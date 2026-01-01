蘆洲XO火鍋免服務費，龍蝦松露牛奶鍋，寵物友善自助吧吃到飽。

蘆洲「XO SHABU SHABU」火鍋店主打免服務費與寵物友善，環境明亮時尚。提供松露牛奶鍋、貴妃羊與澎湃龍蝦海鮮，自助吧享特調沙瓦、Niseko冰淇淋與UCC咖啡無限供應，是高CP值的聚餐首選。
在新北蘆洲長樂路的火鍋激戰區中，「XO SHABU SHABU」以獨特的「酒吧風與火鍋」脫穎而出。這裡不僅環境明亮寬敞、不僅是一間寵物友善餐廳，更難得的是不收服務費。除了主打個人涮涮鍋，提供新鮮澎湃的龍蝦海鮮與頂級肉品外，菜單上還跳 tone 地出現漢堡與義大利麵，滿足不同客群的需求。店內自助吧誠意十足，提供 UCC 咖啡、特調沙瓦及日本 Niseko 冰淇淋吃到飽。無論是想享用豪華海陸大餐，或是深夜小酌配漢堡，這裡都是蘆洲區高 CP 值的優質選擇。
時尚酒吧風火鍋，明亮寬敞寵物友善
XO SHABU SHABU 蘆洲店位於李宅古蹟對面，外觀常被誤認為高級餐酒館，但其實是價格親民的個人涮涮鍋。店內打破酒吧昏暗的刻板印象，採光極佳，挑高空間搭配木質裝潢，營造出通透溫馨的氛圍。座位區寬敞舒適，桌距適中，非常適合家庭聚餐或朋友慶生。作為寵物友善餐廳，只要依規定繫繩或使用推車，就能帶毛小孩一同用餐。入門處設有特色吧台，提供精釀啤酒與特調雞尾酒，讓吃火鍋也能享受微醺時光。
龍蝦海鮮盤澎湃，松露牛奶湯頭濃郁
來到這裡，絕對不能錯過「豪華龍蝦海鮮拼盤」。整隻龍蝦個頭不小，肉質緊實 Q 彈，煮熟後輕易脫殼，搭配蛤蜊、白蝦、鯛魚片與小卷，鮮度爆表。推薦將蝦頭久煮，讓蝦膏精華融入湯頭，滋味更鮮美。湯底首推招牌「松露牛奶湯」，濃郁奶香中帶有鹹甜，加入店家附贈的黑松露醬後，蕈菇香氣瞬間提升層次，煮海鮮或蔬菜都極為搭配。另有番茄湯底與麻辣鴨血湯底可選，滿足不同口味需求。
貴妃羊軟嫩無羶，菜盤可換肉或蛤蜊
肉品方面，推薦直上「貴妃羊」。其油花分布如大理石般均勻，下鍋輕涮後肉質軟嫩滑順，帶有淡淡奶甜香且無羶味，與海鮮搭配便是完美的海陸雙享。入門款的「小羔羊」則口感紮實有嚼勁，適合喜歡羊肉風味的食客。套餐附贈的精緻菜盤以原型食物為主，清洗乾淨且火鍋料比例低。若無肉不歡，店家提供貼心的「菜盤換肉」服務，可更換為牛培根、豬五花或蛤蜊，相當人性化。
自助吧誠意十足，沙瓦冰淇淋吃到飽
這裡的自助吧非常有誠意，飲料機提供多種汽水與受歡迎的特調沙瓦（如荔枝、香檳口味），還有現磨 UCC 咖啡機。冰淇淋選用日本 Niseko 北海道冰淇淋，口味多樣且好挖，飯後一定要來幾球。此外，店內還有單點的「草莓奶昔」與「巧克力脆片奶昔」，口感濃郁綿密，是火鍋店少見的美式飲品選擇。
隱藏版漢堡義麵，春節限定豪華套餐
除了火鍋，菜單上還有令人驚喜的隱藏版「XO 限定特餐」，販售義大利麵與漢堡。像是「白酒蛤蠣義大利麵」或「花生起司牛肉堡」價格親民，均一價 180 元左右，適合不想吃鍋或只想小酌配主食的客人。針對春節期間，店家也推出「春節限定套餐」，提供活體龍蝦升級、澳洲貴妃羊與 PRIME 牛小排等豪華選擇，讓過年圍爐也能輕鬆享用頂級美味。
XO SHABU SHABU 蘆洲店
所在地址：247臺灣新北市蘆洲區長樂路2-9號
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-23:00
店家電話：02 8283 3672
評價：★★★★★
延伸閱讀
- 羊騷殿台北忠孝店、自動旋轉燒烤、台北東區美食、羊肉串燒、深夜食堂
- 豐盛海鮮飯湯、大安區美食、通化街必吃、信義安和美食、每日限量活海鮮
- 東門城滷肉飯、東門市場美食、台北必吃滷肉飯、傳統市場老店、黃媽媽米粉湯
- KATSU 鑫 熟成豬排蓋飯、板橋美食、日式豬排、熟成技術、板橋車站周邊
- 連續三年榮獲《網路溫度計》此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒冠軍：明水然．樂台中星級店(逢甲)
- 魚鮮生綜合生魚片、台北大同區、寧夏夜市宵夜、平價刺身推薦
- 南園老店鍾記湖州粽、南門市場必買、近六十年老字號、正宗湖州味
- 老宋記真善美牛肉麵│捷運六張犁站美食，在地人超愛的超人氣排隊高CP牛肉麵店