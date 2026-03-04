台大公館120元佛心簡餐！17食堂免費加飯，必吃湖南農家小炒。

隱身於台北公館台大商圈巷弄二樓的「17食堂」，全品項皆維持 120 元的佛心價格，並提供免費加飯與加麵服務。

在物價高漲的台北市區，想要尋找兼具飽足感與親民價格的餐廳實屬不易。座落於熱鬧公館商圈的「17食堂」，憑藉著均一價 120 元的現炒簡餐，成功在美食一級戰區中脫穎而出。這裡的菜色選擇極為豐富，涵蓋了台式經典、重度辛香料風味以及迎合現代人需求的健康低脂餐點。店家更貼心提供點餐時免費加大飯量與麵量的服務，確保每一位顧客皆能獲得極大的飽足感。無論是中午短暫休息的上班族，或是剛下課的年輕學子，皆能在此以最無負擔的價格，享受一頓熱騰騰的現炒美味。

隱密羅斯福路巷，溫馨實用學生風

17食堂的地理位置相對隱密，確切地址位在羅斯福路三段 316 巷內。從捷運公館站步行前往僅需數分鐘即可抵達，交通機能十分便利。由於店面設置於二樓，初次造訪的旅客需稍加留意一樓的指引招牌。步上階梯後，映入眼簾的是一個明亮乾淨的用餐空間，整體裝潢捨棄了繁複華麗的設計，改以溫馨實用的學生食堂風格為主軸。店內座位數充足且桌距規劃適中，動線安排極為順暢，即使是單人前往用餐也能感到輕鬆自在，完美契合了平價食堂的親民定位。

佛心百元現炒餐，免費加量超飽足

這間僅於每週一至週五營業的食堂，主打各式現點現炒的熱騰騰簡餐。在隨便一個便當皆輕易破百的都會區，17食堂全品項 120 元的定價策略展現了極高的性價比。豐富的菜單涵蓋了沙茶牛肉、湖南小炒、大漠羊肉與韓式炒麵等多國風味，讓頻繁造訪的常客也能每天變換不同口味而不覺單調。特別值得一提的是，針對食量較大的顧客，只要在點餐時提前告知，店家便會免費提供加大飯量或麵量的客製化服務，確保每份餐點都能達到極致的飽足感，是小資族的一大福音。

經典沙茶炒牛肉，低脂健康好選擇

在眾多熱炒品項中，「沙茶炒牛肉飯」絕對是經典不敗的下飯首選。端上桌時便能聞到濃郁的沙茶醬香，火候掌握精準的牛肉片份量大方且維持著極佳的軟嫩度。鹹香的醬汁完美包覆著肉片與清脆的空心菜，讓人忍不住一口接一口。若有體重管理或熱量控制需求的顧客，則極力推薦「體重管理牛肉餐」。此道餐點特別挑選了油脂含量較低的瘦肉部位，烹調方式改走清爽無負擔的健康路線，搭配簡單調味的蔬菜，能同時兼顧優質蛋白質與纖維質的攝取，是外食族難得的健康選項。

湖南農家辣小炒，大漠風味嫩羊肉

喜愛重度辛香風味的饕客，千萬不可錯過香辣夠味的「湖南農家小炒飯」。這道料理將肉片與大量辣椒、辛香料進行大火快炒，精準逼出迷人的鍋氣與微焦香。中等偏上的辣度極度開胃，是一道能讓人迅速扒光白飯的招牌菜色。另一款極具異國風情的「大漠風味炒羊肉飯」，則將羊肉處理得恰到好處，完全摒除了惱人的羊羶味。透過洋蔥拌炒帶出天然的蔬菜甜味，使整體風味更加和諧平衡，而羊肉軟嫩中帶有嚼勁的豐富口感，非常適合想轉換重口味味蕾的旅客品嚐。

韓式醬燒Ｑ炒麵，公館商圈高評價

若當日不想以米飯為主食，店內亦提供極具特色的麵食選項。「韓式醬燒炒麵」選用了特製的韓式風味醬料進行拌炒，麵條充分吸附了微甜微鹹的濃郁醬汁，咀嚼起來Ｑ彈有勁且絲毫不顯糊爛。配料中更加入了豐富的蔬菜與肉片以提升口感層次，整體風味濃郁卻不死鹹，獨特的韓式討喜甜香讓人越吃越唰嘴。17食堂憑藉著平實的價格、多樣化的口味與真材實料的飽足份量，在競爭激烈的公館美食商圈中穩紮穩打，絕對是來到台大周邊不可錯過的高評價平價美食據點。

17食堂

所在地址：臺灣台北市中正區羅斯福路三段316巷16號2樓

營業時間：一 二 三 四 五 11:30-21:00

電話：02-23629538

