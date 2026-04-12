肥肉Ｑ彈琥珀色！新店「中興澤腿庫飯」紮實滷汁超下飯，高cp值便當必吃。

位於新店中興路一段上的「中興澤腿庫飯便當」，這裡不賣華麗裝潢，也不打名店旗號，純粹靠著入味的腿庫與紮實的豬血湯，在車水馬龍的街道旁守護著一份平凡的飽足感。

在新店中興路車流不息的日常裡，找頓便飯是許多人的剛需。中興澤沒有老店那種長年累積的滄桑感，就是一間標準、明亮的現代快餐店。店內環境維持得整潔乾淨，少了一般便當店常見的黏膩油煙味，讓人坐下來用餐感到輕鬆自在。掌勺的大叔手腳俐落，點餐、切肉到盛飯一氣呵成，出餐節奏極快，非常符合忙碌上班族對效率的需求。這裡追求的不是驚人的廚藝展演，而是在這座市井角落，為路過的食客提供一份最實誠、不加濾鏡的家常飽足感。

明亮空間免久候，掌勺大叔效率高

店內環境與傳統印象中的滷肉小吃店截然不同，桌椅擺設簡單且空氣清新，沒有壓迫感。這對於只是想簡單吃頓飯的人來說，明亮的空間就是最大的優點。這裡的出餐節奏掌握得極好，從進門到餐點上桌幾乎不費時間，效率極高。這種安分守己的經營模式，雖然在網路上沒有誇張的排隊人潮，卻憑藉著穩定的速度，成為周邊居民在不想下廚時，最安心且方便的口袋名單，充分體現了平價快餐店應有的本分。

琥珀腿庫色澤深，肥肉Ｑ彈瘦不柴

招牌腿庫飯端上桌，視覺感相當紮實。腿庫皮帶有深沉的琥珀醬色，將醬香精準滷進肉質層次裡。肥肉部分保留了迷人的 Ｑ 度，而瘦肉吃起來則表現平穩，完全不會有乾柴的困擾。碗裡除了厚實的肉塊，還配有滷豆干、滷蛋與一勺酸菜，底下的白飯配上當季的高麗菜，整體口味偏向大眾化且鹹淡適中。雖然沒有那種需要時間沉澱的老滷深邃感，但拌著醬汁扒幾口飯填飽肚子，對於一份日常便飯來說，已經是非常及格的選擇。

大塊豬血湯解膩，紮實配菜飽足感

店內的豬血湯是不少人推薦的必點項目。大骨湯底清甜不燥，豬血切得大塊方正且口感脆口，完全沒有明顯腥味。湯頭裡撒了大量韭菜與沙茶提味，是極其標準且典型的台式配置。在吃完帶有油脂感的腿庫飯後，喝上幾口熱騰騰的湯頭，恰好發揮了清口與解膩的功能。這種不多不少、剛剛好的組合，雖然無法帶來驚喜的味覺震撼，卻能提供符合價格的踏實感。這種不花俏的飲食樣貌，正是尋常巷陌裡最真實的日常溫度。

尋常街頭家常味，下班吃飯好選擇

整體而言，中興澤腿庫飯便當就是一間安分守己的社區型小店。它不需要「神級」或「必吃」的華麗濾鏡，純粹靠著乾淨的環境與快速服務取勝。若剛好路過，肚子餓了想找一份符合預期的飽足感，這裡絕對能滿足口腹之慾。這是一處讓人在匆忙生活中能短暫停歇、吃飽再出發的補給站，雖然無需特地大老遠跑一趟，但對於在地人來說，這份穩定的滋味與快速的節奏，就是最不可或缺的便飯首選。

中興澤腿庫飯便當

地址：231新北市新店區中興路一段285號

電話：02 2910 1272

營業時間：週一至週五：10:00–18:30 ；週六：10:00–13:30（週日公休，依現場公告為準）

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