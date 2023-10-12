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肯德基黑皮整隻雞！肯德基推出「萬聖萬聖黑皮整隻雞」派對餐，再加碼3款鮮彩沾醬、玩出新滋味，全台限量10,000組。

2023-10-12 文字：編輯 李維唐 圖片：肯德基 人氣：1,197
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編輯 李維唐

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一整隻黑皮雞，全台限量10,000組！肯德基為後讓2023萬聖節可以有更多的話題美食，特別推出全台限量10,000組「萬聖黑皮整隻雞派對餐」，首次推出「黑皮全雞」搭配三種詭譎色彩的美味沾醬，要用南瓜濃湯醬、番茄咖哩醬、藍莓優格醬玩茨「萬聖節黑皮整隻雞」新滋味。

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肯德基 萬聖黑皮整隻雞派對餐 全台限量10,000組
肯德基 萬聖黑皮整隻雞派對餐 全台限量10,000組

這一次肯德基萬聖新品「萬聖節黑皮整隻雞」特別使用獨家醃漬醬料，將整隻雞以肯德基爺爺的神秘配方包裹雞全身。更鼓勵消費者可以手撕整隻雞，無論是多汁腿排、鮮嫩雞腿、爽嗑雞翅、老饕肋排還是纖柔雞胸，都要搭配萬聖限定沾醬一起食用，不只是好拍、更好吃，一定要可以吃出萬聖狂歡氛圍。
肯德基 萬聖黑皮整隻雞派對餐 全台限量10,000組


而搭配萬聖節限定的三種鮮彩沾醬，香醇濃郁的南瓜濃湯醬讓風味更加豐富、全新口感酸甜藍莓優格醬彰顯出炸雞的清爽獨特,色彩鮮艷的甜鹹交錯番茄咖哩醬。而且，可以自由的將黑皮整隻雞變成世上獨一無二創意畫作，不只是好吃、又好玩，還可以滿足瘋狂的萬聖美食趴。
肯德基 萬聖黑皮整隻雞派對餐 全台限量10,000組


 

肯德基 萬聖黑皮整隻雞派對餐 全台限量10,000組

會員預購：10/12 開放PK雙饗卡APP會員提前預購
限定預購：10/13 早上09:00正式全面開放預購


肯德基 萬聖黑皮整隻雞派對餐  899

萬聖黑皮整隻雞一隻+中薯兩份+原味蛋撻禮盒+可樂一瓶+三款美味沾醬 (南瓜濃湯醬、番茄咖哩醬、藍莓優格醬)
 

肯德基 官網

官方網站：http://www.kfcclub.com.tw

 

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