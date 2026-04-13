南港粵亮神仙乾坤燒鵝！松露 4 吃極致油潤，比烤鴨更銷魂的驚艷美味。

位於台北六福萬怡酒店 8 樓的「粵亮廣式料理」，不僅是捷運南港站的隱藏美食聖地，其每日限量的「神仙乾坤燒鵝」更是老饕間相傳的夢幻逸品。

在華麗的中式餐飲殿堂裡，鵝肉因飼養不易且體型龐大，要在火候與嫩度間取得完美平衡，極其考驗主廚功力。粵亮廣式料理推出的神仙乾坤燒鵝，不僅延續了廣式料理的精髓，更注入現代感十足的感官體驗。從蘋果木煙霧繚繞的出場，到 1 鵝 4 吃的多元層次，每一道程序都展現了對食材的敬畏。這不僅是一場口腹之慾的饗宴，更是將傳統燒鵝轉化為精品等級的味覺旅程。對於追求極致皮脆、肉嫩且油脂封存的食客來說，這道需要 3 天前預訂的限量佳餚，無疑是台北中式料理中不可錯過的實力標竿。

蘋果木煙燻入味，玻璃罩視覺盛宴

神仙乾坤燒鵝上桌時自帶強大氣場，主廚透過玻璃罩注入蘋果木煙霧，讓悶燻的果香滲透進酥脆的皮層。掀開罩子的瞬間，濃郁的煙燻香氣隨之散發，視覺效果極具張力。主廚隨即進行現場片皮秀，確保每一片帶皮鵝肉都能在最佳溫度下上桌。相較於一般鴨肉，白羅曼鵝的體型更顯厚實，皮下那層豐富且細緻的脂肪正是靈魂所在，搭配 180 度爐火烘烤出的金黃酥度，直接單吃便能感受油脂噴發的醇厚香氣。

3 色餅皮包片皮，油潤脂香更迷人

第 1 吃「掛爐片皮燒鵝」展現了極致的豐富感，粵亮特別研發了菠菜馬告、全麥老麵與紅蘿蔔刺蔥 3 種色澤繽紛的餅皮，質地 Ｑ 彈且各具草本香氣。飯店級手作甜麵醬等級極高，能適度襯托鵝肉的煙燻感而不過於厚重。連皮帶肉的鵝肉夾入大蔥與小黃瓜，包進餅皮後的厚實感令人驚艷，皮脆肉嫩且油滑順口。這道料理將鵝肉特有的豐腴脂肪轉化為絲滑口感，脂香味濃卻不膩口，展現了廣式燒鵝最經典的味覺高度。

鵝腿沾梅醬解膩，松露米粉香氣濃

第 2 吃與第 3 吃則進一步挖掘鵝肉的變化潛力。每日限量供應的烤鵝腿肉質多汁且油分更勝胸肉，搭配酸甜交錯的桂花冰梅醬，瞬間瓦解了油脂的厚重感，讓人忍不住一口接一口。而整場亮點之一則是將鵝腹內的松露絞肉燥與高湯拌入「細米粉」，這道充滿港澳風味的粉食，吸飽了松露油與煙燻鵝油的精華。滿滿的松露香氣與米粉的細緻口感結合，每一口都充滿了煙燻後的醇厚深度，飽足感十足且充滿奢華感。

烈火津白濃鵝湯，鮮美回甘老饕愛

收尾的第 4 吃選用鵝骨精華進行「烈火津白濃鵝湯」的熬煮。大骨湯底色澤奶白濃郁，加入大白菜與豆腐共同燉煮，不僅釋放了蔬菜的清甜，更將烤鵝的骨香徹底融入湯頭。這碗湯鮮美無敵，入喉後回甘的韻味不僅能暖胃，更精準平衡了先前烤肉與油拌粉的厚重感。這種將整隻白羅曼鵝從皮、肉、油到骨徹底運用的料理哲學，正是老饕回訪不斷的原因。對於想體驗比烤鴨更油潤、更鮮美境界的食客，這份燒鵝絕對是極致的選擇。

粵亮廣式料理

地址：南港區忠孝東路七段359號8樓

電話：02 6615 6528

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