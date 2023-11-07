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最強台北熟成豬排新開店！爆夯「KATSU鑫安和店」插旗仁愛圓環，獨家雙倍肉量1983神農黑豚熟成豬排蓋飯必點。

2023-11-07 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：961
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

被譽為台北最強熟成豬排「KATSU鑫」又開新分店了！雙北第三間門市插旗大安區仁愛圓環周邊，不僅帶來最經典必吃的熟成豬排蓋飯，更加碼推出獨家限定餐點，嚴選台灣豬肉界中的精品「1983神農黑豚」，推出兩款限定豬排蓋飯，讓附近豬排控都忍不住微翹班排隊去吃。



「KATSU鑫」熟成豬排原為「阿鑫小料理」店內的隱藏版菜單，是饕客搶著吃的夢幻菜，故而在2021年和錸德集團共同籌劃，以專心做好一件事為初心，開設首間KATSU 鑫 熟成豬排豬排專賣店，一開幕便迅速成為中山區最難排的豬排名店。這次鄰近東區和仁愛圓環辦公商圈的KATSU 鑫 安和店，將於11/11正式開幕，回歸最初「阿鑫小料理」本店的位子。



店內延續本土豬肉小農的理念，每間分店都選用不同小農產的豬肉，KATSU鑫安和店一次供應「農場晃晃」與「1983神農黑豚」兩種品牌，後者為安和店獨家限定，為台灣黑豬、高畜黑豬和杜洛克的混種，育養過程中添加有機硒元素、啤酒酵母基作為輔助，讓肉質更加軟嫩、油花更加豐富。不僅推出1983神農黑豚熟成豬排蓋飯之外，更有肉量加倍、雙重享受的1983神農黑豚極享雙拼套餐，每日僅限量10份、只賣到11月底，要趁早來搶吃。



而最經典「熟成豬排蓋飯」則是厚切2公分的豬里肌，保留0.5公分的油脂讓整體口感和香氣加倍。獨家特調的靈魂醬汁、生食級半熟雙蛋，一起鋪在陳協和池上米-月光下的醜美人，鹹甜醬汁、酥香熟成炸豬排和白米大口吃，就是讓豬排控念念不忘的好滋味。11月11日至11月30日期間，凡到店點購套餐，即可贈送由日本北海道男爵馬鈴薯製成的「日式可樂餅」1份。

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KATSU 鑫 安和店 店家資訊

地址：台北市大安區安和路一段49巷13-1號
營業時間：11:00-14:30；17:00-21:00
電話：02-8773-5528
訂位方式：現場候位制，不提供訂位
 

KATSU 鑫 安和店 菜單

熟成豬排蓋飯 大盛 490元、並盛 330元、小盛 290元
滑蛋豬排蓋飯 330元(僅提供並盛)
KATSU 鑫豬排三明治 230元
 

KATSU 鑫 安和店 限定餐點

1983神農黑豚熟成豬排蓋飯 380元(僅提供並盛)
1983神農黑豚極享雙拼套餐 550元(份量相當於大盛)
KATSU 鑫特製豬排沙拉 230元
 

KATSU 鑫 安和店開幕優惠

11月11日至11月30日期間，凡到店點購套餐，即可贈送由日本北海道男爵馬鈴薯製成的「日式可樂餅」1份。

更多KATSU 鑫 安和店照片：






 

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