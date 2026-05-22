木柵巷弄必吃三盛三豆花！最強花生燒麻糬與鳳梨刨冰，在地人私藏名單。

隱身於台北文山區保儀路巷弄間的三盛三豆花，是一間以手工豆花與創意冰品聞名的甜品店。

鄰近木柵市場與木柵國中，地理位置隱密卻不難尋找。店面空間雖然精巧，但整體環境整潔明亮，牆面以湛藍色調搭配美式風格裝飾，營造出清新愉悅的氛圍。店外設有機車停車格，周邊亦有收費平價的停車場，交通相當便利。店內每一道甜品皆蘊含著老闆對食材的堅持與用心。

鳳梨刨冰堆如山，酸甜果肉好清涼

夏季限定的鳳梨刨冰端上桌宛如一座小山，上頭淋滿古早味糖水與大塊鳳梨。鳳梨切得大小適中，保留了果肉本身的微酸與纖維感，沒有熬煮得過度軟爛。傳統刨冰帶點粗礫口感，咀嚼時會發出卡滋聲響，伴隨鳳梨糖水的酸甜在口中化開。純粹的果肉與清冰組合，能確實壓下夏日暑氣，帶來沁涼感受。

傳統豆花口感綿，豆漿基底豆香濃

店內的手工豆花採用傳統鹽滷製法，選用非基改進口黃豆，口感綿密滑順且豆香濃郁。搭配自製的二砂糖手炒糖水，甜度適中相當順口。搭配的芋圓和地瓜圓用料扎實，軟中帶Ｑ。另一款豆漿豆花則以豆漿為基底，讓整體風味更加乘，加上純手工製作的黑糖粉粿，Ｑ彈口感令人驚豔。

冬季限定暖脾胃，濃郁薑汁燒仙草

寒冷天氣裡，冬季限定的薑汁豆花是暖胃好選擇，辛辣薑汁中帶著一絲微甜，喝下後相當舒服。紅豆湯將紅豆熬煮得軟爛綿密，湯汁濃稠且甜度適中。早年常見的街頭甜品燒仙草，在這裡也能品嚐到高品質的風味，加入煮透的紅豆與手工粉粿，熱騰騰的滋味帶來滿滿溫暖。

招牌必吃燒麻糬，特製花生帶顆粒

道地的台灣小吃燒麻糬是店內的靈魂招牌。熱騰騰的糖水鍋裡滾著一顆顆圓潤麻糬，起鍋後裹上滿滿的特製花生粉或芝麻粉。花生粉特別委託專人製作，帶有明顯顆粒感，咀嚼起來宛如花生甜筒冰淇淋般的獨特滋味，香氣十足且毫不甜膩；芝麻口味同樣表現亮眼，粉量給得相當大方。

燒麻糬冰透心涼，冷熱交織好美味

若想同時體驗冷熱交錯的絕佳風味，燒麻糬冰絕對不容錯過。挑選品質優良的實心冰塊刨製，鋪上滿滿的手工粉粿、芋圓、紅豆與綠豆等精選好料，最後放上剪開的燒麻糬。冰涼的刨冰與熱騰騰的麻糬相互映襯，一次享受冰品、花生與芝麻麻糬的三重絕妙口感，展現老闆對美味的堅持與講究。

三盛三豆花

地址：台北市文山區保儀路26巷13號

營業時間：日、一、二、三、四、五、六 12:00-21:30

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