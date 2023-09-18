拿坡里炸雞買一送一！拿坡里炸雞專賣店「戰斧雞腿」3大優惠先收下，期間限定「炸雞買一送一、61折組合」炸雞吃起來。
拿坡里炸雞買一送一，吃起來！專心做炸雞的「拿坡里炸雞專賣店」是許多炸雞控、速食控開趴約吃的炸雞首選，還有不定期推出的「炸雞優惠」總是給人各種理由約吃雞。這次拿坡里炸雞專賣店針對超人氣「戰斧雞腿」推出61折、買一送一優惠，讓炸雞控手刀先約吃、約不到人也能自己開吃。
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份量超足的「拿坡里 戰斧雞腿」選用連腿排的大雞腿，裹上獨家義式炸雞粉現點現炸，確保外皮酥脆多汁。為了要讓炸雞控吃得過癮，拿坡里炸雞專賣店自即日起至10/11，推出「2隻戰斧雞腿」特價$139、「4隻戰斧雞腿」特價$269，換算下來相當於優惠61折起。
除此之外，拿坡里炸雞專賣店再加碼，即日起至9/18-9/30期間，推出「戰斧雞腿買一送一」兌換券，在三商i美食卡app中，使用會員點數1點，即可兌換「戰斧雞腿買一送一券」。其中「會員點數」是在三商餐飲「三商巧福、拿坡里、福勝亭、鮮五丼」等品牌消費，結帳前掃會員條碼累積點數，每50元即可累積一點，並可以在9/30前使用一點兌換「戰斧雞腿買一送一券」，讓炸雞控自己吃兩隻也很可以。
拿坡里炸雞專賣店 戰斧雞腿 限定優惠
活動期間：2023/9/18-2023/10/11
活動內容：
2隻戰斧雞腿：特價$139(原價$220)
4隻戰斧雞腿：特價$269(原價$440)
拿坡里炸雞專賣店 戰斧雞腿 會員優惠
活動期間：2023/9/18-9/30
活動方式：會員憑「三商i美食卡」APP，於「優惠券」頁面可使點數一點領取「戰斧雞腿 買一送一」優惠券。
注意事項：領券時間為9/18-9/30；兌換期限至10/5。
詳細活動規範及供應情形，依 拿坡里炸雞專賣店 官方公告為準。
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