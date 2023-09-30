小資族玩台東池上！7選台東池上景點「懷舊藍皮火車、千坪庭園」免費打卡，只拍伯朗大道、吃池上便當就太遜。

到台東池上來趟放空之旅！位於東台灣擁有好山、好水、好風景的台東，是許多人放空度假的首選之地，到了台東除了眺望蔚藍的太平洋耍廢之外，以池上米、伯朗大道和金城武樹聞名的台東池上，也是必安排的行程之一。這次特別整理7個台東池上免費景點，讓人來到池上不只是拍伯朗大道、吃池上便當，而是有懷舊藍皮火車、兩千坪庭園景觀等免費打卡點，一日池上小旅行景點一次收下。





免費拍台東池上景點：池上車站

部落客 jacklsy 造訪 池上車站 說：

純粹以一個觀光客的角度來看,初次看到車站的外觀,真的讓人覺得這個車站很漂亮，有別於傳統的舊車站,或者是一些改建後的新車站。<全文介紹>



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#池上車站

地址：台東縣鐵花路30號







免費拍台東池上景點：池上稻米原鄉館

部落客 菓子の幸福週記 造訪 池上稻米原鄉館 說：

古色古香的稻米原鄉館，紅磚、老宅、稻草，充滿了農村氣息。一樓伴手禮區，販售在地小農的有機白米、有機糙米和有機香米、農產品，我們愛吃的米餅口味通通有喔！<全文介紹>



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#池上稻米原鄉館

地址：台東縣萬安村1鄰1-12號





免費拍台東池上景點：天堂路、伯朗大道

部落客 猴屁 造訪 天堂路、伯朗大道 說：

個鞦韆真的美翻，天堂路就從這個鞦韆拍出去後面就是，但我拍的角度不對把天堂路遮住了，應該正面一點拍就會看到，天堂路在左上角那邊。<全文介紹>



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#天堂路、伯朗大道

地址：台東縣池上鄉東6鄉道







免費拍台東池上景點：大坡池

部落客 安妮與沙小郭 造訪 大坡池 說：

大坡池的風景條理分明，藍天的藍很大，海岸山脈的山很青綠。如棉絮般的白雲很蓬鬆柔軟，都印在清澈的湖畔。周圍是平坦的草地，不知為何想起國外的景色。<全文介紹>



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#大坡池

地址：台東縣池上鄉忠義路1號







免費拍台東池上景點：池上飯包文化故事館

部落客 Bunny 造訪 池上飯包文化故事館 說：

鄰近台鐵池上火車站，室外還放置了兩節火車車廂，讓遊客們可以參觀合影，列車看起來相當復古，還可以進到車廂內吃飯包感受懷舊的氛圍。<全文介紹>



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#池上飯包文化故事館

地址：台東縣池上鄉忠孝路259號







免費拍台東池上景點：杜園

部落客 果果愛Fruitlove 造訪 杜園 說：

開放讓一般民眾免費入園參觀。在造景典雅的庭園中，可看到慈濟的靜思語等文字刻在涼亭、石板上，更為寧靜的庭園環境中更添幾分智慧的傳遞。<全文介紹>



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#杜園

地址：台東縣池上鄉新興村6鄰80號







免費拍台東池上景點：多力米故事館

部落客 SHINYBAN's Life 造訪 多力米故事館 說：

延續「建興碾米工廠」的使命，與池上鄉農會及數家米廠共同合作產出的品牌，並加入參觀導覽、碾米體驗、食堂用餐等方式，在推廣池上米上不遺餘力。<全文介紹>



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#多力米故事館

地址：台東縣池上鄉中西三路6號



