大安區隱藏巷弄深夜食堂！136海鮮麵必吃痛風海鮮麵與清燉牛肉。

科技大樓站附近的 136 海鮮麵復興店，從安東市場超人氣排隊名攤起家，如今在舒適靜謐的新店面，端出滿載白蝦與小卷的痛風海鮮麵、醇厚甘甜的清燉牛肉麵。

尋覓飲食的過程總是充滿驚喜。這家店藏得極深，隱身於復興南路 2 段的靜巷之中，走到巷底幾近地下停車場入口處，才能看見窗櫺間透出的溫潤燈光。有別於早年在安東市場裡的喧囂，復興店的空間顯得從容許多。木質調裝潢洗淨了傳統小吃店的油膩感，甚至僻出了一方半包廂格局。開放式廚房霧氣蒸騰，卻聞不到刺鼻油煙。調料台上備有自製辣椒醬油與辣椒醋，伴隨灶台前俐落的下麵聲，讓人心生踏實。

痛風海鮮鋪滿碗，鮮甜湯頭底蘊深

定價 280 元的痛風超蝦海鮮麵上桌時，幾乎看不見底下的意麵。白蝦、澎湖小卷、鮮蚵與蛤蠣毫不客氣地鋪滿碗面。湯頭沒有過多繁複調味，喝的是海鮮本身的清甜與自然底蘊。小卷肉厚鮮脆，白蝦剝來毫不黏殼，鮮蚵肚腹飽滿，與吸附海潮精華的鍋燒意麵一同咀嚼，展現出直白而不加掩飾的極致豐饒。

清燉牛骨湯醇厚，帶骨牛排極軟嫩

售價 220 元的清燉半筋半肉麵表現同樣亮眼。清澈如茶的湯頭，入口散發牛骨慢熬的甘醇。肉塊部分頗具巧思，不僅有軟透帶 Ｑ 勁的牛筋與厚實牛肉塊，更特意加入帶骨的牛小排棒棒骨，帶來啃骨吮髓的食趣。寬版家常麵條煮得恰到好處，不糊不爛且完美掛住湯汁，與牛肉的豐腴相得益彰。

雙拼牛丼搭肉丸，紅油擔擔花生香

定價 250 元的日式滷牛肉丼飯，在米飯上鋪滿滷透的牛腱與鮮活牛肉片。兩種部位與料理手法交織，讓這碗飯的風味更加立體。隨飯附贈的牛肉丸蛋花湯毫不敷衍，彈牙肉丸與溫潤蛋花恰好洗去口腔裡的醬酯濃郁。另一款 160 元的紅油擔擔麵套餐，細麵條拌入細緻花生粉與紅油，堅果油脂中和了辣度，香氣直竄鼻腔，火候與比例精準拿捏。

私房小菜極講究，酸辣泡菜超開胃

豐富的私房小菜依每日市場供給變換，價格落在 50 至 100 元間，擁有絕對獨立的品嚐時光。 70 元的白切嘴邊肉火候精準，肉質軟嫩帶有脆 Ｑ 咬勁； 100 元的酸辣牛綜合將帶筋牛肉拌入特調酸辣醬汁，明亮酸度完美化解油脂。 70 元的白切五花肉肥瘦勻稱，搭配蒜泥醬油盡顯庶民樸實風味。最後配上 50 元爽脆的酸辣泡菜，酸辣交織的發酵氣息沒有過度負擔，在濃郁肉食與海鮮間扮演了極佳的轉換角色。

136海鮮麵復興店

所在地址：106TW大安區復興南路二段148巷32弄2號1樓

店家電話：02 2706 0636

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