伯爵奶茶買一送一！Mister Donut「獨眼波提」萬聖節甜甜圈限定開賣，再加碼「甜甜圈10顆299、奶茶買一送一」下午茶優惠要筆記。
Mister Donut萬聖節限定「獨眼波提甜甜圈」開賣！今年萬聖節，Mister Donut特別推出6款搞怪甜甜圈系列，無論是應景的南瓜、幽靈，還是獨眼系列甜甜圈，通通讓人可愛又好拍。除此之外，同步推出秋冬濃郁飲品「濃可可牛奶、可可伯爵鮮奶茶」期間限定買一送一優惠，當下午茶剛剛好。
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Mister Donut這次萬聖節，在10/3起推出6款限定甜甜圈，其中包和應景造型的「南瓜巧貝」搭配南瓜風味可可沾醬、獨眼系列「藍莓優格幽靈」搭配藍莓果粒鮮奶油內餡，還原小精靈可愛造型。此外，獨眼系列還有「可可獨眼蛋糕圈、草莓獨眼蛋糕圈、焦糖獨眼波堤」，還有南瓜口味「南瓜脆脆波堤」搭配南瓜風味可可沾醬、搭配可可脆片增添口感，是萬聖節必帶甜甜圈。
除此之外，Mister Donut更推出秋冬限定濃郁系飲品，厚實的「濃可可牛奶」、以及「可可伯爵鮮奶茶」使用伯爵紅茶為基底，搭配特製可可粉，提供冰飲、熱飲兩種選擇。日系「醬油糰子、柚香糰子」也換上3款萬聖節限定紙套。配合新品上市，10/6-10/10期間推出「甜甜圈10入299元優惠」，在10/3-10/22期間還有「可可伯爵鮮奶茶」買一送一優惠，甜甜圈控下午茶揪團吃。
Mister Donut 萬聖節限定甜甜圈
開賣日期：2023/10/3(二)起，期間限定，售完為止
南瓜巧貝：50元
藍莓優格幽靈：50元
可可獨眼蛋糕圈：50元
草莓獨眼蛋糕圈：50元
焦糖獨眼波堤：45元
南瓜脆脆波堤：45元
濃可可牛奶 12oz (H/I)：99元
可可伯爵鮮奶茶 12oz (H/I)：89元
歡樂慶雙十優惠
活動期間：2023/10/6(五)~2023/10/10(二)
活動方式：
活動期間任選10個甜甜圈優惠價299元。
持悠遊卡/付全額結帳，再加贈一顆蜜糖波堤。
指定飲品可可伯爵鮮奶茶 買1送1
活動期間：2023/10/3(二)~2023/10/22(日)
活動方式：指定飲品限可可伯爵鮮奶茶 12oz (H/I)。
詳細活動規範及供應情形，依 Mister Donut 官方公告為準。
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