頂呱呱也加入雙11大戰！一年一度瘋狂購物的雙十一光棍節即將到來，不只有電商推出超狂優惠，就連各家餐飲也紛紛祭出折扣讓小資族趁優惠爆吃一頓。作為台灣本土最大連鎖速食的頂呱呱，針對雙11推出三大優惠活動，有大家最愛的買一送一、一斤呱呱包和會員限定的11元呱呱包等，在歲末年終回饋熱愛頂呱呱的速食控。







於即日起至11/15期間，快閃祭出下殺66折雙11斤呱限定餐，以經典薄皮炸雞和呱呱包為主角，前者是「潮台6塊雞桶」優惠價249元，後者則是一斤呱呱包259元，揪三五好友一起來開頂呱呱趴。另外，11/08～11/12再加碼五天買一送一優惠，除了有人氣明星商品地瓜薯條、甜甜包買一送一之外，新品「呱呱啵啵球」也同樣有買一送一優惠，首創波堤可可外皮和布朗尼巧克力內餡，Q彈香甜的滋味忍不住一顆接著一顆吃。







此外，也針對KWAKWACLUB會員推出專屬優惠，只要是會員在11/15前，購買買「超值套餐」即免費獲得一張「11元呱呱包優惠券」，超級銅板價雞皮油飯就等大家衝頂呱呱吃起來。



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頂呱呱雙11斤呱 活動資訊

活動日期：即日起至2023年11月15日

活動辦法：

1、潮台6塊雞桶特價249元(原價360元)

2、呱包一斤餐 特價259元(原價390元)



頂呱呱加碼買一送一 活動資訊

活動日期：2023年11月08日～2023年11月12日

活動辦法：只要購買呱呱啵啵球、地瓜薯條(大) 、甜甜包買一送一(2顆) 同品項享買一送一優惠。

注意事項：每人限購2組。



頂呱呱 KWAKWACLUB會員限定呱呱包11元 活動資訊

活動日期：即日起至2023年11月15日

活動辦法：現在只要加入KWAKWACLUB會員，凡購買「超值套餐」即可獲得超人氣經典商品呱呱包11元優惠兌換券。

注意事項：每人限領一張。