壽司郎蟹肉外帶便當！蟹肉、蟹膏鋪滿才300元，抹茶冰淇淋蛋糕加碼吃。

台灣壽司郎於 2 月 4 日起推出豐盛鮨聚活動，激推 300 元外帶感蟹盒與魔物獵人聯名周邊，加碼微風南山店 40 元活鮑魚優惠，打造春季最強海鮮饗宴。

壽司控要吃壽司郎新品！壽司郎於 2 月 4 日起隆重推出「豐盛鮨聚」活動，特別獻上多款期間限定海味與甜點，滿足饕客味蕾。這次不僅有專為外帶設計的海鮮珠寶盒，店內更祭出喜知次、紅魽魚及紅雪蟹等奢華食材，搭配京都老字號森半抹茶聯名甜點回歸，要在春季為大家帶來飽足感與幸福感。此外，微風南山店更導入全新數位點餐系統並結合魔物獵人主題，不僅好吃更好玩，讓整體用餐體驗全面進化，掀起一波壽司打卡熱潮。



▲壽司郎外帶限定「迎春滿懷感蟹盒」300元就有。

▲壽司郎春節新品壽司推薦。





海鮮控必吃壽司郎限定餐點

對於喜歡在家與親友聚餐的人來說，壽司郎迎春滿懷感蟹盒絕對是餐桌上的視覺焦點。這款外帶限定的驚喜在醋飯上鋪滿了金黃蛋絲與海苔絲，堆疊出松葉蟹肉及紅雪蟹肉的細緻甜味，最後灑上晶瑩剔透的鮭魚卵，每一口都能吃到滿滿的海味精華。如果是在店內用餐，豪滿足奢華海鮮拼盤更是誠意十足，集結了極上鮪魚、生鮭魚與濃郁蟹膏，透過不同食材的交織，讓層次感在舌尖瞬間爆發，堪稱春季後的最高級饗宴。



▲壽司郎「迎春滿懷感蟹盒」鋪滿撥好的松葉蟹肉、紅雪蟹肉，最後灑上鮭魚卵，每一口都能吃到滿滿的海味精華。





壽司郎森半抹茶甜點與日本直送鮮魚

熱愛日式風味的饕客一定會愛上鹿兒島縣產紅魽魚，職人現切的魚片帶著細潤油脂，入口即化的口感令人難忘。而被譽為海中紅寶石的炙燒喜知次，經過店內火烤逼出油脂焦香，風味極其奢華。餐後最受期待的莫過於日本森半抹茶冰淇淋蛋糕，這款聯名甜點嚴選一番茶製作，將甘甜慕斯與微苦抹茶完美融合，底部搭配脆口蛋白霜餅乾與抹茶蛋糕碎，多重口感完美復刻京都午茶時光，讓抹茶控不出國也能感受道地的日式茶韻。



▲壽司郎必吃甜點新品「日本森半抹茶冰淇淋蛋糕」，底部搭配脆口蛋白霜餅乾與抹茶蛋糕碎增添口感。





壽司郎微風南山限定！魔物獵人聯名

除了味覺享受，壽司郎更跨界聯名《魔物獵人 荒野》，在微風南山店推出期間限定點餐模式，讓可愛的艾路貓陪伴大家用餐。全台門市更同步推出加購活動，只要內用點購指定飲品，就能以 200 元將隨機款式的藥水壺帶回家。此外，微風南山店慶祝新開幕，驚喜獻上水煮大松葉蟹與 40 元特價生食活鮑魚，單筆消費滿 1000 元還能參加開運狩獵籤抽獎，有機會直接獲得 500 元折價券，讓這趟壽司之旅充滿尋寶驚喜與熱血氣氛。



▲壽司郎更跨界聯名《魔物獵人 荒野》，在微風南山店推出期間限定點餐模式，讓可愛的艾路貓陪伴大家用餐。

▲壽司郎微風南山店限定優惠，單筆消費滿 1000 元還能參加開運狩獵籤抽獎。





壽司郎 豐盛鮨聚限定餐點

活動時間：2 月 4 日至 2 月 22 日

新品品項：

壽司郎迎春滿懷感蟹盒：300 元（僅供外帶）

豪滿足奢華海鮮拼盤：420 元

鹿兒島縣產紅魽魚：90 元

炙燒喜知次：60 元

水煮紅雪蟹：60 元

烏魚子赤蝦：60 元

森半抹茶冰淇淋蛋糕：90 元





壽司郎 微風南山店開幕限定優惠

水煮大松葉蟹：80 元（售完為止）

生食活鮑魚：特價 40 元（即日起至 2 月 15 日，每日限量 100 盤）





壽司郎Ｘ魔物獵人 荒野 聯名活動

藥水壺加購：2 月 6 日起，內用指定飲料加價 200 元，限量 20000 組。

開運狩獵籤：2 月 9 日起，內用滿 1000 元贈乙張，限量 50000 張。







▲壽司郎「豪滿足奢華海鮮拼盤」一份420元就能吃到浮誇壽司。