南港三鐵共構六福萬怡粵亮！星級粵菜春饗季，必吃牛湯琥珀凍。

「六福萬怡酒店粵亮廣式料理」2026 年春季推出期間限定的「春饗季」菜單，將台灣在地時令食材結合高規格的花膠與和牛，以精湛的粵式火候工藝，呈現極具層次的高質感春日饗宴。

在南港、汐止與內湖一帶尋覓適合高端商務宴請或家族聚餐的餐廳，位於台北六福萬怡酒店 8 樓的「粵亮廣式料理」絕對是極具指標性的首選。擁有 Google 評分 4.2 顆星與超過 2200 則評論的高人氣，粵亮不僅具備飯店級的精緻服務，更以講究火候的道地廣式料理聞名。自 2026 年 4 月 1 日起，餐廳特別推出期間限定的「春饗季」菜單，巧妙融合了南投埔里枇杷、雲林鮮蓮藕與屏東金鑽鳳梨等台灣在地春令食材，搭配花膠、和牛與北海道干貝等頂級珍饈。透過主廚精湛的手藝，為饕客打造出一套清爽且富有層次的頂級春季套餐。

三鐵共構交通優，現代沉穩隱密包廂

粵亮廣式料理的地理位置得天獨厚，餐廳直通捷運板南線、台鐵與高鐵的南港站，無論從何處前來皆極為便利；自駕賓客更可直接停放於南港站地下停車場，免去尋找車位的煩惱。步入位於 8 樓的餐廳，整體裝潢捨棄了傳統中菜廳的繁複金碧輝煌，改以現代沉穩的質感路線呈現。空間規劃寬敞舒適，桌距安排得宜，確保了用餐時的對話隱私。除了開放式座位區，更提供半開放式類包廂與附設獨立衛浴的尊榮獨立包廂，完美契合各種重視私密性的高端宴客需求。

枇杷燉花膠清甜，一湯兩吃琥珀牛凍

春饗季的湯品展現了極致的煲湯功夫。「蟲草枇杷燉花膠」以豬龍骨、雞腳與赤肉慢煲 6 小時為基底，再加入南投埔里枇杷乾、松阪豬與厚實花膠入甕蒸燉 1 小時。湯頭呈現透亮的琥珀色澤，枇杷的清甜巧妙融入其中，搭配花膠的溫潤膠質與厚切松阪豬的鮮嫩肉汁，滋味清爽不黏膩。「鮑潤牛湯琥珀凍」則是極具設計感的創意之作。主廚將牛大骨、和牛臉頰與十多種時蔬慢熬 10 小時的濃湯注入鮑魚中冷凝成凍。上桌時先品嚐冷凝狀態下濃縮的鮮鹹海味；接著淋入熱湯，讓膠質凍體瞬間化開，濃厚溫潤的牛肉鮮味隨之綻放，巧妙完成一湯兩吃的絕妙體驗。

鳳梨蝦滑蓮藕餅，精緻黃花魚捲清甜

海鮮料理同樣精彩。「菠蘿極汁蝦滑蓮藕餅」將草蝦與白蝦打成細緻蓬鬆的蝦膠，鋪於雲林蓮藕片上煎至兩面金黃酥脆。底層搭配以屏東金鑽鳳梨慢熬的港式極汁，蝦膠的軟嫩與蓮藕的脆爽形成豐富對比，酸甜明亮的鳳梨醬汁更讓整體風味清爽解膩。展現精細刀工的「南乳豆醬黃花魚捲」，需先將多刺的小黃魚細心去刺取肉，包入春筍與貢菜後捲起，再佐以自家製的南乳豆醬。細緻無土腥味的魚肉與爽脆的蔬菜層次分明，豆醬香氣濃郁卻不掩蓋魚肉本身的鮮甜，盡顯傳統廣式料理的深厚底蘊。

香椿白蘆筍和牛，在地食材特色甜點

主菜「白蘆鮮筍牛仔粒」以主廚自製的香椿醬作為靈魂，搭配春季限定的鮮甜白蘆筍與無骨牛仔粒大火爆炒。極佳的鑊氣不僅逼出了和牛的脂香與蔬菜的清甜，更完美保留了白蘆筍的細緻纖維與邊緣的迷人焦香。餐後甜點同樣融入了台灣在地元素，造型精緻的「擂茶貢糖糕」將客家擂茶的細膩茶香與花生貢糖的堅果氣息巧妙結合，口感綿密且甜度適中。最後以「杏汁桂花百合糕」唯美收尾，細磨的杏仁糕皮包裹著港式奶黃餡與日本百合，頂端點綴南港在地桂花，淡雅的花香與柔潤的質地，為這場春日饗宴畫下和緩且優雅的句點。

粵亮廣式料理

所在地址：115臺灣台北市南港區忠孝東路七段 359 號 8 樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:30

店家電話：02 6615 6528

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