雙十國慶連假優惠！連假4天「19間雙十連假優惠」買一送一要先衝，冰淇淋買一送一、珍奶買一送一、炸雞55折約吃一波。

雙十國慶連假優惠攻略！才剛過中秋連假，接著迎來雙十節國慶連假，也是2023最後一次連假，一定要趁機約聚餐、約開趴，大吃大喝一頓才過癮。窩客島整理國慶連假4天、19間美食優惠攻略，無論是超商冰淇淋買一送一、手搖杯珍奶買一送一、還是速食店炸雞55折，通通趁優惠吃起來。







肯德基：55折雙十連假桶

針對10/10雙十國慶，肯德基特別在10/6-10/10快閃5天推出「雙十連假桶」，輸入優惠碼40495即可享優惠，只要399元就能吃到6塊經典人氣「咔啦脆雞」、6顆「原味蛋撻」，以及一瓶百事可樂，換算下來相當於55折。同時還能再享「爆漿榴槤球」買6顆、送2顆的加購優惠，讓速食控聚餐吃超嗨。



活動期間：10/6-10/10

活動內容：「雙十連假桶」399元，「爆漿榴槤球」買6顆、送2顆。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/371568







必勝客：比薩44折

看準「吃比薩」是許多人宅在家聚餐的首選，必勝客自即日起至10/15期間，推出「3個大比薩888元」限定優惠，可以任選超夯口味「和風章魚燒、日式照燒雞」或是新品「月見韓式烤五花比薩」通通可享優惠，超過19種口味選擇，換算下來最低44折，不論平假日、外帶外送皆適用，讓人揪團吃起來。



活動期間：即日起至10/15

活動內容：指定口味任選，3個大比薩888元，平假日、外帶外送皆適用。





頂呱呱：10元雞翅

針對10月10日雙十節，在地速食「頂呱呱」特別推出「10元銅板價」加購優惠，在雙十連假10/7-10/10期間，只要憑券購買任一超值套餐，即可享10元價格加購超夯單品，包含「辣味雞翅、地瓜薯條、玉米濃湯」都能用10元加購，速食控省一波開吃。



活動期間：10/7-10/10

活動內容：憑券購買任一超值套餐，即可享10元價格加購「辣味雞翅、地瓜薯條、玉米濃湯」。







摩斯：100元套餐

為了慶祝雙十節，摩斯漢堡針對全時段套餐，都推出專屬的國慶優惠，10/15前早餐時段有「100元套餐」組合，內容包含「培根雞蛋布里歐堡、方塊薯餅3個、大杯冰紅茶乙杯」一張百元鈔開吃，午晚餐亦有「200元雙人特惠餐」平均也是每人百元就能吃。除此之外，還有100元下午茶「辣味和風雞腿塊+大杯冰紅茶」，並且優惠同步在門市、線上APP同步開賣，用手機就能先搶。



活動期間：即日起至10/15

活動內容：

早餐「培根雞蛋布里歐堡、方塊薯餅3個、大杯冰紅茶乙杯」優惠價100元。

午晚餐「筑前煮豚燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、大杯冰紅茶2杯」優惠價200元。

點心「辣味和風雞腿塊+大杯冰紅茶乙杯」優惠價100元。







拿坡里炸雞：戰斧雞腿61折

份量超足的「拿坡里 戰斧雞腿」選用連腿排的大雞腿，裹上獨家義式炸雞粉現點現炸，確保外皮酥脆多汁。為了要讓炸雞控吃得過癮，拿坡里炸雞專賣店自即日起至10/11，推出「2隻戰斧雞腿」特價$139、「4隻戰斧雞腿」特價$269，換算下來相當於優惠61折起。



活動期間：即日起至10/11

活動內容：「2隻戰斧雞腿」特價$139、「4隻戰斧雞腿」特價$269。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370392







南港敘日吃到飽：全桌74折起

為了讓南港吃到飽可以有更多話題，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，將於10/1-10/10推出「姓名地址對對碰」活動，凡六人(內)於午餐、晚餐餐期至敘日吃到飽用餐，其中一位身分證姓名或地址內含「六(6)、福、萬、怡、敘、日、歡、慶、雙、十(10) 」其中一字或諧音字，即可享全桌優惠最低74折起暢享敘日自助百匯吃到飽。



