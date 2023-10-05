小七咖啡買2送2！7-ELEVEN「新楓之谷聯名杯塞」領軍15個雙十節咖啡優惠，先搶「咖啡買2送2、霜淇淋買一送一」連假優惠先收藏。

7-ELEVEN 15個「雙十連假優惠」先筆記！7-ELEVEN超夯CITY CAFE系列，本次特別跨界攜手線上遊戲「新楓之谷」，除了推出限定杯身、杯塞之外，也配合雙十節國慶連假，在線上、線下推出超過15種咖啡組合限定優惠，讓咖啡控放假也要天天喝起來。



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CITY CAFE為了提前慶祝明年20週年，本次特別與遊戲橘子旗下長銷18年的經典線上遊戲「新楓之谷」合作，推出全新「CITY X新楓之谷」主題杯，以及人氣角色「菇菇寶貝、綠水靈、石靈、雪吉拉、皮卡啾」共5款造型杯塞，10/4-10/31起只要買大杯以上指定品項任4杯，就免費送一款杯塞，讓玩家、粉絲們通通要搜集。







配合雙十連假，CITY CAFE系列也在線上、線下推出多種優惠組合，針對「新楓之谷」聯名，在10/4~10/17期間，買2杯大杯咖啡或思樂冰，送遊戲虛寶小白單。10/6~10/10期間，更推出「特大杯美式/精品美式/英式紅茶/冰淇淋紅茶」同品項買2送2優惠，而超人氣「特大杯拿鐵/大杯卡布奇諾/黑糖珍珠撞奶」也可享買2送1優惠。





7-ELEVEN 雙十國慶連假優惠整理

CITY X新楓之谷 限定活動

在線上優惠的部分，10/6-10/12在「OPEN POINT APP行動隨時取」同步推出「濃萃美式買10送10」，以及指定組合最多25杯1010元，換算下來一杯約40元。在10/7還有一日限定「一起品茶趣」優惠，可享「英式紅茶/四季春青茶」買10送10，以及「珍珠椰果四季春青茶/優格好多青」任選買2送2，用手機就能先搶優惠。針對冰品的部分，買「思樂冰」除了和咖啡一樣，10/31前買4杯中杯/大杯就送一款「新楓之谷」杯塞之外，10/6~10/10期間還有「全品項第二杯半價」。除此之外，超人氣「霜淇淋」系列，在10/22前每週五、六、日只要憑icash Pay支付，就可享「霜淇淋同品項買一送一」優惠，國慶連假也能趁機吃。

活動期間：10/4-10/31

活動內容：於7-ELEVEN門市買CITY系列大杯以上指定品項任4杯，即贈「CITY X 新楓之谷」聯名人氣角色造型杯塞1款。

(指定品項大杯以上包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠及不可思議咖啡)



活動期間：10/4~10/17

活動內容：於7-ELEVEN門市一次購買CITY系列大杯以上、思樂冰中杯/大杯(不含特大杯)任2杯，贈「新楓之谷」虛寶小白單序號1組。凡同一遊戲帳號輸入序號滿5次，等於累計購買10杯，再加贈限定款造型虛寶(聯名限定造型椅子選擇券1個，共 3 款，可累贈)。



7-ELEVEN門市飲品優惠活動

活動期間：10/6~10/10 (不參與CITY系列指定品項大杯以上任4杯免費贈新楓之谷角色杯塞活動)

活動內容：

1、特大杯美式、大杯精品美式、現萃茶英式紅茶/冰淇淋紅茶，同品項買2送2。

2、特大杯拿鐵/大杯卡布奇諾、大杯精品拿鐵、黑糖珍珠撞奶，同品項買2送1。

3、思樂冰全品項任選口味第2杯半價。



OPEN POINT APP行動隨時取 線上優惠活動

活動期間：10/6~10/12

活動內容：

CITY CAFE濃萃美式買10送10 (每日限量2萬組)。

CITY CAFE濃萃拿鐵ㄗ1,010元(限量10萬組) 。

CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選25杯1,010元(限量5萬組) 。

CITY CAFE西西里風檸檬系列咖啡任選18杯1,010元(限量3萬組) 。

CITY PRIMA中杯精品拿鐵(冰/熱)16杯1,010元 (限量2萬組) 。



活動期間：2023/10/07

活動內容：

CITY TEA 英式紅茶/四季春青茶買10送10(限量5萬組) 。

CITY TEA 珍珠椰果四季春青茶/優格好多青任選買2送2 (限量2萬組) 。

CITY PEARL 珍珠奶茶2杯88元 (限量5萬組) 。

CITY PEARL 水果氣泡珍珠椰果2杯120元(限量5,000組)



7-ELEVEN 霜淇淋優惠活動

活動期間：即日起至10/22每周五六日

活動內容：憑icash Pay支付，霜淇淋同品項買一送一。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。