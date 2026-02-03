哈根達斯香菜堡！哈根達斯烤花生冰淇淋香菜堡，官方玩梗新品299元吃2顆。

哈根達斯推出新品「烤花生冰淇淋香菜堡」，結合花生冰淇淋與香菜話題風味，神還原台味花生捲冰淇淋吃法，香菜控通通要衝。

▲哈根達斯回應網路話題，將花生冰淇淋加香菜的討論組合，正式推出為全新烤冰淇淋堡新品。（攝影：張人尹）。



▲從 Threads 討論到實體販售，哈根達斯以官方玩梗方式，讓香菜控的想像變成真實甜點選項。（攝影：張人尹）。





花生冰淇淋搭香菜層次

▲哈根達斯烤花生冰淇淋香菜堡以法式布里歐麵包包夾花生冰淇淋與香菜，層次分明。（攝影：張人尹）。

烤花生冰淇淋香菜堡售價優惠

▲哈根達斯烤花生冰淇淋香菜堡單顆售價 NT$189，期間內可透過會員方案享雙入優惠。（攝影：張人尹）。

哈根達斯 烤花生冰淇淋香菜堡

▲香濃花生冰淇淋搭配清新香菜，哈根達斯嘗試在濃與清之間創造新的味覺平衡。（攝影：張人尹）。



▲即日起至 2/28，哈根達斯推出限定販售的烤花生冰淇淋香菜堡，吸引香菜話題粉絲關注。（攝影：張人尹）。





哈根達斯香菜堡真的來了！先前有網友在 Threads 分享把花生冰淇淋加香菜的自製吃法，引發香菜控與反香菜粉絲熱烈討論，這波玩梗風潮也被品牌注意到。哈根達斯這次直接官方出手，將話題組合變成實際新品，推出「烤花生冰淇淋香菜堡」，延續原有烤冰淇淋堡系列概念，不論是香菜控、反香菜控通通都熱烈討論。哈根達斯門市限定「烤花生冰淇淋香菜堡」使用外層現烤、內層柔軟的法式布里歐麵包，夾入哈根達斯嚴選香濃花生冰淇淋，入口滑順濃醇。中間加入上下兩層新鮮香菜作為點綴，讓花生的濃厚與香菜的清新在口中交錯，最後再經由熱壓機烤出紋路。以西式冰淇淋堡的方式呈現台味花生捲冰淇淋。這款新品「花生冰淇淋香菜堡」單顆售價為 NT$189，粉絲若加入哈根達斯 LINE 官方帳號並完成會員綁定，還可享有 2 入 NT$299 的優惠價格，相較原價 NT$378 更划算。販售期間自 1/23 起至 2/28 止，屬於期間限定口味，對香菜控或喜歡嘗試特殊甜點組合的粉絲來說，這次都一定要吃到。販售期間：1/23 起至 2/28 止售價：NT$ 189優惠資訊：加入哈根達斯LINE官方帳號並綁定會員，即可享2入NT$299（原價NT$378）看更多哈根達斯 烤花生冰淇淋香菜堡