活動期間：10/1-10/10

活動內容：其中一位身分證姓名或地址內含「六(6)、福、萬、怡、敘、日、歡、慶、雙、十(10) 」其中一字或諧音字，即可享全桌優惠最低74折起。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/371437







Mister Donut：甜甜圈11顆299

Mister Donut配合新品「獨眼甜甜圈」系列上市，10/6-10/10期間推出「甜甜圈10入299元優惠」，使用悠遊卡/付全額結帳，再加贈一顆蜜糖波堤。在10/3-10/22期間還有「可可伯爵鮮奶茶」買一送一優惠，甜甜圈控下午茶揪團吃。



活動期間：10/6-10/10

活動內容：甜甜圈10入299元優惠，使用悠遊卡/付全額結帳，再加贈一顆蜜糖波堤。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/371684







翰林茶坊：珍奶買一送一

曾被總統府選為招待外賓大使的的「翰林茶館」，從1986年起由創辦人凃師父，將台南在地傳統粉圓天加到奶茶之中，世界第一杯珍珠奶茶問世後，便成為外國遊客來台必喝款。這次整個十月週年慶每逢週末六日「熊貓珍奶第二杯半價」之外，每天中午12點至晚間18點期間，只要憑著對中身分證字號3、7任一碼，則是直接想有買一送一優惠，每人最多兩組，整個十月都是珍奶月。



活動期間：即日起至2023/10/31

活動內容：

1、每周六、日11：00~20：00 熊貓珍奶 第二杯半價。

2、12：00~18：00身分證中有3或7任一數字，買熊貓珍奶2杯，免費招待您1杯。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/371652







發發：買一送一

優格手搖杯「發發」這次萬聖節祭出新品「桑椹香檸幽幽格、南瓜幽幽格」主打暗黑神秘的視覺效果。並且配合中壢中原店新開幕，在開幕首三日10/6-10/8推出「指定優格買1送1」每日限量100組。不在中壢也沒關係，10月31日萬聖節，在發發門市喊出「不給糖就搗蛋」神秘暗號，購買優格飲即可享免費加一種配料。



活動期間：10/6-10/8

活動內容：發發中壢中原店，「指定優格買1送1」每日限量100組。







旺月捌：飲料88折

質感茶飲品牌「旺月捌」這次特別以不含咖啡因的「南非國寶茶」為基底製作，推出3款新飲料，包含未發酵的清香風味「南非綠寶石」，以及加入紫蘇、檸檬的「晶艷紫寶石」，以百香果、蘋果增推水果香氣的「琥珀黃寶石」，以上三款新品在國慶期間10/6-10/12期間享有單杯88折優惠，單杯最低44元就能喝。



活動期間：10/6-10/12

活動內容：門市現場消費指定飲品「南非綠寶石（$50元）、晶艷紫寶石（$55元）、琥珀黃寶石（$60元）」享88折優惠。







西雅圖咖啡：買一送一

連鎖咖啡「西雅圖咖啡」為慶祝國慶日，在10/10-10/11快閃兩天，於門市推出「全系列飲品買一送一」限定優惠，寄杯「美式咖啡、拿鐵」可享買10送10優惠。10/10-10/11期間，於外送平台UberEats也可享有「美式咖啡、拿鐵」買一送一優惠，讓人從雙十節喝到開工。



活動期間：2023/10/10（二)-10/11(三) 上午7:00至晚上20:00

活動內容：

1、門市祭出全系列飲品同品項買一送一。

2、寄杯指定飲品美式咖啡、拿鐵享買十送十。

3、上UberEats西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵享買一送一。







功夫茶：芭樂免費喝

手搖杯「功夫茶」，本次針對新品系列「芭樂輕檸、芭樂檸檬綠」以及加入甘甜梅粉的「芭樂梅莎莎」共3款飲品，新品上市推出嚐鮮優惠，每杯最高折15元。在10/2-10/31期間，還有「十八啦」活動，躑骰子三顆骰子點數皆相同，就能免費喝新品，挑戰失敗也能獲得20元折價券，讓飲料控揪團朝聖。



