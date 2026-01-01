蘆洲XO火鍋免服務費，龍蝦松露牛奶鍋，寵物友善自助吧吃到飽。

蘆洲「XO SHABU SHABU」火鍋店主打免服務費與寵物友善，環境明亮時尚。提供松露牛奶鍋、貴妃羊與澎湃龍蝦海鮮，自助吧享特調沙瓦、Niseko冰淇淋與UCC咖啡無限供應，是高CP值的聚餐首選。

在新北蘆洲長樂路的火鍋激戰區中，「XO SHABU SHABU」以獨特的「酒吧風與火鍋」脫穎而出。這裡不僅環境明亮寬敞、不僅是一間寵物友善餐廳，更難得的是不收服務費。除了主打個人涮涮鍋，提供新鮮澎湃的龍蝦海鮮與頂級肉品外，菜單上還跳 tone 地出現漢堡與義大利麵，滿足不同客群的需求。店內自助吧誠意十足，提供 UCC 咖啡、特調沙瓦及日本 Niseko 冰淇淋吃到飽。無論是想享用豪華海陸大餐，或是深夜小酌配漢堡，這裡都是蘆洲區高 CP 值的優質選擇。

時尚酒吧風火鍋，明亮寬敞寵物友善

XO SHABU SHABU 蘆洲店位於李宅古蹟對面，外觀常被誤認為高級餐酒館，但其實是價格親民的個人涮涮鍋。店內打破酒吧昏暗的刻板印象，採光極佳，挑高空間搭配木質裝潢，營造出通透溫馨的氛圍。座位區寬敞舒適，桌距適中，非常適合家庭聚餐或朋友慶生。作為寵物友善餐廳，只要依規定繫繩或使用推車，就能帶毛小孩一同用餐。入門處設有特色吧台，提供精釀啤酒與特調雞尾酒，讓吃火鍋也能享受微醺時光。

龍蝦海鮮盤澎湃，松露牛奶湯頭濃郁

來到這裡，絕對不能錯過「豪華龍蝦海鮮拼盤」。整隻龍蝦個頭不小，肉質緊實 Q 彈，煮熟後輕易脫殼，搭配蛤蜊、白蝦、鯛魚片與小卷，鮮度爆表。推薦將蝦頭久煮，讓蝦膏精華融入湯頭，滋味更鮮美。湯底首推招牌「松露牛奶湯」，濃郁奶香中帶有鹹甜，加入店家附贈的黑松露醬後，蕈菇香氣瞬間提升層次，煮海鮮或蔬菜都極為搭配。另有番茄湯底與麻辣鴨血湯底可選，滿足不同口味需求。

貴妃羊軟嫩無羶，菜盤可換肉或蛤蜊

肉品方面，推薦直上「貴妃羊」。其油花分布如大理石般均勻，下鍋輕涮後肉質軟嫩滑順，帶有淡淡奶甜香且無羶味，與海鮮搭配便是完美的海陸雙享。入門款的「小羔羊」則口感紮實有嚼勁，適合喜歡羊肉風味的食客。套餐附贈的精緻菜盤以原型食物為主，清洗乾淨且火鍋料比例低。若無肉不歡，店家提供貼心的「菜盤換肉」服務，可更換為牛培根、豬五花或蛤蜊，相當人性化。

自助吧誠意十足，沙瓦冰淇淋吃到飽

這裡的自助吧非常有誠意，飲料機提供多種汽水與受歡迎的特調沙瓦（如荔枝、香檳口味），還有現磨 UCC 咖啡機。冰淇淋選用日本 Niseko 北海道冰淇淋，口味多樣且好挖，飯後一定要來幾球。此外，店內還有單點的「草莓奶昔」與「巧克力脆片奶昔」，口感濃郁綿密，是火鍋店少見的美式飲品選擇。

隱藏版漢堡義麵，春節限定豪華套餐

除了火鍋，菜單上還有令人驚喜的隱藏版「XO 限定特餐」，販售義大利麵與漢堡。像是「白酒蛤蠣義大利麵」或「花生起司牛肉堡」價格親民，均一價 180 元左右，適合不想吃鍋或只想小酌配主食的客人。針對春節期間，店家也推出「春節限定套餐」，提供活體龍蝦升級、澳洲貴妃羊與 PRIME 牛小排等豪華選擇，讓過年圍爐也能輕鬆享用頂級美味。