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小海豹杯杯太可愛！CeraVe聯名「無所事事小海豹」3款周邊都要收，限定通路「豹萌水水不鏽鋼杯、擁豹好膚小毛毯」鐵粉先入手。

2023-10-05 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：CeraVe 人氣：632
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編輯 張人尹

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小海豹杯杯太可愛！LINE貼圖超夯「無所事事小海豹」耍廢、耍可愛的形象，圈粉超多死忠粉絲。這次小海豹強勢聯手保養品牌CeraVe適樂膚，特別推出秋冬超實用的3款限定周邊，無論是療癒系不鏽鋼杯、還是軟萌的小毛毯，鐵粉通通要入手。

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無所事事小海豹ＸCeraVe聯名周邊  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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這次「無所事事小海豹」攜手CeraVe，除了推薦「高效三重神經醯胺」強大的修護力，適合秋冬使用的，讓人你告別乾癢、不再屑。此外，本次特別聯名推出3款限定小物，其中包含霧藍、鵝黃色系的「豹萌水水不鏽鋼杯」，搭配透明杯蓋、吸管使用，不論在家或外出都方便。另一款「擁豹好膚小毛毯」則是小海豹抱著「長效潤澤修護霜」，搭配柔軟材質，讓粉絲跟小海豹一起窩著耍廢。
無所事事小海豹ＸCeraVe聯名周邊  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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針對本次三款限定周邊，都在指定通路採滿額贈方式提供，只送不賣，其中「霧藍色豹萌水水不鏽鋼杯」是康是美限定，而「鵝黃色豹萌水水不鏽鋼杯」則是屈臣氏限定，買CeraVe適樂膚全品牌單筆消費滿$999就送。另外，「擁豹好膚小毛毯」則預計於11月起，在線上通路蝦皮、MOMO獨家推出，鐵粉通通要收藏。
無所事事小海豹ＸCeraVe聯名周邊  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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無所事事小海豹ＸCeraVe聯名周邊

豹萌水水不鏽鋼杯（鵝黃色）：於康是美買CeraVe適樂膚全品牌單筆消費滿$999就送。
豹萌水水不鏽鋼杯（霧藍色）：於屈臣氏買CeraVe適樂膚全品牌單筆消費滿$999就送。
擁豹好膚小毛毯：預計於11月起，在線上通路蝦皮、MOMO獨家推出。

詳細活動規範及供應情形，依 CeraVe 官方公告為準。

 

 

 

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#無所事事小海豹
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