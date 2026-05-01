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打卡懷舊中藥行裝潢！木柵「寶杏堂滷肉飯」，溫潤甘甜羊小排湯必吃。

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2026-05-01 23:40文字：Bart Tsai 
Bart Tsai

Bart Tsai

台北市文山區的寶杏堂手切滷肉飯溫補羊肉湯，店內陳列了滿滿的珍貴老物件與古董收藏，讓食客在懷舊氛圍中品嚐在地推薦的古早味。

尋覓木柵地區的特色懷舊餐廳，這間以「怕太太」門匾幽默迎客的小吃店絕對令人印象深刻。店面外觀揉合了傳統中藥行與復古雜貨店的獨特風格，門口還豎立著一座老式公車站牌，充滿著文青懷舊氣息。店內採半自助式點餐，入座後直接掃描桌上的 ＱＲ Ｃｏｄｅ 點單即可，餐具與沾醬皆為自助取用。在品嚐熱騰騰的羊肉湯與滷肉飯之餘，還能細細欣賞老闆精心佈置的時代收藏，是一處極具氛圍的用餐空間。

溫補羊湯無羶味，帶骨小排極滑順

招牌的當歸羊肉湯底選用數種中藥材搭配羊大骨，並以家族秘方費時熬煮，湯頭香甜順口且完全沒有令人害怕的羊羶味。羊肉片湯將滾燙熱湯直接沖淋於無骨羊肉片上，肉質極度軟嫩；而主廚嚴選的羊小排湯則是老饕的最愛，帶骨肋排油花分布均勻，口感甘甜滑順，能盡情享受啃食骨邊肉的獨特香氣。此外亦提供肉質鮮嫩少油的羊腱湯，以及能吸吮濃郁骨髓的霸氣羊大骨湯供選擇。

手切滷肉香氣足，乾拌意麵搭辣醬

作為羊肉湯絕佳拍檔的主食表現同樣不俗。強調職人手切的滷肉飯，完美保留了肉丁的紮實口感，搭配香醇油蔥每日精燉高達 7 小時，滷汁偏油但香氣十足，與溫潤的羊肉湯極為契合。麵食控則推薦點選乾意麵，新鮮麵條拌上鮮甜蔬菜與精燉滷肉油蔥，若再淋上店家特製的辣醬一同享用，香氣層次瞬間提升，美味度大增。

經典滷菜超平價，豐盛三拼極划算

品嚐台灣小吃，絕對少不了各式經典配菜的點綴。店內提供多款充滿古早味的銅板價小菜，價格平實落在 15 元至 55 元之間。除了必備的滷蛋、風味清淡的滷筍絲與燙青菜外，帶有焦糖色澤的滷豆腐更是特色之選。若想一次品嚐多種風味，強烈推薦直接點選寶杏三拼，內含百頁豆腐、豆乾與口感極佳的豬頭皮，豐富的組合絕對是最划算的選擇。

縫紉機桌超復古，珍貴老物滿回憶

除了水準之上的傳統小吃，店內琳琅滿目的懷舊裝潢更是另一大亮點。用餐桌面巧妙結合了老式縫紉機造型，玻璃桌面下則展示著包含七龍珠在內的各式復古公仔。店內更陳列了早年賣叭噗冰淇淋的特製勺子、充滿時代感的黑松舊冰箱、需定時上發條的老式咕咕鐘，以及懷舊電視與木馬等真品古董，伴隨著店內播放的老歌旋律，讓這頓飯吃得不僅滿足胃口，更充滿了對過去時代的無限情懷與感動。

寶杏堂手切滷肉飯溫補羊肉湯

所在地址：台北市文山區木新路三段179號
店家電話：02 2939 6179
營業時間：週二至週日 11:30-14:00, 16:30-21:00，週一公休。

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寶杏堂手切滷肉飯、溫補羊肉湯

02-29396179
台北市文山區木新路三段179號
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