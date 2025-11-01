淡水無敵海景燒肉首選！Haloé日義餐酒館，澳洲厚切牛舌Q彈夠味。

淡水燒肉新選擇Haloé日義燒烤餐酒館，位於淡水禮萊廣場，主打無敵海景，提供澳洲厚切牛舌與A5和牛等頂級食材，是淡水約會餐廳新寵。

在新北市淡水區，一間名為「Haloé日義燒烤餐酒館」的餐廳，以其獨特的餐飲風格和絕佳的地理位置，迅速成為近期話題性十足的餐酒新選擇。這間店位於淡水禮萊廣場3樓，最大的亮點在於其挑高8米的寬敞空間，搭配大面落地窗，將淡水河岸的海天一線美景一覽無遺，提供顧客視覺上最洗鍊的享受。Haloé日義燒烤餐酒館主打日式燒烤的匠心工藝與義式料理的浪漫結合，從頂級的澳洲厚切牛舌、日本A5和牛系列，到精選的壹品豚、壹品雞肉，再到北海道干貝、澎湖透抽等極鮮海味，將豐富的頂級食材濃縮呈現於桌上，無論是追求高品質和牛的饕客，還是尋求浪漫氛圍的約會族群，都能在此享受美景與美味的雙重療癒，讓人們在味蕾與視線中同步沉浸於慢活的美學之中。



Haloé 日義燒烤餐酒館的專業與環境

Haloé日義燒烤餐酒館的空間設計擺脫了傳統日式燒肉店狹小的風格，給人一種開放舒適的感受。店內採用了挑高8米與大面落地窗的設計，營造出明亮且優雅大方的氛圍。這裡的環境非常適合約會聚餐，特別是旁邊就是漂亮的落地窗，無論是白天欣賞海景，還是晚上享受迷人的夜景，都非常浪漫。顧客可以透過舒適的休息區，欣賞窗外美麗的淡水河出海口景色。座位區的桌面設計得足夠寬大，讓顧客在享受燒肉時能夠舒適地擺放餐點，不必感到擁擠，讓玩了一整天的遊客能夠好好坐下來，享受一頓高品質的燒肉大餐。



淡水無敵海景與交通便利性

Haloé日義燒烤餐酒館的地址位於新北市淡水區中正路一段2號3樓，也就是淡水禮萊廣場3樓，它座落在滬尾藝文休閒園區內，地理位置極佳。如果顧客是搭乘捷運前往，可以在淡水站轉搭園區提供的免費接駁車，就能直達滬尾藝文休閒園區，交通非常便利。對於開車前往的顧客，這裡設有停車場，方便停車，不必擔心停車位的問題。如果選擇搭乘公車，可以搭到「滬尾砲台站」後步行前往。這間店的營業時間是每日上午11點00分到晚上21點00分，用餐時間限制為90分鐘。雖然淡水常讓人只想到老街，但這間店的出現，為淡水提供了一個不同於城市、風格獨特的舒適休假用餐地點。



頂級食材與A5和牛系列

Haloé日義燒烤餐酒館以其頂級的食材選擇，展現了高超的專業水準。特別是對於和牛的選擇非常豐富，提供了多種部位的日本A5和牛，包含翼板、沙朗、肋眼、胸腹肉以及三角肉等，滿足不同顧客對於和牛肉質和口感的追求。現場的和牛沙朗部位油花分佈細緻，看起來就非常棒。另外，澳洲和牛橫隔膜也是店內受歡迎的部位之一，橫膈膜就是牛的「肝連」，它具有濃郁的肉味和柔軟的口感，是許多牛肉愛好者在燒肉店裡必點的極品。這些頂級的A5和牛系列，其油花分布細膩、入口鮮嫩的口感，搭配現場專業的服務人員提供代烤服務，讓肉質的表現能夠更上一層樓，確保每一片肉都能在最佳狀態下被享用。



澳洲厚切牛舌與壹品肉類水準

除了頂級和牛，店內也主打澳洲厚切牛舌，這份牛舌口感彈牙，富有嚼勁，味道非常美味，是喜歡燒肉的顧客不能錯過的選擇。同時，餐廳對於雞肉和豬肉的品質也毫不馬虎，選用台灣頂級的壹品雞和壹品豚，雞肉方面有壹品雞菲力與壹品雞腿肉，特別是壹品雞肉，其品質明顯比一般燒肉店的雞肉要強上許多。豬肉則提供了壹品豚五花、壹品豚肋條以及壹品豚梅花，這些豬肉的水準同樣高，甚至有顧客認為來這裡可以多吃一些雞肉和豬肉，也能享受到不輸給專門店的美味。



極鮮海味與套餐選擇

在海鮮方面，Haloé日義燒烤餐酒館同樣展現了食材的高新鮮度，提供了北海道生食級干貝、海味大草蝦、極鮮鮑魚以及澎湖船凍透抽等，滿足海鮮愛好者的味蕾。特別是北海道大干貝，口感軟嫩且鮮甜，烤起來相當過癮。大草蝦的肉質也相當棒，新鮮度極高。餐點除了提供單點選項之外，也有設計多樣化的套餐組合，讓顧客不必煩惱如何點餐，可以輕鬆選擇適合自己和朋友的組合，這樣能夠有效降低顧客的消費壓力，讓大家可以更輕鬆地品嚐到高品質的食材。



打造淡水約會餐廳新標竿

Haloé日義燒烤餐酒館整體而言是一間兼具美景與美味的高質感約會餐廳。挑高的空間設計與大面落地窗，讓顧客在用餐時能同時欣賞淡水河口的絕佳景色，無論白天或夜晚都別具一番氛圍。餐點部分以頂級和牛為主角，從澳洲厚切牛舌到日本A5和牛的多種部位，油花分佈細緻、入口鮮嫩，搭配現場專業的代烤服務，讓肉質的風味表現更上一層。除了牛肉，壹品豚與壹品雞的品質同樣不輸給專門店，海鮮如北海道干貝、澎湖透抽也展現了極鮮的口感，讓人吃得非常滿足。整體價位屬於中高，但提供了多元的套餐與單點選擇，降低了消費的門檻，對於想在淡水享受不同於傳統日式燒肉的氛圍，Haloé日義燒烤餐酒館確實是值得推薦的聚餐與約會好去處。