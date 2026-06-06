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澎湖吉貝必吃美食！吉貝老街香味麵館 鮮蚵炒飯、炸澎湖絲瓜必點，超澎湃海鮮合菜吃這間。

吉貝老街香味麵館澎湖海鮮餐廳澎湖跳島旅遊吉貝島美食
2026-06-06 15:00文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

澎湖吉貝島必吃！隱身老街的「香味麵館」主打爆量鮮蚵的「男人炒飯」與外酥內多汁的炸澎湖絲瓜，超澎湃高CP值海鮮熱炒與合菜，花火節跳島一日遊必排行程。

每到夏天迎接澎湖花火節，跳島前往北海最大的吉貝嶼，除了挑戰刺激的水上活動、漫步在揚名國際的絕美吉貝沙尾之外，尋找在地隱藏版美食更是不可或缺的重頭戲。在充滿懷舊風情的吉貝老街巷弄內，近年有一間憑藉著高CP值海鮮熱炒，與濃厚人情味爆紅的指標性餐館「吉貝老街香味麵館」，不僅有著一般小吃店的親民，更隱藏著老闆深厚的熱炒功力，現在就一起來看看吧。

▲澎湖美食餐廳「吉貝老街香味麵館」隱身在吉貝老街巷弄內（攝影：蕭芷琳）
▲澎湖美食餐廳「吉貝老街香味麵館」隱身在吉貝老街巷弄內（攝影：蕭芷琳）
▲超人氣海鮮熱炒「吉貝老街香味麵館」跳島行程可別錯過（攝影：蕭芷琳）
▲超人氣海鮮熱炒「吉貝老街香味麵館」跳島行程可別錯過（攝影：蕭芷琳）

澎湖跳島旅遊必吃「吉貝老街香味麵館」超澎湃海鮮合菜吃這間！

穿過吉貝老街的紅磚小巷，這間外觀樸實卻內有乾坤的「吉貝老街香味麵館」，許多造訪過的港澳與台灣本島遊客紛紛在Google地圖留下高度評價，直呼這裡除了食物美味，更有著城市裡少見的飽滿人情味。既然來到海島，餐點主角自然是當季現撈的尚青海鮮。吉貝老街香味麵館的點餐攻略首推「海鮮合菜」，大盤實惠且道道有驚喜

▲澎湖美食餐廳「吉貝老街香味麵館」提供舒適的冷氣用餐環境，是夏日消暑享用美食的絕佳選擇（攝影：蕭芷琳）
▲澎湖美食餐廳「吉貝老街香味麵館」提供舒適的冷氣用餐環境，是夏日消暑享用美食的絕佳選擇（攝影：蕭芷琳）

其中店內最瘋狂「男人炒飯」可別錯過，粒粒分明、大火爆炒出誘人鑊氣的炒飯上，豪邁地鋪滿了一顆顆如生蠔般肥美、碩大飽滿的現撈鮮蚵，咬下去瞬間在嘴裡爆汁，鮮甜的海味與鹹香的米飯完美結合。另外還有主廚特製的「炸澎湖絲瓜」有別於一般的清炒，完美鎖住絲瓜內部的清甜水分。而綠意盎然的「海菜煎蛋」則融入了澎湖純淨海域孕育的天然海菜，每一口都能吃到大海的鮮甜與厚實的蛋香。
▲澎湖跳島旅遊必吃「吉貝老街香味麵館」推薦菜單：男人炒飯（攝影：蕭芷琳）
▲澎湖跳島旅遊必吃「吉貝老街香味麵館」推薦菜單：男人炒飯（攝影：蕭芷琳）
▲澎湖跳島旅遊必吃「吉貝老街香味麵館」推薦菜單：炸澎湖絲瓜（攝影：蕭芷琳）
▲澎湖跳島旅遊必吃「吉貝老街香味麵館」推薦菜單：炸澎湖絲瓜（攝影：蕭芷琳）

品嚐完滿滿一桌由在地食材烹調的特色海鮮料理，不僅五臟廟得到了慰藉，身心也充飽了電。「吉貝老街香味麵館」成功將澎湖天然食材的純粹美味發揮得淋漓盡致，不重鹹、不刻意添加過多調味，讓每一位旅客都能品嚐到食材最原始的甘甜。下一次規劃澎湖白沙鄉跳島一日遊時，騎著機車吹海風之餘，記得把腳步放慢、拐進老街巷弄，體驗看看不同的美食之旅。

▲澎湖跳島旅遊必吃「吉貝老街香味麵館」推薦菜單：海菜煎蛋（攝影：蕭芷琳）
▲澎湖跳島旅遊必吃「吉貝老街香味麵館」推薦菜單：海菜煎蛋（攝影：蕭芷琳）
▲澎湖跳島旅遊必吃「吉貝老街香味麵館」推薦菜單：風茹茶（攝影：蕭芷琳）
▲澎湖跳島旅遊必吃「吉貝老街香味麵館」推薦菜單：風茹茶（攝影：蕭芷琳）

澎湖跳島旅遊 吉貝島美食 澎湖海鮮餐廳 吉貝老街香味麵館

地址：澎湖縣白沙鄉吉貝79號
營業時間：10:00–21:00

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