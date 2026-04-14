剁椒魚頭超下飯！吉林川客小館預約制功夫菜，紅燒獅子頭軟嫩飽滿紮實。

位於台北中山區吉林路上的吉林川客小館，主打師傅厚實的炒功與家常功夫菜，特別是需要提前預訂的剁椒魚頭與紅燒獅子頭，調味紮實且火候到位。

吉林川客小館坐落於吉林路靠近農安街一頭，從捷運行天宮站步行約 10 分鐘即可抵達。店面外觀維持傳統台灣小館子的簡樸風格，幾張圓桌與方桌營造出輕鬆的用餐氣氛。雖然沒有華麗裝潢，但整理得乾淨俐落，非常適合家庭聚餐或同事小聚。由於桌數有限且功夫大菜製作費時，用餐尖峰時段極易客滿，若想品嚐需要預約的招牌料理，務必在 3 天前致電洽詢。師傅將多年手藝濃縮在每一道熱炒中，不僅味道表現穩健，更有著老師傅手工製作的厚實感，是這帶非常有代表性的私房料理選擇。

鄰近捷運行天宮，社區館子老手藝

這間店的位置雖然不在主街中心，但憑藉口碑吸引不少食客。店內環境簡單樸實，沒有多餘的裝飾，卻散發出一種踏實的家常感。營業時間為 11：30 到 14：00 以及 17：00 到 21：00，每週一與週二固定公休。這裡特別強調預約制的大菜，因為火候與準備工序繁複，現場點餐往往無法供應。對於想要找個地方穩定吃頓飽飯，或是想念家常熱炒滋味的愛好者來說，這裡提供了物有所值的合菜選擇。

剁椒魚頭味辛香，粉蒸排骨口感軟

店內重頭戲首推剁椒魚頭，這道菜鋪滿紅通通的剁椒，視覺效果強。魚頭選用水庫魚，肉質細嫩且無土味，剁椒辣度帶有發酵過的微酸與辛香，非常誘人。剩下的湯汁拿來拌麵或配飯都是下飯神器。另一道粉蒸排骨以南瓜墊底，排骨裹上蒸肉粉後蒸得軟爛，入口骨肉分離。排骨部位選得偏肥，油脂吸附蒸粉後的香氣與南瓜甜味平衡，味道表現相當穩健。

獅子頭肉質紮實，燒腸頭外酥內Ｑ

紅燒獅子頭個頭不小，端上桌便能聞到醬香。口感並非澱粉過多的肉球，而是手工剁出的絞肉感，帶有油脂的軟嫩，輕壓即開。底層白菜滷得透徹，吸滿肉汁精華後吃起來帶點鮮甜。干椒燒腸頭則是標準的下酒菜，腸頭處理得乾淨，先切段炸過讓表皮帶點微脆，再加入乾辣椒快炒。咬下去外酥內 Ｑ，乾辣椒的香氣逼入腸段，乾香的口感表現到位。

家常料理火候足，平實價位高水準

除了大菜，基礎熱炒也能見到師傅對火候的掌握。乾煸四季豆煸得乾癟卻保留蔬菜甜度，搭配碎肉末與大蒜爆炒，鹹香可口。番茄蛋則呈現溫暖的家常味，蛋液蓬鬆且番茄酸度適中，勾薄芡讓口感滑順，在眾多重口味菜餚中顯得解膩。吉林川客小館沒有奢華食材，但每一道料理都展現了應有的水準。對於想在行天宮附近找間踏實小館子聚餐的人來說，這裡的人情味與穩定炒功，確實是一個不失面子且價格合宜的選擇。

吉林川客小館

所在地址：台北市中山區吉林路368號

營業時間：日 三 四 五 六 11:30-21:00

店家電話：02-25968138