必吃老奶奶檸檬蛋糕！大稻埕老宅避暑秘境擺渡咖啡，享受寧靜午後時光。

初夏氣溫逐漸攀升，大稻埕與大橋頭周邊的市井煙火氣依舊濃烈。品嚐完慈聖宮廟口小吃與老字號佳興魚丸後，躲進延平北路 2 段的擺渡咖啡，是絕佳的消暑方式。推開木門，瞬間隔絕門外的滾滾熱浪與喧鬧。老宅改建保留了木造骨架， 1 樓光線微暗氛圍安靜， 2 樓則有自然光透過窗櫺灑落於老木桌椅上，宛如一艘在悶熱城市中暫時停泊的渡船。菜單以飲品與手作甜點為主，定價落在 100 多元至 200 元之間，實屬難得的親民。

冰涼美式真消暑，微苦解膩去燥氣

炎炎夏日走進咖啡館，點上一杯冰美式咖啡最能快速解渴。端上桌的飲品沒有花俏裝飾，玻璃杯壁凝結著大大小小的水珠。攪拌時冰塊碰撞杯身發出清脆聲響，光是聆聽便覺消暑。大口飲下冰涼透心，微苦滋味完美洗刷了剛吃完傳統小吃的油膩，也褪去了在外頭走動時沾染的一身燥氣。

低糖可可大人味，冰涼滑順無負擔

坊間的冰可可常有過度甜膩的通病，但在高溫下飲用太甜的飲料反而容易越喝越渴。這裡的冰可可處理得相當節制，甜度被刻意壓低，喝起來冰涼滑順，帶有大人味的深邃感。對於不嗜咖啡的顧客來說，這是一杯能在悶熱午後帶來飽足感，卻又毫無負擔的優質日常冷飲。

檸檬糖霜酸度明，蛋糕綿密好契合

天氣炎熱導致胃口不佳時，最適合來點酸度刺激味覺。店內招牌的老奶奶檸檬蛋糕外觀質樸，約莫 80 元的平實價格相當受歡迎。蛋糕體濕潤綿密，散發單純的雞蛋與奶油香。最精彩之處在於上方的檸檬糖霜，帶著鮮明銳利的酸度，在口中化開十分生津，不僅中和了厚重感，搭配冰咖啡更是契合。

擺渡咖啡

地址：台北市大同區延平北路二段214號

電話：02-25506880

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