活動期間：10/2-10/31

活動內容：活動期間內至功夫茶門市，擲骰子玩「十八啦」擲出豹子，即可獲得「芭樂系列-免費飲品兌換券」。







康青龍：兩杯折20元

不用出門也能有優惠！手搖杯「康青龍」優惠從中秋節一度喝到雙十節，於09/28~10/10期間，只要用「龍來訂線上點餐」購買「萌粉安寶」兩杯，即享$20元折扣優惠，享受清甜的荔枝、蔓越莓的酸甜果香風味。如果到門市消費，指定支付還享有最高16%回饋。



活動期間：09/28~10/10

活動內容：用「龍來訂線上點餐」購買「萌粉安寶」兩杯，即享$20元折扣優惠。







OTOME：買一送一

質感咖啡「OTOME」近期是許多上班族的新歡，這次新品口袋名單有「宇治抹茶拿鐵、宇治抹茶歐蕾、柚見宇治抹茶」以及甜點「宇治抹茶可麗露」。配合國慶連假，10/1~10/15期間加入會員享「大杯美式咖啡」買一送一，10/10前在UberEats也有指定品項買一送一，宅在家也能喝。



活動內容：

10/1~10/15，加入會員，享大杯美式咖啡買一送一。

9/27-10/10，外送平台 Uber Eats指定品項買一送一。







7-ELEVEN：買一送一

配合雙十連假，CITY CAFE系列也在線上、線下推出多種優惠組合。10/6~10/10期間，更推出「特大杯美式/精品美式/英式紅茶/冰淇淋紅茶」同品項買2送2優惠，而超人氣「霜淇淋」系列，在10/22前每週五、六、日只要憑icash Pay支付，就可享「霜淇淋同品項買一送一」優惠，國慶連假也能趁機吃。



活動內容：

1、特大杯美式、大杯精品美式、現萃茶英式紅茶/冰淇淋紅茶，同品項買2送2。

2、思樂冰全品項任選口味第2杯半價。

3、星期五六日，憑icash Pay支付，霜淇淋同品項買一送一。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/371803







全家：買一送一

於今日搶先開跑的全家雙十連假優惠，有冰控最愛哈根達斯買3送2、指定129元系列迷你杯之外，針對全家自有品牌FamiCollection成立十週年，也推出14項新品任選第二件5折優惠，包括鮮乳金磚派、鮮奶華芙奶油脆餅、台東紅烏龍茶等飲品零食，若在十月底前購買指定商品任4件，加碼送磁鐵書籤、或加價購迷你磁鐵盆栽。



活動內容：

1、10/4~10/10起即推出哈根達斯買3送2、指定129元系列迷你杯。

2、10/31前凡購買FamiCollection指定商品，可享任選第二件5折。

3、10/6~10/10 FamiCollection氣泡水、Let’s Café特大杯美式(冰熱不限)、百吉布丁大雪糕、SOMA茶歐蕾法國酥、農心爽口海鮮味烏龍麵、泰國皇家牛奶片買一送一。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/371747







萊爾富：咖啡4.4折

為了讓人從連假一路喝到開工，萊爾富在雙十連假期間10/4-10/11期間推出大杯美式2杯66元、大杯拿鐵2杯88元優惠，並且10/10當天再加碼APP線上商城「大杯美式特價20元」、「指定咖啡同品項買10送10」等優惠，讓咖啡控準時搶起來



活動內容：

1、10/4至10/11，萊爾富門市推出大杯美式2杯66元、大杯拿鐵2杯88元（冰熱任選，不可寄杯）。

2、10/10早上10:00於Hi-Life VIP APP整買零取，推出單杯原價45元的大杯美式特價20元(冰熱任選)。

3、10/10Hi-Life VIP APP整買零取，推出大杯美式（售價45元）、大杯特濃美式（售價55元）及大杯特濃拿鐵（售價65元），同品項買10送10(冰熱任選)。







OK：抽抽樂1折起

這次OKmart針對雙十連假話題，特別推出全台門市指定糖果餅乾、飲料兩件抽抽樂，最低1折起。同時在門市現煮咖啡，則在10/6-10/10連續五天推出「大杯莊園級美式/拿鐵」、「大杯濃厚莊園級美式/拿鐵」，不限冰熱買2送1優惠，咖啡控趁機喝一波。



活動期間：10/6-10/10

活動內容：「大杯莊園級美式/拿鐵」、「大杯濃厚莊園級美式/拿鐵」，不限冰熱買2送1。



