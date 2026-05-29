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手工芋餃與川味麵食必吃！南京復興站巷弄金玉滿堂，周邊上班族午餐秘境。

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2026-05-29 10:45文字：Bart Tsai 
Bart Tsai

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尋覓南京復興站巷弄美食。金玉滿堂主打手工芋餃與川味料理，為周邊上班族午餐時段的私房去處。

隱身於捷運南京復興站 3 號出口旁巷弄的金玉滿堂芋餃抄手麵食，低調木門掩映著這處深受上班族喜愛的私房餐館。店內空間精巧，主打台北少見的手工芋餃與各項川味麵食。每逢中午用餐時段總是人潮擁擠，食客們皆專注享用眼前佳餚，展現都會區快步調的日常風景。若想從容品嚐這份樸實滋味，建議避開尖峰時段前往。

手工芋餃帶嚼勁，紅油提味香氣足

手工芋餃是店內最具特色的品項。將芋頭揉入麵皮之中，呈現出帶有灰紫色的晶瑩外觀，宛如客家水晶餃般誘人。外皮充滿堅韌彈性，咀嚼時散發出微甜芋香；內裡則包覆著扎實豬肉餡，並點綴脆口筍丁與溫潤黑芝麻。均勻裹上碗底那層紅亮卻不死辣的辣油後，整體口感層次分明，充滿獨特手工質地與鄉野奇趣。

飽滿抄手鮮肉香，微酸醋韻好開胃

紅油抄手展現出麵館的扎實基本功。麵皮薄而不爛，緊緊包裹著份量十足的緊實肉餡，鮮甜肉汁與脂香在嘴裡化開。底部溫和醬汁散發花椒麻香與微酸醋韻，拌入些許蔥花提味，麻香點綴得恰到好處。幾顆抄手下肚後額頭微微冒汗，吃完胃裡依然舒坦。

鮮菇雞湯好入喉，溫潤醇厚撫味蕾

品嚐完重口味的川味紅油後，搭配澄澈透亮的鮮菇雞湯最為合適。這碗鮮味雞湯表面僅飄著幾星金黃雞油，慢火煨煮的湯頭溫潤醇厚，沒有一絲肉腥氣或人工匠氣。幾口溫熱湯汁沿著食道滑下，能妥善安撫口腔內的麻辣感，帶來味覺歸零的日常滋味。

經典涼拌怪味雞，酸甜麻辣風味佳

涼拌怪味雞是川菜中的經典冷盤。帶皮白斬雞肉片厚薄適中，肉質緊實且毫不乾柴，微脆雞皮帶有冰涼口感。這道菜的靈魂在於層層疊疊的濃稠醬汁，精準平衡了酸、甜、麻、辣、鹹共 5 種滋味。入口時辣油香氣與芝麻醬的濃郁率先湧現，隨後是微酸與微甜交錯，最後由花椒麻感在舌根慢慢暈開，餘韻透著蔥蒜辛香，相當開胃。

魚香紹子帶酸辣，麵條吸附醬醇厚

若偏好麵點，魚香紹子乾麵是絕佳首選。以泡椒、蔥、薑、蒜與醋調和出經典川味，炒至入味的紹子醬散發濃郁醬香，細碎絞肉完美吸附了精華。趁熱將白皙且帶有咬勁的麵條徹底拌開，讓每根麵條都均勻裹上泛著紅油的微酸微辣醬汁。大口吸溜入喉，醬汁醇厚與肉脂鹹香在嘴裡交融，純粹享受肉末與麵條的完美契合，帶來過癮飽足感。

金玉滿堂芋餃抄手麵食

地址：台北市中山區南京東路三段216巷5號
電話：02-27418892
營業時間：週一至週六 11:30–14:00, 17:00–20:30，週日公休。

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02-2741-8892
台北市中山區南京東路三段216巷5號
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