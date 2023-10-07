拿坡里買一送一！拿坡里炸雞專賣店「買一送一」連吃27天，超夯棒腿、雞腿排「買一桶、送一桶」國慶雙十連假開吃。

炸雞桶買一送一！為了讓人在家聚餐盡情吃爆，超夯「拿坡里炸雞專賣店」特別自即日起推出「指定炸雞買一桶、送一桶」限定優惠，並且為了回饋炸雞控，活動期間自即日起連續27天不間斷，讓炸雞控在雙十連假就能搶先吃起來。



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拿坡里炸雞專賣店看準連假期間的速食話題，自即日起至11/2期間，推出限定「買一送一」優惠，只要買「酷樂雞腿桶」就送「滋汁腿排桶」，買一桶送一桶。其中「酷樂雞腿桶」包含6支棒腿、而「滋汁腿排桶」則是6支微辣風味的雞腿排，讓炸雞控兩桶一起吃超滿足。





拿坡里炸雞專賣店表示，即日起到11月2日，購買「酷樂雞腿桶」一桶、免費贈送「滋汁腿排桶」一桶，優惠價390元，如果是「三商i美食卡」APP會員，還可以用3點數領取優惠券，買「酷樂雞腿桶+滋汁腿排桶」特價369元，比買一送一更便宜。







拿坡里炸雞專賣店 雙十節買一送一優惠

活動期間：即日起至11/02

活動內容：

1、買「酷樂雞腿桶」一桶、免費贈送「滋汁腿排桶」一桶。

2、會員憑三商i美食卡優惠券，買「酷樂雞腿桶」即贈「滋汁腿排桶」特價$369原價$660)， (領券時間：10/6-10/25；兌換時間：11/2)



詳細活動規範及供應情形，依 拿坡里炸雞專賣店 官方公告為準。