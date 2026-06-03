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連5年米其林必比登！捷運大橋頭站「灶頂排骨湯」，90元爽嗑大塊肋骨肉。

台北美食台北排骨湯排骨湯推薦大橋頭站美食
2026-06-03 09:15文字：Bart Tsai 
Bart Tsai

Bart Tsai

灶頂原汁排骨湯主打連續5年榮獲米其林必比登推薦的古早味。清甜排骨湯搭配高麗菜飯是延三夜市必吃經典。

位於台北延三夜市前段、從捷運大橋頭站 1A 出口步行僅需 3 分鐘的灶頂原汁排骨湯高麗菜飯，是在地飄香超過 20 年的傳奇老味道。這家店自 2019 年起連續 5 年榮獲米其林必比登推薦，在 Google 上也擁有極高評價。雖然環境屬於半攤位半店面的形式，但維持得相當乾淨整潔。店內幾乎天天客滿，熱門時段更是大排長龍，憑藉著樸實自然的台式古早味，成功擄獲眾多台北饕客的味蕾。

大塊肋骨肉軟嫩，清澈蘿蔔湯甘甜

招牌原汁排骨湯每碗 90 元，大鍋裡熬煮著滿滿的排骨與巨大白蘿蔔。店家標榜純原汁熬燉且不添加味素，湯頭呈現清澈琥珀色，喝起來極為清甜自然。豬肋骨燉煮到極致軟爛，肉質極其軟嫩，輕輕一夾便能骨肉分離，連牙口不好的長輩也能輕鬆品嚐。排骨肉邊帶有迷人的豐富膠質，咬下時香氣四溢。裡頭搭配的蘿蔔同樣燉得軟嫩多汁，完全沒有苦味，更棒的是店家還提供免費加湯的貼心服務。

爽口米飯高麗菜，特製辣椒超對味

搭配湯品必點的高麗菜飯小碗 30 元，是一道風味非常清爽樸實的主食。粒粒分明的米飯帶著淡淡的高麗菜清香與清甜，單吃味道極為清淡，非常適合現代人追求健康的飲食習慣。若想品嚐不一樣的風味，可以參考店內熟客的神秘吃法：買包脆口炸花生配著吃增添口感，或是拌入店家特製的厲害辣椒醬。加入辣椒後的米飯香氣更加突出，香辣過癮，與清淡的排骨湯交替享用別有一番風味。

金黃肉捲外皮酥，沾上醬料更夠味

除了經典的湯與飯，店內還提供限量的隱藏版小菜，天天限量供應。香炸肉捲外皮炸至金黃酥脆，裡頭內餡紮實，單吃能品嚐到豬肉與配料的豬油香氣。沾上店家特製的濃郁醬料後，整體的鹹香滋物更加夠味，是極具台式老街風情的經典小吃。

現撈小卷入口彈，飽滿帶卵極鮮甜

如果運氣極佳，絕對不能錯過限量的現撈小卷。新鮮直送的小卷經過精準火候烹調，入口極其彈牙脆口，咬下時裡頭還帶有滿滿的卵，濃郁的鮮甜海味在嘴裡釋放，讓人彷彿瞬間置身東北角海岸。這類限量小菜與免費加湯的排骨湯互相搭配，讓這頓看似簡單的銅板小吃，展現出讓人不斷回味的極致純粹原味。

灶頂 原汁排骨湯,高麗菜飯

地址：台北市大同區延平北路三段17巷2號
營業時間：09:30–21:00(週一休息)

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記者 楊婷雅
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