SweetLuck｜板橋超人氣排隊甜點快閃店，聯手法國藍帶主廚聯手雲朵般滋味！

2025-12-04 

居然到現在才發現！達克瓦茲可以這麼鬆軟，網路超人氣甜點【SweetLuck 】，來到板橋快閃引發排隊人潮，將經典甜點縮小打造超萌外型，與法國藍帶主廚聯手打造雲朵般滋味，搭配聖誕節更推出限定款包裝，不論是當成伴手禮、節慶禮盒或彌月贈禮都很適合。

❤️優惠活動❤️

① 全館線上線下滿千折百（買越多折越多！！）
② 線上預購自取贈送小驚喜
③ 現場加入官方LINEG現折＄50
④ 現場追蹤＋限動打卡 @sweetlucktw

SweetLuck 快閃店介紹

【SweetLuck 】快閃店位於遠東百貨板橋中山店 ，搭車到板橋車站後步行五分鐘即可抵達，看到超可愛的櫃位就是了！

【SweetLuck 】的達克瓦茲冷凍可保存九十天，有冰凍／退冰／常溫三種吃法，冰凍拿出來吃內餡會像冰淇淋一樣 ；退冰5分鐘裡頭微融化 ，吃起來口感層次豐富；常溫享用外酥內軟甜而不膩。

【SweetLuck 】搭配聖誕節更推出限定款包裝，買迷你可頌 or達克瓦茲的2入組都能免費升級成聖誕包裝。

▼追蹤【SweetLuck 】＋限動標記就送單顆原味達克瓦茲！

SweetLuck 如何購買

提供線上預訂和板橋快閃店現場購買（２０２５／１２／２８前）

SweetLuck 甜點介紹

愛心達克瓦茲　原味六入💰520元　綜合12入💰890元

達克瓦茲與法國藍帶主廚聯手打造，愛心外殼選用歐洲進口杏仁粉，不加大量麵粉，入口有著有如雲朵般的口感，酥中帶Q的輕盈得剛剛好 。

達克瓦茲共有原味／巧克力／草莓／開心果口味，內餡選用比利時草莓、義大利開心果、歐洲巧克力、澳洲cream cheese等原料，最喜歡開心果口味非常濃郁 。

迷你可頌💰520元

▼完全是嘴饞救星的迷你可頌，手工折層＋慢火烘焙，咬起來超級酥脆，外層甜甜的口感很討喜，會讓人一口口停不下來！

SweetLuck 心得分享

不得不說真的太可愛了！【SweetLuck 】很適合想吃甜食又怕胖的我，小小一顆一口剛剛好，而且甜度剛剛好不會有負擔，質感的包裝拿來交換禮物也很適合

SweetLuck 店家資訊

 INSTAGRAM 線上訂購

SweetLuck快閃期間：2025/12/28前　每天11:00–22:00 
SweetLuck快閃地址：新北市板橋區中山路一段152號大門旁快閃中 (遠東百貨板橋中山店)
客服專線：0966-207-022
電子郵件：
地　　址：桃園市桃園區三民路一段66之2號12樓之5 (僅供線上服務，無實體店面)

