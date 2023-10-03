搭船到星巴克！星巴克花蓮理想門市5大必拍亮點，Ｑ彈新配料「紅茶葛粉燕麥那堤」奶茶控要喝。

花蓮必拍新景點「星巴克花蓮理想門市」5大亮點先筆記！出去玩就是要到星巴克打卡，已經成為許多人出遊玩的既定行程，融入在地元素的星巴克特色門市，每一間都有獨特氛圍。而這次在花蓮全新開幕的「星巴克花蓮理想門市」結合理想大地的落羽松湖畔景觀，打造獨棟的童話小屋，座落在湖畔森林旁讓人享受最愜意的咖啡時光。並於近日推出全新飲品「紅茶葛粉燕麥那堤」，添加Ｑ彈新配料滿足咀嚼控的心。







不同於純白的花蓮星巴克貨櫃屋，這次星巴克花蓮理想門市呈現歐美童話小鎮氛圍，除了從正門口漫步進入店內，亦是全台首間有配合理想 a2水岸遊船體驗的門市，湖畔一整排落羽松景觀呈現世外桃源的氛圍。遊湖除了有生態導覽之外，更介紹a2園區未來規劃，如請到無印良品空間設計規劃三百坪商場、摩洛哥風格建築的遊客中心、露營區等，一起打造最不一樣的花蓮新地標。







獨棟的森林小屋設計融合美式和歐風文藝復興浪漫風格，店內以溫暖的柚木色木皮、樸實簡約的六角地磚和冰柱玻璃等元素，呈現出度假氛圍感，無論是哪個角落都超好拍。並打造多扇景觀窗戶，以此為畫框將湖畔落羽松美景框住，坐在窗邊拍網美照。若天氣好的話，也建議在戶外座位區喝杯咖啡，慢下腳步享受煦煦的陽光。並推出簡約又不失質感得「粉色編織提袋」、手繪風格的「羽杉秘境馬克杯」等限定周邊商品，要搶收藏。





星巴克花蓮理想門市 店家資訊

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號

門市電話：03-8650895

營業時間：08:00-20:00



星巴克花蓮理想門市 開幕活動

1、開幕首週2023/09/28(四) ~ 10/4(三)

(1) 點購特大杯氮氣冷萃咖啡乙杯/特大杯氮氣冷萃歐蕾乙杯享單一優惠價$160元/杯。

(2) 凡原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列三個，即可贈現烤專案手工餅乾乙片。



2、開幕首月2023/09/28(四) ~ 10/27(五)

歡慶花蓮理想門市開幕，花蓮區6家門市(花蓮、花蓮遠百、花蓮中央、花蓮新站、花蓮和平、洄瀾)，凡出示花蓮理想門市消費發票/明細，可享相同飲料第二杯半價優惠乙次。



3、開幕滿額贈2023/09/28(四) ~ 送完截止。

單筆發票僅能選擇乙個活動門檻兌換贈品，贈品不累贈、亦不適用全公司滿額贈、金星雙倍贈星活動。

(1)於開幕首十日2023/09/28(四) ~ 10/7(六)，憑當日單筆消費滿1000元發票，即可獲得遊湖船票乙張(每日限量10張)。

(2)當日單筆消費滿1,500元發票，即可獲得星巴克花蓮理想限定循環杯乙個。

(3)當日單筆消費滿2,800元發票，即可獲得星巴克隨身保暖毯乙個。



4、滿月慶活動

2023/10/28(六) ~ 11/03(五)

(1)凡原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列二個，即可贈現烤專案手工餅乾乙片。(每日限量30組)。

(2)星禮程會員單筆消費滿額300元以上可獲乙次好友分享回饋。(每次消費獲贈一張，每一帳號最多可獲贈3張，到期日與兌換注意事項依照回饋內說明為準)。



2023/10/28(六) ~ 11/26(一)

(1)憑花蓮理想大地遊湖船票可享相同飲品第二杯半價優惠。(每張船票僅限優惠2組)。

(2)購買花蓮理想特色商品(馬克杯、隨行卡、兩款提袋)可享2杯相同飲品第二杯半價優惠。(一個商品優惠一組飲料)。

2023/10/28(六) ~ 送完截止

當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克隨行手提袋乙個。滿2,000元發票，即可獲得星巴克雙層野餐盒乙個。



5、花蓮理想遊湖優惠套餐組合

理想輕食組合：剝皮辣椒雞肉堡+大杯那堤，原套餐價265元，套餐優惠價245元。

理想午茶組合：烤甘薯生乳捲+可麗露+大杯那堤，原套餐價280元，套餐優惠價260元。



星巴克 秋季新品

開賣日：2023/10/4 全台門市上市

品項：

烤地瓜布蕾風味瑪奇朵

冰經典紅茶葛粉燕麥那堤