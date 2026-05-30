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木柵隱藏版麵館！文山區吃香原味牛肉麵，紅燒牛腩寬麵超對味。

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2026-05-30 21:00文字：Bart Tsai 
Bart Tsai

Bart Tsai

木柵保儀路巷弄裡飄著濃濃燉肉香，這間由老夫婦經營的吃香原味牛肉麵，是在地居民私藏的平價日常美味。

隱身於台北市文山區木柵里保儀路巷弄內的吃香原味牛肉麵食館，是一間充滿濃厚生活氣息的在地老店。周圍鄰近傳統市場，主要往來客群多為附近居民與市場攤商。這間麵館開業已久，始終由一對長輩夫婦共同經營。店面沒有多餘裝飾，格局簡單且木質桌椅擺放整齊，室內燈光柔和並備有冷氣。用餐氣氛悠閒隨性，一切皆維持著傳統巷弄小吃店的樸實模樣。

牛骨慢燉風味佳，軟嫩牛腩口感好

紅燒牛肉麵湯頭以牛骨長時間熬煮而成，色澤紅潤濃厚，入口帶有些許微辣，整體順口不膩。店裡沿用傳統做法熬製湯底，數十年來維持著穩定品質。牛腩切塊相當厚實，經過充分燉煮後肉質十分軟嫩，筋肉相間的部位帶有些許彈性，每塊皆完美吸附了湯汁精華。

厚實寬麵帶嚼勁，香辣點綴更提味

麵條部分選用口感厚實的寬麵，麵身具備絕佳嚼勁，能牢牢掛住濃郁的紅燒湯頭，品嚐起來充滿樸實的飽足感。若喜愛較重口味的餐點，可適度加入桌上備有的辣椒醬料，能讓整體風味更加提升。適量添加便能帶來截然不同的辛香感受，為這碗家常麵食增添迷人風采。

傳統小菜好清爽，平價麵館人情濃

享用濃郁湯麵之餘，不妨搭配幾款傳統小菜。豆干、素雞與海帶等滷味風味清爽，自行淋上些許醬油膏調味，剛好能完美平衡紅燒湯頭的濃厚口感。吃香原味牛肉麵食館憑藉著平實價格與簡單乾淨的用餐環境，專門服務在地居民與市場攤商，默默守護著木柵巷弄裡最單純的家常滋味。

吃香原味牛肉麵食館

地址：台北市文山區保儀路26巷2號
電話：02 2937 0110
營業時間：週一 11:00–20:00；週二至週六 10:30–20:00；週日 09:30–20:00

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吃香原味牛肉麵食館
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台北市文山區保儀路26巷2號
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