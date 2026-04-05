新北三重羽葉麻辣火鍋吃到飽！四月狂送和牛瀑布，哈根達斯生啤無限暢飲。

「羽葉麻辣火鍋」平日僅需 599 元起，即可無限享用超過 60 種火鍋食材。4 月份更推出多人同行送和牛、生力啤酒與哈根達斯無限暢飲等強檔優惠。

在三重集賢路一帶尋覓適合多人聚會的大型餐廳，「羽葉麻辣火鍋三重都會館」無疑是討論度極高的吃到飽指標。店內不僅提供寬敞舒適的用餐空間，巨大自助吧更涵蓋了上百種生鮮食材、熟食、甜點與飲品。基本消費平日 599 元、假日 689 元，即享有極高的性價比。為了回饋顧客，店家於 4 月份祭出多項誠意升級活動，包含 4 人同行贈送 12 份澳洲和牛、生力啤酒無限暢飲，以及哈根達斯冰淇淋平假日全面解放等超值好康。無論是家庭聚餐、公司尾牙，或是下班後的三五好友小聚，這裡皆能完美契合各種聚會需求。

佔地廣闊格局大，動線流暢座位多

羽葉麻辣火鍋三重都會館座落於路面寬闊的集賢路上，顯眼的門面極具辨識度。作為三重地區佔地極廣的火鍋吃到飽餐廳，走入店內便能感受到寬敞大氣的空間格局。座位區數量充足，多以舒適的沙發座與大長桌為主，完美契合家庭與團體的聚會需求。取餐動線規劃流暢，即便在用餐尖峰時段亦不顯擁擠侷促。明亮熱鬧的氛圍，讓顧客能毫無壓力地盡情享受美食。自助高湯補充區與醬料區亦維持得相當整潔，展現了店家在環境維護上的用心。

剝皮辣椒味噌甘，頂級海鮮品質佳

店內提供多達 11 種特色湯頭供顧客選擇。極度推薦「剝皮辣椒味噌鍋」，剝皮辣椒特有的微辣與回甘，巧妙融合了味噌的濃郁豆香，湯頭溫潤順口且不死鹹。不僅能完美帶出肉片的油脂甜味，用以熬煮海鮮更能大幅提升鮮度。若追求更極致的味覺享受，可選擇加價升級 999 元以上的嚴選或頂級套餐。升級版的海鮮盤包含了肉質鮮甜細緻的阿根廷天使紅蝦、扎實 Ｑ 彈的黑虎大草蝦，以及生食級的日本干貝與肥嫩牡蠣。將頂級海鮮放入湯底熬煮，鮮度無與倫比。

四月狂送和牛肉，油花勻稱脂香濃

配合 4 月份的優惠活動，只要 4 人同行消費原價方案，店家即霸氣贈送 12 份「澳洲和牛」（6 人同行則贈 24 份）。層層堆疊的和牛肉瀑布視覺張力十足，澳洲和牛的油花分佈勻稱，在滾燙的湯底中輕涮數秒，肉質呈現微粉嫩色澤時入口，便能感受到牛肉特有的脂香與軟嫩口感。針對不吃牛的顧客，店家亦提供替換為「松阪豬」的貼心服務。帶有厚度的松阪豬肉片下鍋煮透後，完美保留了其特有的 Ｑ 彈與微脆嚼勁，讓肉食愛好者大呼過癮。

生鮮熟食種類多，日式壽司無限嚐

生鮮自助區的規模同樣令人印象深刻。長排的冷藏展示櫃中，整齊陳列著超過 60 種以上的火鍋食材，從當季翠綠葉菜、各式菇類，到五花八門的丸餃與排骨酥應有盡有，且店員補菜速度極快。在等待火鍋沸騰的空檔，熟食區提供了熱騰騰的現炒佳餚、入味滷肉與多款炸物；冷盤區則有涼拌木耳等開胃小菜。更令人驚喜的是，4 月份主要用餐時段（11:00–14:00 及 17:00–20:00），三重店限定推出「生魚片握壽司」吃到飽，醋飯比例拿捏得宜，搭配現點現做的鮮甜手卷，展現了極高的餐飲誠意。

生力啤酒無限飲，頂級冰品大方送

餐後的甜點與飲品陣容同樣強大。4 月份活動主打的「生力啤酒」無限暢飲，沁涼綿密的生啤是搭配火鍋的絕佳佐餐飲品（溫馨提醒：酒後不開車，安全有保障）。飲料櫃內亦備有各式瓶裝汽水、養樂多與冷熱飲。冰品部分更是全面大升級，原本週末限定的「哈根達斯」雪糕與迷你杯，自 4 月起改為平假日無限供應。此外，還有自製霜淇淋機與古早味冰棒，搭配甜點櫃內的精緻小蛋糕與當季鮮果，為這場豐盛的火鍋饗宴畫下完美的句點。

羽葉麻辣火鍋 三重都會館

所在地址：三重區集賢路157號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:30

店家電話：02-8287-2227

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