珍奶買一送一！連續31天「翰林茶坊」熊貓珍奶買一送一，身分證對中37任一碼就開喝。

珍奶控喝買一送一！堪稱是台灣之光「珍珠奶茶」創始店的翰林茶館，以一杯「珍珠奶茶」席捲世界各地飲料控，讓珍奶和台灣劃上等號，成為另類的台灣之光。這次為了歡慶37週年，整個10月、連續31天不間斷祭出買一送一、第二杯半價兩大珍奶優惠，讓珍奶控天天揪人喝珍珠奶茶療癒一下。







曾被總統府選為招待外賓大使的的「翰林茶館」，從1986年起由創辦人凃師父，將台南在地傳統粉圓天加到奶茶之中，世界第一杯珍珠奶茶問世後，便成為外國遊客來台必喝款。這次整個十月週年慶每逢週末六日「熊貓珍奶第二杯半價」之外，每天中午12點至晚間18點期間，只要憑著對中身分證字號3、7任一碼，則是直接想有買一送一優惠，每人最多兩組，整個十月都是珍奶月。



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翰林茶坊 珍珠奶茶優惠

活動時間：即日起至2023/10/31

優惠內容：

1、每周六、日11：00~20：00 熊貓珍奶 第二杯半價。

2、12：00~18：00身分證中有3或7任一數字，買熊貓珍奶2杯，免費招待您1杯。



注意事項：

1、熊貓珍奶僅限奶精，每人每次限購兩組。

2、本活動不得與其他優惠活動合併使用。

3、翰林國際茶餐飲集團保有活動解釋、修改、中止之權力。