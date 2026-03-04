> 美食 > 台大公館120元佛心簡餐！17食堂免費加飯，必吃湖南農家小炒。

台大公館120元佛心簡餐！17食堂免費加飯，必吃湖南農家小炒。

台北美食台北簡餐公館美食公館簡餐
2026-03-04 22:15文字：Bart Tsai 
Bart Tsai

Bart Tsai

隱身於台北公館台大商圈巷弄二樓的「17食堂」，全品項皆維持 120 元的佛心價格，並提供免費加飯與加麵服務。

在物價高漲的台北市區，想要尋找兼具飽足感與親民價格的餐廳實屬不易。座落於熱鬧公館商圈的「17食堂」，憑藉著均一價 120 元的現炒簡餐，成功在美食一級戰區中脫穎而出。這裡的菜色選擇極為豐富，涵蓋了台式經典、重度辛香料風味以及迎合現代人需求的健康低脂餐點。店家更貼心提供點餐時免費加大飯量與麵量的服務，確保每一位顧客皆能獲得極大的飽足感。無論是中午短暫休息的上班族，或是剛下課的年輕學子，皆能在此以最無負擔的價格，享受一頓熱騰騰的現炒美味。

隱密羅斯福路巷，溫馨實用學生風

17食堂的地理位置相對隱密，確切地址位在羅斯福路三段 316 巷內。從捷運公館站步行前往僅需數分鐘即可抵達，交通機能十分便利。由於店面設置於二樓，初次造訪的旅客需稍加留意一樓的指引招牌。步上階梯後，映入眼簾的是一個明亮乾淨的用餐空間，整體裝潢捨棄了繁複華麗的設計，改以溫馨實用的學生食堂風格為主軸。店內座位數充足且桌距規劃適中，動線安排極為順暢，即使是單人前往用餐也能感到輕鬆自在，完美契合了平價食堂的親民定位。

佛心百元現炒餐，免費加量超飽足

這間僅於每週一至週五營業的食堂，主打各式現點現炒的熱騰騰簡餐。在隨便一個便當皆輕易破百的都會區，17食堂全品項 120 元的定價策略展現了極高的性價比。豐富的菜單涵蓋了沙茶牛肉、湖南小炒、大漠羊肉與韓式炒麵等多國風味，讓頻繁造訪的常客也能每天變換不同口味而不覺單調。特別值得一提的是，針對食量較大的顧客，只要在點餐時提前告知，店家便會免費提供加大飯量或麵量的客製化服務，確保每份餐點都能達到極致的飽足感，是小資族的一大福音。

經典沙茶炒牛肉，低脂健康好選擇

在眾多熱炒品項中，「沙茶炒牛肉飯」絕對是經典不敗的下飯首選。端上桌時便能聞到濃郁的沙茶醬香，火候掌握精準的牛肉片份量大方且維持著極佳的軟嫩度。鹹香的醬汁完美包覆著肉片與清脆的空心菜，讓人忍不住一口接一口。若有體重管理或熱量控制需求的顧客，則極力推薦「體重管理牛肉餐」。此道餐點特別挑選了油脂含量較低的瘦肉部位，烹調方式改走清爽無負擔的健康路線，搭配簡單調味的蔬菜，能同時兼顧優質蛋白質與纖維質的攝取，是外食族難得的健康選項。

湖南農家辣小炒，大漠風味嫩羊肉

喜愛重度辛香風味的饕客，千萬不可錯過香辣夠味的「湖南農家小炒飯」。這道料理將肉片與大量辣椒、辛香料進行大火快炒，精準逼出迷人的鍋氣與微焦香。中等偏上的辣度極度開胃，是一道能讓人迅速扒光白飯的招牌菜色。另一款極具異國風情的「大漠風味炒羊肉飯」，則將羊肉處理得恰到好處，完全摒除了惱人的羊羶味。透過洋蔥拌炒帶出天然的蔬菜甜味，使整體風味更加和諧平衡，而羊肉軟嫩中帶有嚼勁的豐富口感，非常適合想轉換重口味味蕾的旅客品嚐。

韓式醬燒Ｑ炒麵，公館商圈高評價

若當日不想以米飯為主食，店內亦提供極具特色的麵食選項。「韓式醬燒炒麵」選用了特製的韓式風味醬料進行拌炒，麵條充分吸附了微甜微鹹的濃郁醬汁，咀嚼起來Ｑ彈有勁且絲毫不顯糊爛。配料中更加入了豐富的蔬菜與肉片以提升口感層次，整體風味濃郁卻不死鹹，獨特的韓式討喜甜香讓人越吃越唰嘴。17食堂憑藉著平實的價格、多樣化的口味與真材實料的飽足份量，在競爭激烈的公館美食商圈中穩紮穩打，絕對是來到台大周邊不可錯過的高評價平價美食據點。

17食堂

所在地址：臺灣台北市中正區羅斯福路三段316巷16號2樓
營業時間：一 二 三 四 五 11:30-21:00
電話：02-23629538

延伸閱讀

信義安和巷弄美食！老芋麵館傳承上海風味，百元大份量煨麵獅子頭。

台北遼寧街大膽牛腩麵重現正宗港味，清甜牛腩湯配香港生麵必吃。

瑞安街三十年溫州大餛飩，必吃手工鮮肉湯圓，蝦米肉絲湯頭古早味。

在地人激推！文山金牛牛肉麵，滿漢三寶料多實在，肉醬飯清爽不油膩。

通化街豐盛海鮮飯湯，950ml巨無霸古早味超浮誇，現流活海鮮高CP值必吃。


提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
台南美食老字號必吃9選！台南35元百年碗粿 超爆量草莓冰，排隊也要吃到。
台南美食老字號必吃9選！台南35元百年碗粿 超爆量草莓冰，排隊也要吃到。
編輯 鄭亦庭
台北 101 必吃美食！吳興街陳記米糕，130 元就能爽吃單人佛跳牆。
台北 101 必吃美食！吳興街陳記米糕，130 元就能爽吃單人佛跳牆。
ifunny艾方妮
台中心潮飯店必吃菜推薦！台中限定5大特色，打造台中最美歐式綠洲。
台中心潮飯店必吃菜推薦！台中限定5大特色，打造台中最美歐式綠洲。
編輯 鄭雅之
新竹振興路八柴鍋物，港式雞煲一鍋兩吃，四隻店貓陪吃療癒宵夜推薦。
新竹振興路八柴鍋物，港式雞煲一鍋兩吃，四隻店貓陪吃療癒宵夜推薦。
京少
【米米瘋】Macau Travel 澳門旅遊2018米其林一星 必吃餐廳 麗軒 環境
【米米瘋】Macau Travel 澳門旅遊2018米其林一星 必吃餐廳 麗軒 環境
李筱維 米米瘋
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

17食堂

02- 23629538
台北市中正區羅斯福路三段316巷16號2樓
0