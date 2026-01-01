> 美食 > 蘆洲XO火鍋免服務費，龍蝦松露牛奶鍋，寵物友善自助吧吃到飽。

蘆洲XO火鍋免服務費，龍蝦松露牛奶鍋，寵物友善自助吧吃到飽。

ONE ART Taipei 2026 藝術台北tiger Walker 玩樂季蘆洲美食蘆洲餐廳蘆洲火鍋火鍋推薦
2026-01-02 00:05文字：Bart Tsai 
Bart Tsai

Bart Tsai

蘆洲「XO SHABU SHABU」火鍋店主打免服務費與寵物友善，環境明亮時尚。提供松露牛奶鍋、貴妃羊與澎湃龍蝦海鮮，自助吧享特調沙瓦、Niseko冰淇淋與UCC咖啡無限供應，是高CP值的聚餐首選。

在新北蘆洲長樂路的火鍋激戰區中，「XO SHABU SHABU」以獨特的「酒吧風與火鍋」脫穎而出。這裡不僅環境明亮寬敞、不僅是一間寵物友善餐廳，更難得的是不收服務費。除了主打個人涮涮鍋，提供新鮮澎湃的龍蝦海鮮與頂級肉品外，菜單上還跳 tone 地出現漢堡與義大利麵，滿足不同客群的需求。店內自助吧誠意十足，提供 UCC 咖啡、特調沙瓦及日本 Niseko 冰淇淋吃到飽。無論是想享用豪華海陸大餐，或是深夜小酌配漢堡，這裡都是蘆洲區高 CP 值的優質選擇。

時尚酒吧風火鍋，明亮寬敞寵物友善

XO SHABU SHABU 蘆洲店位於李宅古蹟對面，外觀常被誤認為高級餐酒館，但其實是價格親民的個人涮涮鍋。店內打破酒吧昏暗的刻板印象，採光極佳，挑高空間搭配木質裝潢，營造出通透溫馨的氛圍。座位區寬敞舒適，桌距適中，非常適合家庭聚餐或朋友慶生。作為寵物友善餐廳，只要依規定繫繩或使用推車，就能帶毛小孩一同用餐。入門處設有特色吧台，提供精釀啤酒與特調雞尾酒，讓吃火鍋也能享受微醺時光。

龍蝦海鮮盤澎湃，松露牛奶湯頭濃郁

來到這裡，絕對不能錯過「豪華龍蝦海鮮拼盤」。整隻龍蝦個頭不小，肉質緊實 Q 彈，煮熟後輕易脫殼，搭配蛤蜊、白蝦、鯛魚片與小卷，鮮度爆表。推薦將蝦頭久煮，讓蝦膏精華融入湯頭，滋味更鮮美。湯底首推招牌「松露牛奶湯」，濃郁奶香中帶有鹹甜，加入店家附贈的黑松露醬後，蕈菇香氣瞬間提升層次，煮海鮮或蔬菜都極為搭配。另有番茄湯底與麻辣鴨血湯底可選，滿足不同口味需求。

貴妃羊軟嫩無羶，菜盤可換肉或蛤蜊

肉品方面，推薦直上「貴妃羊」。其油花分布如大理石般均勻，下鍋輕涮後肉質軟嫩滑順，帶有淡淡奶甜香且無羶味，與海鮮搭配便是完美的海陸雙享。入門款的「小羔羊」則口感紮實有嚼勁，適合喜歡羊肉風味的食客。套餐附贈的精緻菜盤以原型食物為主，清洗乾淨且火鍋料比例低。若無肉不歡，店家提供貼心的「菜盤換肉」服務，可更換為牛培根、豬五花或蛤蜊，相當人性化。

自助吧誠意十足，沙瓦冰淇淋吃到飽

這裡的自助吧非常有誠意，飲料機提供多種汽水與受歡迎的特調沙瓦（如荔枝、香檳口味），還有現磨 UCC 咖啡機。冰淇淋選用日本 Niseko 北海道冰淇淋，口味多樣且好挖，飯後一定要來幾球。此外，店內還有單點的「草莓奶昔」與「巧克力脆片奶昔」，口感濃郁綿密，是火鍋店少見的美式飲品選擇。

隱藏版漢堡義麵，春節限定豪華套餐

除了火鍋，菜單上還有令人驚喜的隱藏版「XO 限定特餐」，販售義大利麵與漢堡。像是「白酒蛤蠣義大利麵」或「花生起司牛肉堡」價格親民，均一價 180 元左右，適合不想吃鍋或只想小酌配主食的客人。針對春節期間，店家也推出「春節限定套餐」，提供活體龍蝦升級、澳洲貴妃羊與 PRIME 牛小排等豪華選擇，讓過年圍爐也能輕鬆享用頂級美味。

XO SHABU SHABU 蘆洲店

所在地址：247臺灣新北市蘆洲區長樂路2-9號
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-23:00
店家電話：02 8283 3672
評價：★★★★★

延伸閱讀

 

 

    提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
    延伸閱讀
    肉多多火鍋全台！全天候！平假日不限時！輕量級套餐299元起，蔬食自助吧吃到飽，CP值超高！(西門店、淡水店...
    肉多多火鍋全台！全天候！平假日不限時！輕量級套餐299元起，蔬食自助吧吃到飽，CP值超高！(西門店、淡水店...
    小珊珊
    升級豆花吃到飽！六扇門進軍中正紀念堂，170元自助吧吃到飽小火鍋大推。
    升級豆花吃到飽！六扇門進軍中正紀念堂，170元自助吧吃到飽小火鍋大推。
    編輯 鄭雅之
    肉之間開到古亭！420元自助火鍋吃到飽，免費再升級酒牆無限喝。
    肉之間開到古亭！420元自助火鍋吃到飽，免費再升級酒牆無限喝。
    編輯 鄭雅之
    島語吃到飽台茂必吃攻略！雪蟹腳 蜂蜜拿鐵新菜先拿，桃園吃到飽控先做功課。
    島語吃到飽台茂必吃攻略！雪蟹腳 蜂蜜拿鐵新菜先拿，桃園吃到飽控先做功課。
    編輯 鄭雅之
    日本螃蟹吃到飽！Washoku SATO 狂嗑松葉蟹趁現在，烤肉火鍋吃到飽、限時1個月開跑。
    日本螃蟹吃到飽！Washoku SATO 狂嗑松葉蟹趁現在，烤肉火鍋吃到飽、限時1個月開跑。
    記者 蕭芷琳
    加入窩客島line好友搶看限時優惠
    加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
    加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
    在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
    相關商家

    XO SHABU SHABU 蘆洲店

    新北市蘆洲區長樂2-9號1樓
    4.9