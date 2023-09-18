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巨無霸肯德基蛋撻回歸！肯德基「7吋原味大蛋撻」中秋節強勢回歸，再加碼「蛋撻刮刮卡」抽免費原味蛋撻開吃。

2023-09-18 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：肯德基 人氣：2,777
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編輯 張人尹

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巨無霸「肯德基蛋撻」回來了！肯德基先前以超人氣點心「原味蛋撻」作為靈感，打造放大版本「7吋原味大蛋撻」，一開賣就掀起打卡話題，這次肯德基針對中秋節，再度推出「7吋原味大蛋撻」限定禮盒，增加到全台55間門市同步開賣，這次蛋撻控絕對不能再錯過。

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肯德基 K-Dessert / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
肯德基 K-Dessert / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

肯德基蛋撻一直是速食控的夢幻點心之一，更有人笑稱「蛋撻」才是肯德基的本業。肯德基看準「原味蛋撻」超高人氣，推出放大版本「7吋原味大蛋撻」，把原味蛋撻放大變成蛋糕的尺寸，同樣還原經典的163層手工酥脆外皮，搭配香濃滑嫩的奶蛋餡，一度成為慶生話題蛋糕首選，這次看準中秋話題，限時3天限量開賣，販售門市從原來的2間增加成55間門市，從南到北，甚至花東地區也能買得到。
肯德基 中秋限定 7吋原味大蛋撻 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基 中秋限定 7吋原味大蛋撻 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，肯德基也針對蛋撻控，推出「中秋歡聚有禮刮刮卡」，只要購買「單點/套餐/桶餐」並加購一盒原味蛋撻禮盒，就可獲得一張刮刮卡，有機會抽中「原味蛋撻熟客券(18顆)、原味蛋撻6顆、原味蛋撻1顆」等獎項。除此之外，「原味蛋撻熟客券」也強勢回歸開賣，買一張可以兌換3盒(共18顆)原味蛋撻，再加碼「買一張送一顆、買3張送3顆」優惠，蛋撻控一定要先筆記。
肯德基 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基 爸氣爽嗑歡聚餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

肯德基 中秋限定 7吋原味大蛋撻

肯德基官網線上預約時間：2023/9/19-9/29
提領時間：2023/9/28-9/30，每日22:00pm -22:30 pm
販售門市：https://walkr.tw/pw80TZQA
售價：329元/一顆
 

肯德基蛋撻優惠
秋歡聚有禮刮刮卡

活動期間：2023/9/19-10/2
活動方式：於活動期間，單點 / 套桶餐加點 原味蛋撻禮盒 即贈中秋歡聚有禮刮刮卡一張，買一盒即贈一張，購買二盒即贈二張…依此類推，送完為止。
獎項兌換期間：2023/10/3~2023/10/23。逾期恕不提供兌換服務，
 

蛋撻熟客卡

活動期間：即日起至2023/10/2
活動方式：買1張蛋撻熟客卡送1顆原味蛋撻兌換券；買3張蛋撻熟客卡送6顆原味蛋撻兌換券。
 

PK隨饗券

活動期間：即日起至2023/10/2
活動內容：會員限定PK隨饗券優惠， 一張PK隨饗券含10盒原味蛋撻禮盒， 優惠價$1980。

詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。

 

 

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#肯德基
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肯德基 蛋撻 大蛋撻 7吋蛋撻
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