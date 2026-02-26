信義安和巷弄美食！老芋麵館傳承上海風味，百元大份量煨麵獅子頭。

隱身台北市大安區安和路巷弄內的「老芋麵館」，主打正宗老上海風味的特色煨麵與精緻小菜。

台北市過去曾是匯聚大江南北菜系的精華所在地，隨著繁華褪盡，能品嚐到道地上海風味的餐館已顯珍貴。位於大安區安和路二段靜巷內的「台北老芋麵館」，憑藉著傳承正宗上海手法的經典煨麵與獅子頭，在競爭激烈的美食商圈中脫穎而出。店內不僅提供多樣化的麵食與江浙特色小菜，更因老闆曾任職於知名桃源街牛肉麵，而具備了極具水準的牛肉麵選項。平實的價格與明亮整潔的用餐空間，使其在網路地圖上累積了相當優異的評價，是周邊上班族與旅客的日常用餐首選。

隱密安和靜巷弄，寬敞明亮好空間

台北老芋麵館的地理位置相當便利，無論是從捷運信義安和站或是六張犁站步行前往，皆僅需約 9 至 10 分鐘的路程。對於自行驅車前來的旅客，周邊亦設有多處收費停車場可供利用。有別於傳統老舊麵店常給人的油膩擁擠印象，這裡的店面格局雖然屬於狹長型，但整體環境維持得極其舒適乾淨。明亮清爽的採光搭配寬敞的桌距規劃，讓顧客在用餐時完全不會感到壓迫。夏季時分店內的冷氣更是十分充足，搭配採自助式的餐具取用流程，營造出一種輕鬆自在的用餐氛圍。

百元平價好滋味，豐富菜色多選擇

在餐點的定價策略上，台北老芋麵館展現了極高的性價比。豐富的菜單涵蓋了各式麵食、經典上海菜飯以及多款江浙特色的精緻小菜，平均每人只需花費100至200之間，便能獲得相當飽足的用餐體驗。踏入店門的瞬間，便能看見玻璃櫃內整齊排列著各式每日現作的特色小菜。然而，由於店內生意極其熱絡，許多熱門的經典小菜往往在用餐尖峰時段過後便會迅速售罄。因此，若想品嚐到最齊全的江浙涼菜品項，強烈建議顧客務必提早抵達，以免面臨品項完售的向隅之憾。

經典上海冷小菜，傳統手撕醬烤麩

提到正宗的上海特色小菜，「烤麩」絕對是檢驗一間江浙館子功力深厚與否的經典指標。一道優秀的烤麩在製程上極為講究，不僅需以手工撕裂取代刀切以增加吸附醬汁的表面積，在保存過程更是考驗著店家避免沾染冰箱異味的細心程度。台北老芋麵館所供應的烤麩，在處理手法上具備了一定的水準，吃起來不僅帶有適度的彈性與嚼勁，鹹甜交織的醬汁也十分入味。以一間平價麵食館的標準來審視，這道經典的上海涼菜表現可圈可點，是搭配濃郁煨麵時極佳的開胃首選。

濃郁高湯醇煨麵，厚實手作獅子頭

店內最具人氣的招牌餐點，莫過於這碗份量十足的「馬蹄獅子頭煨麵」。端上桌時，熱騰騰的高湯瞬間散發出極其濃郁誘人的香氣。煨麵的特色在於麵條會與高湯一同慢火熬煮，因此麵體吃起來會呈現偏軟但吸飽湯汁精華的入味口感。作為主角的獅子頭個頭碩大，肉糰的拍打與揉捏工法相當扎實，帶來了極佳的咀嚼層次。雖然近期在食材調整上暫時替換了傳統的馬蹄（荸薺），但整體肉丸的鮮甜度與紮實口感依然維持著極高的水準，完美展現了江浙麵食醇厚濃郁的獨特魅力。