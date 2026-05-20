光華商圈平價老饕牛排店！人从众集團台式鐵板牛排，咖哩飯自助吧吃到飽。

作為人从众厚切牛排館集團延伸出的平價品牌，這裡提供熱氣騰騰的台式鐵板牛排與供應粗飽的豐富自助吧，是附近學生與上班族解決日常飲食的尋常去處。

循著八德路一段的巷弄拾階而上，推開二樓大門，空氣中瀰漫著鐵板麵特有的奶油與黑胡椒香氣。店內裝潢簡單樸實，桌椅排列緊湊，刀叉與鐵板碰撞的聲音此起彼落。入座後只需掃描桌上的 QR Code 即可進行線上點餐，完美承襲了連鎖集團便捷的標準化作業模式。菜單以安格斯與沙朗牛排為主，排餐定價大約落在 250 至 400 元上下，符合大眾對於平價牛排館的預期。

豐富副餐吃到飽，通心粉搭咖哩飯

點購排餐皆可享用店內的自助吧，餐檯上供應著汽水、冷飲以及香甜的爆米花。主食部分則提供了螺絲通心粉與咖哩飯，讓食客能依據個人喜好自由盛裝。雖然通心粉的調味相對中規中矩，但搭配上濃郁的咖哩醬汁，依然能提供滿滿的飽足感，完全不用擔心會餓著肚子離開。

沙朗牛排口感嫩，雙醬混合好夠味

鐵板端上桌時，醬汁在炙熱高溫下滋滋作響，冒著陣陣誘人白煙。點餐時特別推薦選擇雙醬口味，將帶有溫潤甜味的蘑菇醬與微辛刺激的黑胡椒醬混合，完美展現台灣平價牛排館獨有的台式西餐文化。沙朗肉質經過醃製處理，口感偏向軟嫩，咀嚼間交融著兩種醬汁的鹹香與鐵板焦氣。

經典安格斯牛排，大口吃肉份量足

店內特價 299 元的安格斯 10 盎司牛排，厚實肉塊在鐵板上煎出微焦色澤，份量給得相當有誠意。肉品同樣經過醃製，口感較為軟嫩，主要仰賴鐵板高溫與醬汁來提味。將一旁的半熟蛋黃戳破與肉汁混合一同入口，是符合此價位、能大口攝取蛋白質的實惠餐點，整體表現平穩實在。

老饕牛排店

地址：100TW臺北市八德路一段82巷9弄7號2樓

電話：02-23413099

營業時間: 11:00–21:00

延伸閱讀

大啖雙醬混搭担炸麵與巨無霸牛肉湯餃！西門元之寶拉麵，隱藏版排隊神店。

打卡懷舊中藥行裝潢！木柵「寶杏堂滷肉飯」，溫潤甘甜羊小排湯必吃。

宵夜必吃生牛肉與干貝雞翅！台北中山區炭吉郎居酒屋，超強深夜食堂。