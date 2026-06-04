夏季限定開賣！大稻埕珍圓滿60元剉冰，爆量綠豆米苔目超消暑。

珍圓滿冰店主打夏季限定的古早味米苔目與細嫩豆花。每碗 60 元給料大方，是慈聖宮廟口熱食後的消暑首選。

藏身於台北大稻埕慈聖宮保安街的珍圓滿冰店，是一間每逢夏季便限定開賣的古早味冰品店。從捷運大橋頭站步行約 7 分鐘即可輕鬆抵達。店內空間雖然不大，但明亮的白色牆面搭配舒適的木質桌椅與黃色皮墊凳子，在吊扇的吹拂下顯得乾淨通風，為剛在廟埕吃完各款熱食的饕客提供了一個絕佳的喘息空間。進門時老闆娘親切的問候，更讓人感受到老台北小店獨有的人情溫度。

爆量綠豆蓋滿碗，手作米苔目軟Ｑ

招牌古早味米苔目每碗約 60 元上下，端上桌時大方給料的誠意令人驚艷。高高堆起的綠豆幾乎將整碗冰完全覆蓋，綠豆煮得極為綿密且飽含天然豆香，不加糖水本身就帶有純粹的甜味。撥開綠豆才能看見底層純手工製作的白色短條狀米苔目，質地軟中帶 Q 且帶有淡淡米香，絕非工廠量產的粉感。糖水的甜度控制得恰到好處，與綿密綠豆、軟 Q 米苔目完美融合，冰涼清爽且完全不甜膩。

細嫩豆花入口化，芋圓粉圓嚼勁足

綜合豆花同樣是消暑的優質選擇，基底的豆花質地細嫩滑順、入口即化，不僅完整保留了黃豆的富郁香氣，且完全沒有一絲豆腥味。綜合口味配料給得極為澎湃且十分豪爽，讓每一口都能品嚐到多種不同的豐富嚼感。其中芋圓口感十分彈牙，粉圓則表現得相當軟糯，幾種手工配料在嘴裡各自展現極佳的嚼勁，讓整碗豆花的層次感變得十分豐富。

滑順仙草配奶凍，香濃牛奶冰消暑

除了兩大招牌，店內還販售深受大眾喜愛的嫩仙草奶凍與香濃牛奶冰，甜品定價皆親民地落在 60 元左右。店內共提供米苔目、仙草、粉粿、芋圓、粉圓、小湯圓、蜜豆與綠豆等 8 種豐富配料供食客自由選搭。米苔目與牛奶冰表定可任選 3 種配料，豆花與仙草奶凍則可挑選 2 種，每多加 1 種配料也只需銅板價 5 元，點餐充滿高度的自由與彈性。

老店充滿人情味，少糖微調更順口

這裡的甜度配置相較於清爽的米苔目，豆花的糖水存在感稍微明顯一些，甜味較為濃郁卻完全不出界。若是平時習慣清淡口味的食客，前來點餐時也可以貼心地向親切的老闆娘提出少糖調整，讓風味更符合個人喜好。漫步在大稻埕的行人徒步區中，吃完慈聖宮廟口的各式經典台式熱食後，順道走進這間通風乾淨的小店喝一碗冰，絕對是下午時分最自然且舒適的在地收尾。