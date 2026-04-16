台北最頂關西風壽喜燒！祇園禪院專人服務，米澤和牛入口即化。

位於台北大安區樂利路巷弄的祇園禪院壽喜燒專門店，是知名品牌橋山的全新力作。全店採預約包廂制，主打關西風吃法，由專人桌邊代煎，提供米澤牛等三大銘柄牛，結合客製化花束服務，適合慶生與高端聚會。

距離捷運六張犁站步行約 10 分鐘的祇園禪院，外觀設有水池造景，內部以木質調打造出百年老店的沉穩感。包廂可容納 4 到 6 人，隱密性極高。套餐價位落在 2000 到 5200 元之間。這裡不把壽喜燒當作火鍋，而是遵循關西風傳統，先以牛油熱鍋、撒上中雙糖炒出焦香，再放入頂級和牛煎烤。從前菜、主餐到甜點，節奏掌握得宜，更提供代官山花苑的客製化花束代訂服務，將美食與儀式感結合，是台北高檔壽喜燒的穩健選擇。

樂利巷弄京都風，專人桌邊代煎烤

店內環境充滿沉穩的木質調與京都氛圍，細節講究。抽屜內備有紙巾，入座後提供檸檬水與紅心芭樂清口。為了確保頂級肉品能以最佳狀態呈現，全程由專業服務人員桌邊代煎。這種充滿儀式感的空間設計，非常適合需要高度隱密性的商務聚餐或私人約會，讓食客能放鬆享受和牛饗宴。

關西炒糖老手藝，頂級銘柄米澤牛

有別於關東風火鍋吃法，這裡遵循道地關西風傳統。服務人員先用和牛牛油均勻熱鍋，放入大蔥爆香，隨後撒上大顆粒的中雙糖炒製。糖粒融化產生焦糖香氣後，下肉片並淋上濃口醬油提味。本次品嚐的山形縣米澤牛，油花分布細密且熔點低。板腱部位帶有 Ｑ 筋，翼板則入口即化。沾裹新鮮極卵蛋液食用，滑順蛋液包裹焦香牛肉，配上越光米非常契合。

老饕部位油花細，鮮甜時蔬吸精華

米澤和牛的老饕肉油花極度柔軟，在鑄鐵鍋中僅需煎烤數秒，油脂便如奶油般化開，脂香在口中瞬間爆發。品嚐完和牛後，服務人員會利用鍋底剩餘的牛油與醬汁煨煮時蔬盤。番茄、絲瓜與手工豆腐吸飽鹹甜精華，鱈寶口感軟綿多汁，適時中和了和牛帶來的油膩感，讓味覺獲得緩衝。

松露滑蛋濃縮香，精緻甜點完美收

收尾的蓋飯利用鍋內濃縮的精華，快速攪拌新鮮蛋液製成半熟滑蛋，鋪在越光米飯上並點綴黑松露醬，將整頓飯的滋味完美封存。甜點提供手工港式芝士豆腐奶與法式烏龍梅子馬卡龍，烏龍茶香與微酸梅子中和了甜膩感，外熱內冷組合極具巧思，為整頓大餐畫下完整句點。

代訂花束免提領，客製驚喜儀式足

餐廳更與代官山花苑合作，提供一條龍的花束代訂服務。慶祝生日或紀念日可事先指定色系與風格，花束會直接安排送至包廂餐桌上，免去在外自行提領的不便，也不怕提早曝光。對於有送禮需求的人來說相當方便，直接把高端餐飲與送花驚喜一次搞定，大幅提升了聚餐的儀式感。

祇園.禪院壽喜燒專門店

營業時間：週一到週日 12：00-14：30 17：30-22：30

店家電話：0227325578

店家地址：106臺北市大安區樂利路11巷22號

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