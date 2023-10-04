5大全家雙十優惠有狂！全家「100款飲料零食」買一送一、第二件10元吃起來，「哈根達斯、咖啡」全都有優惠。

全家雙十優惠吃起來！今年最後一個假期「雙十連假」即將到來，全家搶先推出5大優惠，從哈根達斯買3送2、飲料泡麵買一送一、精選近100款第二件10元等，無論是出遊、還是宅在家耍廢，都要先到全家買優惠、吃優惠。







於今日搶先開跑的全家雙十連假優惠，有冰控最愛哈根達斯買3送2、指定129元系列迷你杯之外，針對全家自有品牌FamiCollection成立十週年，也推出14項新品任選第二件5折優惠，包括鮮乳金磚派、鮮奶華芙奶油脆餅、台東紅烏龍茶等飲品零食，若在十月底前購買指定商品任4件，加碼送磁鐵書籤、或加價購迷你磁鐵盆栽。







限時五天的「全家聰明消費學」於10/6~10/10登場，近百項商品只要是同品牌、同價位即可享有第二件10元，有超高人氣的古娃娃「WA！COOKIES雪糕」、巧克力控超愛的「阿奇儂ｘ鮮乳坊巧酥可可冰淇淋」，也有原萃冷萃蜜香紅茶、可口可樂ZERO等人氣飲品，通通都有10元加價購優惠。若搭配全盈+PAY，單筆消費滿250元，加碼贈送100元購物金，CP值高到爆表，超多商品讓全家成為連假出遊最佳補給站。





全家雙十連假優惠

1、10/4~10/10起即推出哈根達斯買3送2、指定129元系列迷你杯。

2、10/31前凡購買FamiCollection指定商品，可享任選第二件5折。

3、凡於10/31前購買FamiCollection指定商品任4件，即贈送品牌磁鐵書籤一組。

4、10/6~10/10 「全家聰明消費學」近百項商品第二件10元，使用全盈+PAY，單筆消費滿250元，加碼贈送100元購物金(限單筆消費滿300元使用1張100元購物金，使用期限至112/10/31止)。

5、10/6~10/10 FamiCollection氣泡水、Let’s Café特大杯美式(冰熱不限)、百吉布丁大雪糕、SOMA茶歐蕾法國酥、農心爽口海鮮味烏龍麵、泰國皇家牛奶片買一送一。