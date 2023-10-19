粉絲真的會想要SPY x FAMILY 間諜家家酒的「安妮亞馬克杯、限量小廢包」！拉亞漢堡推出門市限量「集點任務」活動，消費，滿100元可累積1點，集滿12點免費兌換安妮亞馬克杯乙個，集滿20點免費兌換限量小廢包乙個。粉絲可以從早餐吃到午餐、就為了安妮亞。



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拉亞漢堡一直是許多早午餐控最愛的必吃早餐店，也是許多鄉民口中，我家巷口必吃的早午餐。這一次跨界與動漫IP「SPY x FAMILY 間諜家家酒」官方授權聯名合作，即日起至12月31日一共推出11款飲料杯與3款漢堡袋，規劃成3波推出。







同時，在LAYA NOW也推出了5款聯名期間限定集點套餐，其中特別推出安妮亞最喜歡的花生口味「XL 花生勁辣美式漢堡」，限定集點套餐名稱也都與劇情有關聯，想讓粉絲們吃起來更「有感」。並且使用LAYA NOW APP 印花集點功能累積，拉亞漢堡還立即多贈1點。





拉亞漢堡 x SPY x FAMILY 間諜家家酒 集點任務活動

活動時間：2023/10/3(二)至2023/12/31(日)

活動規則：凡於全台拉亞漢堡活動門市消費滿100元，可獲得1點。

活動贈品：集滿12點，即可免費兌換安妮亞馬克杯乙個 (數量有限/隨機出貨不挑款)；集滿20點，即可免費兌換限量小廢包乙個(數量有限)。

加碼集點：使用LAYA NOW APP 印花集點功能即可多贈1點 (紙本與APP集點不可併用)。

