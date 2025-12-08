板橋熟成豬排新選擇！KATSU 鑫蓋飯登場，厚切里肌、黃金麵衣一次滿足。

熟成豬排香氣飄上板新路，KATSU 鑫以厚切里肌與金黃麵衣呈現紮實風味，是板橋想快速吃份日式豬排的好選擇。

板橋車站周邊又多了一個日式豬排選擇。主打熟成技術的「KATSU 鑫 熟成豬排蓋飯｜板橋店」，以台灣豬里肌搭配金黃麵衣，推出豬排丼與滑蛋豬排丼兩款主食，口感軟嫩、味道扎實，是附近上班族與豬排控能列入清單的一家店。

木質調小店 靠近板橋車站的日式快節奏空間

店面位於板新路上，距離捷運板橋站步行約五到十分鐘。以木質調與開放式廚房營造日式小店氛圍，吧台與雙人桌為主，尖峰時段稍顯緊湊。雖然空間不大，但排煙運作順暢，坐在店內也不會沾染油煙味。

菜單簡單明快 熟成豬排兩款為主要戰力

品項集中在熟成豬排料理，部分特殊部位每日限量，用餐晚些容易售罄。主食以豬排丼與滑蛋豬排丼為主，價位落在板橋區的中高段。店內提供自取飲水，整體服務與動線偏向快速用餐型態。

厚切豬排鋪滿碗面 麵衣酥脆、里肌偏瘦不乾柴

豬排丼上桌時能看到整碗鋪滿切片豬排。里肌肉經熟成處理後軟嫩度提升，咀嚼仍保有些許肉汁。麵衣厚薄適中、口感清脆，底層搭配蛋皮，可自行選擇全熟或半熟，與白飯一起入口相當順口。

蛋液覆蓋更滑順 滑蛋豬排丼偏濕潤、洋蔥甜味突出

滑蛋豬排丼以半凝固蛋液淋上炸豬排，口感從酥脆轉為柔軟滑順，類似親子丼的風格。麵衣會因蛋液而稍軟，風味比乾式丼飯更溫和，醬汁與洋葱甜味明顯，適合偏好濕潤口感或喜歡蛋液拌飯的人。

小菜與配料簡單 湯味偏重、炸麻糬意外成亮點

附餐包含醃蘿蔔、小菜以及味道略重的湯品。其中特別的是炸麻糬，咬開會爆漿，甜度不高、口感外酥內軟，出乎意料地成為最具記憶點的小品之一，與主食搭配也算有小驚喜。

熟成豬排的穩定表現 適合想快速解決一餐的豬排愛好者

KATSU 鑫以熟成技術讓瘦肉部位呈現更佳嫩度，是整體表現最明顯的特色。雖然用餐空間較緊湊、價位偏中高，但口味穩定、出餐快速，對於想在板橋找一份不踩雷的豬排丼，很適合作為日常清單之一。若想吃到特殊部位，建議提早到訪比較保險。

KATSU 鑫 熟成豬排蓋飯 板橋店

所在地址：220臺灣新北市板橋區板新路237號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:30

店家電話：02 2963 0070

評價：★★★★★