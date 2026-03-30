台北松江南京「阿娥水餃」！必吃韭黃蝦仁水餃，每顆只要7元。

隱身於捷運松江南京站巷弄內的「阿娥水餃」，店內僅販售單一口味的「韭黃豬肉蝦仁水餃」，每顆 7 元超高性價比。

在物價高昂的台北市區，想尋覓一顆包入完整蝦仁且定價低於 10 元的手工水餃幾乎是不可能任務，但位於南京東路二段巷弄內的「阿娥水餃」卻做到了。這間在 Google 累積超過 2800 則評論的高人氣小吃店，多年來僅憑藉著單一款口味的水餃便成功擄獲無數饕客的味蕾。除了招牌水餃，店內亦提供各式平價麵食、湯品與小菜，百元出頭即可飽餐一頓。由於店家僅於平日營業且週末公休，每逢午餐尖峰時段總是大排長龍，是松江南京商圈不可錯過的超高人氣排隊小吃。

松江南京巷弄美食，騎樓現包水餃香

阿娥水餃隱身於南京東路二段的小巷弄中，自捷運松江南京站步行約 5 分鐘即可抵達。尚未踏入店內，便能看見工作人員於騎樓下排排坐、熟練包著水餃的獨特畫面，極具辨識度。店內用餐空間精巧，約可容納 20 多位顧客，呈現出典型台北巷弄小吃的簡樸格局。用餐尖峰時段需先至櫃檯點餐結帳，領取號碼牌後等候叫號入座。若時間充裕，在店內一邊品嚐美食、一邊欣賞阿姨們純熟的手工包餃技藝，亦是相當特別的用餐體驗。

韭黃蝦仁單一口味，銅板價格超划算

菜單設計極度專精，水餃僅提供單一口味「韭黃蝦仁鮮肉水餃」，通常以 10 顆為單位點餐，一份定價 70 元，平均單顆僅需 7 元。在台北市區，同樣包入完整蝦仁的手工水餃往往要價 10 至 12 元，如此極具競爭力的親民價格實屬難得。除了水餃，店內亦販售定價 40 至 150 元不等的牛肉麵、炸醬麵與米苔目等各式麵食；酸辣湯小碗約 30 元，包含涼拌小黃瓜、嘴邊肉與皮蛋豆腐等十多款小菜更是 20 元起跳。整體而言，只需百元出頭便能享受一頓豐盛飽足的餐點。

手工麵皮富含嚼勁，內餡飽滿藏蝦仁

招牌的蝦仁水餃採用純手工擀製的麵皮，吃起來具備一定的厚度與存在感，咀嚼時散發出純粹的麵香且毫不軟爛。飽滿的內餡完美融合了鮮甜的韭黃與扎實的豬絞肉，並豪邁地包入一整隻完整蝦仁。一口咬下，三種截然不同的食材在口中同時綻放，交織出豐富且契合的絕妙口感。無論是單吃品嚐原味，或是沾取些許醬油提鮮，皆有著令人不自覺想一再回訪的樸實美味。

鮮綠菠菜爽口解膩，生鮮水餃超搶手

在主食之外，推薦點上一份價格親民的燙青菜（如燙菠菜），不僅能轉換味覺、適度解除肉類帶來的油膩感，更能均衡飲食攝取。此外，店家每日下午 15:00 起會開放販售「生鮮水餃」供顧客外帶。由於數量有限且極度搶手，必須事先領取號碼牌並嚴格遵守每人限購規定，有意購買生水餃回家烹煮的饕客務必留意時間，提早前往排隊以免向隅。