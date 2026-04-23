必吃嫩煎鴨胸與現場演奏！台北永康街無菜單料理，品味地中海慢食。

台北市大安區永康街靜巷內的 rooTi ，主打健康無負擔的地中海飲食，嚴選頂級初榨橄欖油搭配當季新鮮食材。店內不僅擁有充滿綠意的歐風環境，更不定期安排現場音樂演奏。

轉進永康街 31 巷，避開了主幹道的人潮， rooTi 宛如一處隱密綠洲座落於永康公園旁。門前鋪設著仿歐式石板路，伴隨高及人腰的綠色植栽，散發出獨特的異國風情。室內空間以米白與木質色調交錯，中央設置了一座大型中島吧台，空氣中隱約飄散著淡淡香氛與烤蔬果的迷人氣息。這裡打破了傳統高級餐廳令人喘不過氣的拘謹，營造出宛如前往歐洲友人宅邸作客般的自在感。餐點採預約制的無菜單套餐形式，菜色會依照季節時令進行調整，並需另加 10％ 服務費。

巷弄靜謐石板路 現場演奏氣氛佳

餐廳內最引人入勝的亮點，在於空間裡特別保留了一個專屬音樂演奏的角落。用餐期間常有大小提琴或鋼琴的現場演出。樂器演奏的音量控制得極為宜人，完全不會干擾同桌間的輕聲交談。在舒緩的旋律伴奏下，只需順著提琴的節奏安靜享用佳餚，細細體會屬於巷弄裡的踏實日常，整體氛圍流暢且極度舒適。

田園沙拉份量足，酥煎鮮魚外皮脆

遵循地中海飲食的健康邏輯，首道端上的田園沙拉盛宴展現了極致的誠意。匯集大量當季生菜與新鮮水果，純粹運用頂級初榨橄欖油與些許油醋帶出自然甜味。前菜煎鮮土魠魚搭老虎奶將魚肉表面微煎至金黃酥脆的恰恰狀態，切開後內裡依然粉嫩且飽含汁水，搭配微酸醬汁完美襯托出魚肉的鮮甜。

玉米濃湯極溫潤，番茄米麵酸香濃

法式玉米湯採用全食概念，將水果玉米手工刨下研磨成泥，不刻意勾芡，喝得出慢火煨煮的溫潤自然甜味，搭配煎至金黃的新鮮干貝更是絕配。承接主菜前的海大蝦番茄米型麵同樣不馬虎，米麵完美吸附了番茄與海鮮高湯，口感彈牙滑溜。上方的海大蝦肉質緊實，番茄酸香與蝦肉鮮甜取得了極佳平衡。

嫩煎鴨胸皮酥脆，紅酒牛頰極軟嫩

緊接著登場的嫩煎鴨胸是全場最大驚喜。表皮煎得極為酥脆並成功逼出皮下油脂香氣，切面的肉質卻保持著均勻粉嫩，多汁且富含彈性，絲毫沒有乾柴之感。另一道主菜紅酒燉牛頰經過長時間慢火伺候，醬汁收得濃郁甘醇。只需用刀叉輕輕一撥便能將肉塊分離，入口瞬間化為滿滿膠質感，將慢食精華完美呈現。

濃郁起司口感密，軟Ｑ香甜牛軋糖

隨餐端上的是同集團 8% ice 出品的起司蛋糕，乳酪質地扎實濃郁，入口綿密且帶有優雅香氣，甜度拿捏得恰到好處，為整頓飯收了一個滿足的尾聲。離開前也極度推薦帶上一包 8% ice 的手工牛軋糖作為伴手禮，口感軟 Ｑ 且完全不黏牙，堅果香氣扎實飽滿，將這份美好的慢食記憶完美延續至家中。

rooTi

地址：大安區31巷9號1樓

營業時間：日 一 四 五 六 12:00-21:00

店家電話：02 2321 2668

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