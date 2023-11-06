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咔啦脆雞Q蝦堡強勢回歸！肯德基海陸咔啦脆雞Q蝦堡限時回歸、再加碼抽買一送一優惠券。

2023-11-06 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：肯德基 人氣：3,007
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

讓人會一直很喜歡的咔啦脆雞Q蝦堡真的回歸了！堪稱肯德基眾多期間限定新品之中，最讓粉絲期待的「夏威夷海洋Q蝦堡」及「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」，真的回來了，即日起至12月4日期間限定販售。同時除了肯德基大海祕堡之外，即日起至11/30天天登入PK雙饗卡APP，免費抽優惠券買1送1 、買1送3等超值美食優惠券。

推薦閱讀：間諜家家酒吃早餐！拉亞漢堡推出「SPY x FAMILY 間諜家家酒」集點任務，送安妮亞馬克杯、限量小廢包。
肯德基 海陸咔啦脆雞Q蝦堡 組合套餐

肯德基表示，上市即造成轟動的肯德基海陸咔啦脆雞Q蝦堡，可以品嚐到最咔滋彈牙的黃金蝦排和最酥脆多汁的原塊雞肉，一口咬下的同時感受雙重酥脆在嘴裡炸開，這就是高人氣的秘密。並且海陸咔啦脆雞Q蝦堡使用肯德基獨家技術裹粉、現炸的 100% 新鮮手做炸雞。

再疊加特選白蝦、搭配肯德基秘製醃漬粉，炸成Q彈的黃金蝦排，豐富的海陸口感，搭配新鮮番茄片與充滿熱帶風情的鮮甜鳳梨片，融合新鮮蒜末、檸檬汁、芥末醬特製而成的西班牙香蒜醬，絕妙酸甜平衡，風味和口感讓人忍不住一口接著一口停不下來。
肯德基 海陸咔啦脆雞Q蝦堡 組合套餐
 

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海陸堡 x1+脆薯(小) x1+可樂(小) x1，PK會員 175元


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Q蝦堡 x1+脆薯(中) x1+可樂(中) x1，167元


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海陸咔啦脆雞Q蝦堡 / $160 / 海陸咔啦脆雞Q 蝦堡x1

海陸咔啦脆雞Q蝦堡會員餐 / $175 / 海陸咔啦脆雞Q 蝦堡x1+脆薯(小)x1+可樂(小)x1

海陸咔啦脆雞Q蝦堡M經典餐 / $192 / 海陸咔啦脆雞Q 蝦堡x1+脆薯(中)x1+可樂(中)x1

海陸咔啦脆雞Q蝦堡L絕配餐 / $205 / 海陸咔啦脆雞Q 蝦堡x1+脆薯(小)x1+蛋撻x1+可樂(中)x1

海陸咔啦脆雞Q蝦堡XL餐 / $255 / 海陸咔啦脆雞Q 蝦堡x1+咔啦脆雞x1+脆薯(中)x1+原味蛋撻x1+可樂(中)x1

夏威夷海洋Q蝦堡 / $135 / 夏威夷海洋Q蝦堡x1

夏威夷海洋Q蝦堡 M經典餐 / $167 / 夏威夷海洋Q蝦堡x1+脆薯(中)x1+可樂(中)x1

夏威夷海洋Q蝦堡 L絕配餐 / $180 / 夏威夷海洋Q蝦堡x1+脆薯(小)x1+蛋撻x1+可樂(中)x1

夏威夷海洋Q蝦堡 XL餐 / $230 / 夏威夷海洋Q蝦堡x1+咔啦脆雞x1+脆薯(中)x1+原味蛋撻x1+可樂(中)x1
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