡排通通有，近期更推出超厲害的新品，把軟嫩的滑蛋蓋在米飯上，再疊上厚實漢堡排淋滿多蜜醬，厚實爆汁口感尬上柔嫩蛋蛋，這味道實在太銷魂啦!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

Table of Contents

Toggle

主觀廚房 環境分享

【主觀廚房】位於台中市西區公正路，鄰近勤美商圈一帶，看到時髦的灰色店面就是了，開車可停放於附近收費停車場。

【主觀廚房】用餐空間延續店外風格，以新潮的工業風為設計主軸，讓人用餐起來很舒適放鬆。

【主觀廚房】採取自助式用餐模式，提供餐具等自行取用，不額外收取服務費。

【主觀廚房】提供酒精和無酒精飲品，個人很推薦他們的飲品，都是現點現做非常用心，無論是顏值或口味都很讚!

主觀廚房 菜單

主觀廚房 餐點介紹

滑蛋漢堡排飯（多密醬）附贈綠茶一杯💰320元

▼充滿日式風格的滑蛋漢堡排飯，光看這賣相就覺得好誘人，頂頭疊上超厚實的漢堡排，趁熱切下還有肉汁湧出，飽滿紮實的肉感，尬上柔嫩的滑蛋，還有鹹甜鹹甜的多蜜醬，每一口都讓人大滿足~

派對鴨胸早午餐 💰390元

▼不能吃牛的話可以點派對鴨胸早午餐，看看這鴨胸會不會太粉嫩，咬下去也是柔軟不乾柴，還有搭配生菜、歐氏菌菇濃湯、太陽蛋和法式吐司，激推法式吐司口感帶點Q彈，而且吃起來超香我好愛!

加州女孩鬆餅（手打肉排）💰330元

▼如果是肉肉控推薦加州女孩鬆餅，一次可以吃到兩顆漢堡排和超大培根，使用台灣溫體牛手打的漢堡肉，現點現煎咬下整個超過癮，搭配美式鬆餅、炒蛋、薯餅和歐氏菌菇濃湯，吃這一份直接飽到晚上!

主觀廚房 用餐心得

各位肉肉控絕對要收藏!這家【主觀廚房】果然有在厲害，無論是漢堡排、培根或是鴨胸，口味和口感都完全沒話說，可以揪上朋友一起出發拉!

主觀廚房 店家資訊

Facebook  INSTAGRAM
地址：台中市西區公正路126號
營業電話：04 2302 0699
營業時間 : 11:00-15:30／17:00-20:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

 
 
 
 
相關文章
 
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
新竹 豐饌麵飯舖 手工製作爆汁餡餅口感一級棒~牛肉塊塊厚實香氣十足有咬勁~老闆根本瘋了~每道餐點都超大份量卻只收佛心價~CP值超高~
155愛看世界
【台中散策食記】WHATS BURGER 漢堡專賣 一中商圈│北區：酥皮菠羅麵包跟漢堡攙在一起有沒有搞頭！？厚實多汁牛肉漢堡與軟嫩自然豬肉～還有酸辣雞翅也是好味大推薦
橘子狗
【桃園。美食】比臉大的巨無霸漢堡誰敢來挑戰，厚實飽滿的美味肉汁，吃過一次就愛上!!濃濃的美式風格整間店都超好拍 - Fun閃情旅
Miku
魚君さかなくん鮮魚專門居酒屋-松高店 | 海鮮控不看這篇會後悔~浮誇霸氣四色丼 讓你胃裡彷彿有座水族館。prime等級牛排三明治 厚實帶著鮮甜肉汁。信義區日式料理推薦。捷運市政府站
小咪ma．吃喝玩樂趣
桃園美食|國民銅板美食!Boom炸蛋蔥油餅 爆漿半熟蛋,餅皮Q彈帶點咬勁,加料更多層次口感,香氣逼人讓人無法擋,忍不住一口接一口都捨不得停下來！
艾蜜麗瑜
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

主觀廚房

台中市西區公正路126號
4.6