> 美食 > 台北松江南京「阿娥水餃」！必吃韭黃蝦仁水餃，每顆只要7元。

台北松江南京「阿娥水餃」！必吃韭黃蝦仁水餃，每顆只要7元。

台北美食台北水餃水餃推薦韭黃蝦仁水餃
2026-03-30 14:50文字：Bart Tsai 
Bart Tsai

Bart Tsai

隱身於捷運松江南京站巷弄內的「阿娥水餃」，店內僅販售單一口味的「韭黃豬肉蝦仁水餃」，每顆 7 元超高性價比。

在物價高昂的台北市區，想尋覓一顆包入完整蝦仁且定價低於 10 元的手工水餃幾乎是不可能任務，但位於南京東路二段巷弄內的「阿娥水餃」卻做到了。這間在 Google 累積超過 2800 則評論的高人氣小吃店，多年來僅憑藉著單一款口味的水餃便成功擄獲無數饕客的味蕾。除了招牌水餃，店內亦提供各式平價麵食、湯品與小菜，百元出頭即可飽餐一頓。由於店家僅於平日營業且週末公休，每逢午餐尖峰時段總是大排長龍，是松江南京商圈不可錯過的超高人氣排隊小吃。

松江南京巷弄美食，騎樓現包水餃香

阿娥水餃隱身於南京東路二段的小巷弄中，自捷運松江南京站步行約 5 分鐘即可抵達。尚未踏入店內，便能看見工作人員於騎樓下排排坐、熟練包著水餃的獨特畫面，極具辨識度。店內用餐空間精巧，約可容納 20 多位顧客，呈現出典型台北巷弄小吃的簡樸格局。用餐尖峰時段需先至櫃檯點餐結帳，領取號碼牌後等候叫號入座。若時間充裕，在店內一邊品嚐美食、一邊欣賞阿姨們純熟的手工包餃技藝，亦是相當特別的用餐體驗。

韭黃蝦仁單一口味，銅板價格超划算

菜單設計極度專精，水餃僅提供單一口味「韭黃蝦仁鮮肉水餃」，通常以 10 顆為單位點餐，一份定價 70 元，平均單顆僅需 7 元。在台北市區，同樣包入完整蝦仁的手工水餃往往要價 10 至 12 元，如此極具競爭力的親民價格實屬難得。除了水餃，店內亦販售定價 40 至 150 元不等的牛肉麵、炸醬麵與米苔目等各式麵食；酸辣湯小碗約 30 元，包含涼拌小黃瓜、嘴邊肉與皮蛋豆腐等十多款小菜更是 20 元起跳。整體而言，只需百元出頭便能享受一頓豐盛飽足的餐點。

手工麵皮富含嚼勁，內餡飽滿藏蝦仁

招牌的蝦仁水餃採用純手工擀製的麵皮，吃起來具備一定的厚度與存在感，咀嚼時散發出純粹的麵香且毫不軟爛。飽滿的內餡完美融合了鮮甜的韭黃與扎實的豬絞肉，並豪邁地包入一整隻完整蝦仁。一口咬下，三種截然不同的食材在口中同時綻放，交織出豐富且契合的絕妙口感。無論是單吃品嚐原味，或是沾取些許醬油提鮮，皆有著令人不自覺想一再回訪的樸實美味。

鮮綠菠菜爽口解膩，生鮮水餃超搶手

在主食之外，推薦點上一份價格親民的燙青菜（如燙菠菜），不僅能轉換味覺、適度解除肉類帶來的油膩感，更能均衡飲食攝取。此外，店家每日下午 15:00 起會開放販售「生鮮水餃」供顧客外帶。由於數量有限且極度搶手，必須事先領取號碼牌並嚴格遵守每人限購規定，有意購買生水餃回家烹煮的饕客務必留意時間，提早前往排隊以免向隅。

阿娥水餃

所在地址：104臺灣台北市中山區南京東路二段 21 巷 9 號
營業時間：一 二 三 四 五 11:30-19:00
店家電話：02 2571 8628

延伸閱讀

台大公館120元佛心簡餐！17食堂免費加飯，必吃湖南農家小炒。

信義安和巷弄美食！老芋麵館傳承上海風味，百元大份量煨麵獅子頭。

台北遼寧街大膽牛腩麵重現正宗港味，清甜牛腩湯配香港生麵必吃。

瑞安街三十年溫州大餛飩，必吃手工鮮肉湯圓，蝦米肉絲湯頭古早味。

在地人激推！文山金牛牛肉麵，滿漢三寶料多實在，肉醬飯清爽不油膩。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
韭菜水餃一顆4元！高雄手工外省麵 水餃現包大份量，麻醬乾麵與滷豬腳同樣人氣滿分。
韭菜水餃一顆4元！高雄手工外省麵 水餃現包大份量，麻醬乾麵與滷豬腳同樣人氣滿分。
記者 楊婷雅
高雄紅蟳粥首推！鮮記螃蟹海產粥 整隻活體紅蟳入粥、澎湃海鮮只要500多元，消費滿千送一盤大蛤蜊。
高雄紅蟳粥首推！鮮記螃蟹海產粥 整隻活體紅蟳入粥、澎湃海鮮只要500多元，消費滿千送一盤大蛤蜊。
記者 楊婷雅
美威鮭魚聯手順億鮪魚！2026春季限定鮭鮪雙拼飯，雙魚座9折與台南獨家鮭魚麵必吃。
美威鮭魚聯手順億鮪魚！2026春季限定鮭鮪雙拼飯，雙魚座9折與台南獨家鮭魚麵必吃。
編輯 李維唐
新竹車站美食鴻運小卷麵線！必吃澎湃海鮮雙腸，免費續麵。
新竹車站美食鴻運小卷麵線！必吃澎湃海鮮雙腸，免費續麵。
ifunny艾方妮
嘉義必吃高空粵菜！嘉義福容voco福粵樓推燒鵝四吃、純手工港點推車懷舊再現。
嘉義必吃高空粵菜！嘉義福容voco福粵樓推燒鵝四吃、純手工港點推車懷舊再現。
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

阿娥水餃攤

02-2571-8628
台北市中山區南京東路二段21巷巷口
4.3