哈根達斯香菜堡！哈根達斯烤花生冰淇淋香菜堡，官方玩梗新品299元吃2顆。

哈根達斯推出新品「烤花生冰淇淋香菜堡」，結合花生冰淇淋與香菜話題風味，神還原台味花生捲冰淇淋吃法，香菜控通通要衝。哈根達斯香菜堡真的來了！先前有網友在 Threads 分享把花生冰淇淋加香菜的自製吃法，引發香菜控與反香菜粉絲熱烈討論，這波玩梗風潮也被品牌注意到。哈根達斯這次直接官方出手，將話題組合變成實際新品，推出「烤花生冰淇淋香菜堡」，延續原有烤冰淇淋堡系列概念，不論是香菜控、反香菜控通通都熱烈討論。
花生冰淇淋搭香菜層次哈根達斯門市限定「烤花生冰淇淋香菜堡」使用外層現烤、內層柔軟的法式布里歐麵包，夾入哈根達斯嚴選香濃花生冰淇淋，入口滑順濃醇。中間加入上下兩層新鮮香菜作為點綴，讓花生的濃厚與香菜的清新在口中交錯，最後再經由熱壓機烤出紋路。以西式冰淇淋堡的方式呈現台味花生捲冰淇淋。
烤花生冰淇淋香菜堡售價優惠這款新品「花生冰淇淋香菜堡」單顆售價為 NT$189，粉絲若加入哈根達斯 LINE 官方帳號並完成會員綁定，還可享有 2 入 NT$299 的優惠價格，相較原價 NT$378 更划算。販售期間自 1/23 起至 2/28 止，屬於期間限定口味，對香菜控或喜歡嘗試特殊甜點組合的粉絲來說，這次都一定要吃到。
哈根達斯 烤花生冰淇淋香菜堡販售期間：1/23 起至 2/28 止
售價：NT$ 189
優惠資訊：加入哈根達斯LINE官方帳號並綁定會員，即可享2入NT$299（原價NT$378）
