25元吃全家霜淇淋！贅澤巧克力、哈蜜瓜霜淇淋奢華升級，5天買二送二寄冰。

全家霜淇淋買2送2必搶，奢華巧克力與哈密瓜口味接力登場，加購金鏟匙還能鏟好運，寄取件再抽Switch。

過年就是要吃點甜甜來開運，全家這次準備了2款重量級霜淇淋陪大家過節，首先由比利時55%頂級巧克力領軍，搭配超吸睛的金色小鏟子，讓大家把好運通通鏟回家，接著還有充滿日本風情的哈密瓜口味接力登場，除了吃甜點，現在到門市寄包裹，領票券或繳費，報會員還有機會把實用的遊戲主機帶回家，讓大家在春節期間，不管是味蕾還是心情都能得到雙重滿足，輕鬆享受療癒的生活儀式感。

▲全家霜淇淋新口味「贅澤巧克力霜淇淋」、「北海道哈密瓜霜淇淋」接力登場。 ▲2月12日則由「北海道哈密瓜霜淇淋」接手，強調使用100%哈密瓜果汁。





雙口味霜淇淋接力療癒登場

巧克力控一定要試試這款「贅澤巧克力霜淇淋」，選用比利時貝可拉艾瑪可可入料，苦甜交織的高級感就像在吃精品甜點，2月5日起還能以18元加購金鏟匙，讓吃冰也能很有招財氣氛，緊接著2月12日則由「北海道哈密瓜霜淇淋」接手，強調使用100%哈密瓜果汁，清甜果香讓人一秒聯想到日本旅遊的幸福感，大家記得盯緊「全家」APP的快閃優惠，無論是買2送2或是5支188元，都是囤貨享受大人味的最佳時機。

▲2月5日起只要購買全家任一口味霜淇淋，還能以18元加購金鏟匙，讓吃冰也能很有招財氣氛。





辦理生活大小事驚喜抽大獎

除了享受冰品，這波活動也把平常繁瑣的雜事變得充滿期待，趁著春節出遊或宅在家，大家難免要寄件取件或是領取車票，現在只要在結帳時報會員電話，或是出示條碼就能累積抽獎券，有機會把任天堂Switch遊戲主機和瑪利歐賽車套組帶回家，這次活動整合了繳費，雲端列印及寄物等多元服務，讓你在處理生活日常的同時，也能順手幫自己增加中獎的小確幸，趕快趁著連假期間到門市走走，把這份開春好運氣帶回家。

▲全家提供雲端列印、寄物等便利服務。

全家 贅澤巧克力霜淇淋 新品介紹

上市日期： 2026/2/5

口味特色： 嚴選比利時貝可拉艾瑪 55% 巧克力入料，主打濃厚可可香氣與苦甜平衡的大人系口感





全家北海道哈密瓜霜淇淋 新品介紹

上市日期： 2026/2/12

口味特色： 選用 100% 北海道哈密瓜果汁製成，口感清甜且帶有自然果香





全家霜淇淋新品優惠

買2送2： 即日起至 2/6，APP 隨買跨店取限定。

5支188元： 2/5 至 2/7，限時 3 天快閃價。

金鏟匙加購： 2/5 起，購買任一霜淇淋加 18 元即可獲得。





全家「生活大小事全家都馬可以」抽獎

活動時間： 即日起至 3/3

參與方式： 繳費、領票、寄取件、儲值、雲端列印，結帳報會員。

活動獎項： 抽 Switch 瑪利歐賽車遊戲套組，共 8 組。





